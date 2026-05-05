Ez vár ránk a következő években – visszatért Orbán, és ismertette a szomorú tényeket

Váratlan fordulat: még nem miniszterelnök Magyar Péter, de már helyettesíteni kell
„Olaszországba utazom egy nemzetközi filmfesztiválra" – jelentette be a Tisza Párt elnöke.
Újra bejelentkezett a DPK felületén Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetének a legelején rögtön leszögezte: „április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni. Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást.”
A kormányfő szerint a Fidesz és a Tisza Párt két gyökeresen eltérő üzenetet fogalmazott meg a választóknak. „A választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. A mi ajánlatunk ezzel szemben így szólt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd! Védjük meg, amit közösen elértünk.
A szavazók mindkét ajánlatot meghallgatták, és az elsőt választották.
Kívánjuk, hogy igazuk legyen. Még akkor is, ha kitartunk amellett, hogy mi döntöttünk jól” – írta Orbán Viktor.
A miniszterelnök őszintén elmondta azt is, mire számíthatunk a következő években. „Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk. A kezdeti tünetek már felsejleni látszanak. A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat.
Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot.
Meg akarják szüntetni a védett energiaárakat. Aggasztó jelek ezek, mégis azt kívánjuk, hogy ne legyen igazunk” – írta Orbán Viktor.
„Számunkra az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik. Ez a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére.
Számítok Rátok az újratervezésben, a véleményalkotásban és a közös cselekvésben.
Várom javaslataitokat. Hamarosan újra jelentkezem” – írta a miniszterelnök.
