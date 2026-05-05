Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Brüsszel Magyarország migráció Orbán Viktor

Ez vár ránk a következő években – visszatért Orbán, és ismertette a szomorú tényeket

2026. május 05. 13:58

„Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot” – írta a miniszterelnök.

2026. május 05. 13:58
null

Újra bejelentkezett a DPK felületén Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetének a legelején rögtön leszögezte: „április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni. Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást.”

A kormányfő szerint a Fidesz és a Tisza Párt két gyökeresen eltérő üzenetet fogalmazott meg a választóknak. „A választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. A mi ajánlatunk ezzel szemben így szólt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd! Védjük meg, amit közösen elértünk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A szavazók mindkét ajánlatot meghallgatták, és az elsőt választották.

Kívánjuk, hogy igazuk legyen. Még akkor is, ha kitartunk amellett, hogy mi döntöttünk jól” – írta Orbán Viktor.

Ez vár ránk

A miniszterelnök őszintén elmondta azt is, mire számíthatunk a következő években. „Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk. A kezdeti tünetek már felsejleni látszanak. A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat.

Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot.

Meg akarják szüntetni a védett energiaárakat. Aggasztó jelek ezek, mégis azt kívánjuk, hogy ne legyen igazunk” – írta Orbán Viktor.

A jobboldal jövőjéről

„Számunkra az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik. Ez a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére.

Számítok Rátok az újratervezésben, a véleményalkotásban és a közös cselekvésben.

Várom javaslataitokat. Hamarosan újra jelentkezem” – írta a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 141 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. május 05. 16:29
Egy komplett összeesküvést szőttek Orbán Viktor és Magyarország megbuktatására. Az összes alja embert összetoborozták, a fiatalokat megmalmozták, csak ők ezt még nem tudják.
Válasz erre
0
0
Ladislaus
2026. május 05. 16:26
szerintem a képlet egyszerű. kivár. Arra hogy mit lépnek majd a bulika után a poloskás petike agyhalott viaszbábui. Szépen majd megszavaznak minden fost mert az jó a globalista libsi köröknek. Aztán Orbán meg majd bólogat, hogy mi megmondtuk. Brüsszel még ki akarja csinálni AFD-t, Löpent, meg a cseheket. Aztán irány a ruszkik ellen.
Válasz erre
0
0
narancsliget1
2026. május 05. 16:24
Na mivan Beles leesett már, hogy szoptatok nem is akár mekkorát.
Válasz erre
1
3
harald
•••
2026. május 05. 16:21 Szerkesztve
... mert CSALTAK !! Rócsildék > min 30%-ot toltak a tiszaFOS-ra a biztonság kedvéért
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!