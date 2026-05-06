Kétélű fegyver: a saját ígérete ejtheti túszul Magyar Pétert, így lőhet vissza már az idén az euró

Áll a bál a románoknál: megbukott a bizalmi szavazáson a Bolojan vezette kormány
A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.
Őszre rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja a gazdaságpolitika irányítóit a magyar gazdaság helyzete, az iráni háború hatásai és az európai politika kombinációja – tekintett előre a Világgazdaság.
A Világgazdaság arról ír, hogy „szabadulna” a forinttól a felálló magyar kormány, de megtörténhet, hogy csapdává válik a számára, aminek most örül. Mint azt az elmúlt hetekben láttuk, a forint árfolyama a Tisza győzelmére erősödött, ez viszont gyorsan csapdává válhat a leendő miniszterelnök számára, mert a 2026-os év veszélyes fejleményeket tartogat.
A gazdasági portál összeállítása szerint a Tisza-kormány első komoly tesztje az első saját költségvetés összeállítása lesz az év vége felé. S bár a választást megnyerték, a világban és Európában az év végéig nagyon fontos dolgok mehetnek végbe, emiatt Magyar Péterék aligha ugorhatnak rögtön neki ígéreteik teljesítésének.
Mint írták, a forintot illetően egyszerű a képlet: a piacok örülnek a Tisza választási győzelmének, ezért erősödött, a költségvetés pedig tovább erősítheti a magyar valutát. Azonban a Brüsszel-barát román kormány megszorítások és az infláció miatti megbukása arra figyelmeztett,
az őszre rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja az új gazdaságpolitika összeállítóit a magyar gazdaság helyzete, az iráni háború hatásai és az európai politika kombinációja.
A forint árfolyama pedig beleszólhat az eseményekbe. Már előre – írták.
A gazdasági portál cikke szerint ha a magyar gazdaság teljesítményében vagy a kormányzati és a jegybanki politika megbízhatóságában megrendül a bizalom, az visszalöki a forintot, és további következményekkel járhat.
A választás óta eltelt eseményekből világosan kiolvasható: a forint alapvetően három okból erősödött az ukrajnai háború kirobbanása előtti szintjére.
– sorolták.
Ugyanakkor most mindenki arra kíváncsi a Világgazdaság szerint, hogy mennyire löki fel az inflációt és hátra az európai gazdaságot az iráni konfliktus. Mint hangsúlyozták, mindkettő biztos, ami bizonytalan, az a mérték, hiszen nem tudni, mennyi időre tartja magasan az energiaárakat az új háború, és kérdéses, hogy a hatásai meddig tartanak majd ki.
Az ukrajnai háború okozta energiaválság hatásaiból a kutatók már tudják, hogy a forint árfolyama az infláció önálló tényezőjévé vált, ami gyengülésével ráerősített a felszökő energiaárak káraira.
Ha azt feltételeznénk, hogy megismétlődik az energiaválság és a 2022-eshez hasonlóan 423 forintig erősödik az euró, a teljes inflációs hatás már meghaladja az 5 százalékot. Ennyit már önmagában megéreznek a háztartások, és ez annak a tetejébe jönne, amit az energiadrágulása okoz – idézték fel.
A lap ezután arra is figyelmeztetett, mivel vetheti vissza a forintot az új kormány. Mint fogalmaztak,
A gazdasági lap megjegyezte, hogy a román példa is mutatja, hogy Brüsszel biztosan szab politikai feltételeket is, miközben sorsdöntéseket akar keresztülnyomni a jövő tavaszi francia választások előtt.
Végül a Világgazdaság arra is emlékeztetett, hogy az euróbevezetés elhatározása, majd halogatása és a céldátumtologatás következményeit egyszer már megtapasztaltuk 2002 után, akkor csúfos eredménye lett. Euró azóta sincs, infláció, visszaesés és devizahitel-válság azonban volt.
Amit Magyar Péter kormánya tehet, és amihez kellő ügyességre van szüksége: elkerüli a fent említett hibákat, és reméli, hogy az iráni konfliktus mielőbb megoldódjon, netán az ukrajnaival együtt. Valamint bízik abban, hogy enyhül az aszály, mert az előző energiaválság magyar inflációs csúcsához az is hozzájárult – összegeztek.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
