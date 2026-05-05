Ez vár ránk a következő években – visszatért Orbán, és ismertette a szomorú tényeket

Újra bejelentkezett a DPK felületén Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetének a legelején rögtön leszögezte: „április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni. Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást.”

A kormányfő szerint a Fidesz és a Tisza Párt két gyökeresen eltérő üzenetet fogalmazott meg a választóknak. „A választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. A mi ajánlatunk ezzel szemben így szólt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd! Védjük meg, amit közösen elértünk.