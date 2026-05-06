Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság kormány háború brüsszel infláció Magyar Péter forint euró orbán viktor

Kétélű fegyver: a saját ígérete ejtheti túszul Magyar Pétert, így lőhet vissza már az idén az euró

2026. május 06. 08:19

Őszre rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja a gazdaságpolitika irányítóit a magyar gazdaság helyzete, az iráni háború hatásai és az európai politika kombinációja – tekintett előre a Világgazdaság.

2026. május 06. 08:19
null

A Világgazdaság arról ír, hogy „szabadulna” a forinttól a felálló magyar kormány, de megtörténhet, hogy csapdává válik a számára, aminek most örül. Mint azt az elmúlt hetekben láttuk, a forint árfolyama a Tisza győzelmére erősödött, ez viszont gyorsan csapdává válhat a leendő miniszterelnök számára, mert a 2026-os év veszélyes fejleményeket tartogat.

A gazdasági portál összeállítása szerint a Tisza-kormány első komoly tesztje az első saját költségvetés összeállítása lesz az év vége felé. S bár a választást megnyerték, a világban és Európában az év végéig nagyon fontos dolgok mehetnek végbe, emiatt Magyar Péterék aligha ugorhatnak rögtön neki ígéreteik teljesítésének.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Mint írták, a forintot illetően egyszerű a képlet: a piacok örülnek a Tisza választási győzelmének, ezért erősödött, a költségvetés pedig tovább erősítheti a magyar valutát. Azonban a Brüsszel-barát román kormány megszorítások és az infláció miatti megbukása arra figyelmeztett, 

az őszre rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja az új gazdaságpolitika összeállítóit a magyar gazdaság helyzete, az iráni háború hatásai és az európai politika kombinációja. 

A forint árfolyama pedig beleszólhat az eseményekbe. Már előre – írták.

Ezek miatt erősödött a forint

A gazdasági portál cikke szerint ha a magyar gazdaság teljesítményében vagy a kormányzati és a jegybanki politika megbízhatóságában megrendül a bizalom, az visszalöki a forintot, és további következményekkel járhat. 

A választás óta eltelt eseményekből világosan kiolvasható: a forint alapvetően három okból erősödött az ukrajnai háború kirobbanása előtti szintjére.

  • A gazdaság stabilitása, amely Orbán Viktor miniszterelnök és Varga Mihály jegybankelnök biztos kezű kormányzása réven eleve kiegyensúlyozta és erősödő pályára állította. 
  • A nagy lökést pedig a Tisza párt két ígérete jelentette: rövidebb távra a visszatartott EU-pénzek megszerzése Brüsszeltől, 
  • hosszabb távra az euró bevezetése

– sorolták.

Ez vethet véget a menetelésnek

Ugyanakkor most mindenki arra kíváncsi a Világgazdaság szerint, hogy mennyire löki fel az inflációt és hátra az európai gazdaságot az iráni konfliktus. Mint hangsúlyozták, mindkettő biztos, ami bizonytalan, az a mérték, hiszen nem tudni, mennyi időre tartja magasan az energiaárakat  az új háború, és kérdéses, hogy a hatásai meddig tartanak majd ki.

Az ukrajnai háború okozta energiaválság hatásaiból a kutatók már tudják, hogy a forint árfolyama az infláció önálló tényezőjévé vált, ami gyengülésével ráerősített a felszökő energiaárak káraira. 

Ha azt feltételeznénk, hogy megismétlődik az energiaválság és a 2022-eshez hasonlóan 423 forintig erősödik az euró, a teljes inflációs hatás már meghaladja az 5 százalékot. Ennyit már önmagában megéreznek a háztartások, és ez annak a tetejébe jönne, amit az energiadrágulása okoz – idézték fel.

A lap ezután arra is figyelmeztetett, mivel vetheti vissza a forintot az új kormány. Mint fogalmaztak,

  • kontraproduktív lehet, ha szétverik a gazdasági minisztériumok szakértő gárdáját,
  • ha elsietetten „nekiesnek” az Orbán Viktor-kormány intézkedéseinek a háztartások pénztárcáját megkímélésére,
  • ha összekülönböznek a jegybankkal,
  • ha a Brüsszellel való alkudozás az EU-pénzekről „aknákra fut”,
  • vagy ha az energiaválság inflációs hulláma nem vonul le a 2027-es költségvetés és a következő középtávú büdzséprogram elkészítésének idejére, és azok nem felelnek majd meg az euróbevezetési reményeknek.

A gazdasági lap megjegyezte, hogy a román példa is mutatja, hogy Brüsszel biztosan szab politikai feltételeket is, miközben sorsdöntéseket akar keresztülnyomni a jövő tavaszi francia választások előtt. 

Végül a Világgazdaság arra is emlékeztetett, hogy az euróbevezetés elhatározása, majd halogatása és a céldátumtologatás következményeit egyszer már megtapasztaltuk 2002 után, akkor csúfos eredménye lett. Euró azóta sincs, infláció, visszaesés és devizahitel-válság azonban volt.

Amit Magyar Péter kormánya tehet, és amihez kellő ügyességre van szüksége: elkerüli a fent említett hibákat, és reméli, hogy az iráni konfliktus mielőbb megoldódjon, netán az ukrajnaival együtt. Valamint bízik abban, hogy enyhül az aszály, mert az előző energiaválság magyar inflációs csúcsához az is hozzájárult – összegeztek.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Migrációs nyomás: Magyar Péter most megmutathatja, mekkora legény – de nem a Facebookon, hanem a tárgyalóasztalnál

A bevándorlásellenesség hangoztatása is rasszizmusnak minősülhet Brüsszel szerint.

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Polly_neni
2026. május 06. 09:06
Ez a "dabide" álnevű kretén a 24 napos regisztrációjával április 13-tól végigokádja itt a fórumot. A Mandiner meg hagyja. Mellesleg nem a selyemmajom bújik e torzszülött álneve mögött?
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. május 06. 08:46
Ünnepeljetek tiszások kilencedikén, mert utána már nem lesz mit! Orbán kikaparta a forró gesztenyét Pöti meg felzabálja a brüsszeli meg volt SZDSZ-es parazitákkal!
Válasz erre
2
0
dabide
2026. május 06. 08:38
További kellemes vergődést pedofideszesek. Taknyotokon és véreteken át lesztek kihurcolva a parlamentből!
Válasz erre
0
6
somfas
•••
2026. május 06. 08:27 Szerkesztve
Ez vethet véget a menetelésnek ----- egy nagy büdös lófaszt. A személyisége lesz a legnagyobb veszte. Eleve unszimpatikus a kinézete, de arról nem tehet. Arról viszont igen, amiket lépeget és arról is amit nem lép meg. Amúgy egy önismereti training kurva sokat segíthetne, egy karakán pszichológus vezetésével. Én ismertem egyet nem közelből, de hírből. Rákospalotai roma deviánsokat terelt megfelelő mederbe. Ha az sikerült neki, akkor M.P. dolgainak helyretétele annak galoppmenet lenne.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!