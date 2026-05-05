Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány aur psd ilie bolojan románia bizalmi szavazás

Áll a bál a románoknál: megbukott a bizalmi szavazáson a Bolojan vezette kormány

2026. május 05. 13:56

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.

2026. május 05. 13:56
null

Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson.

A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással. Nicusor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. május 05. 16:16
Dőljön be minden olyan EU-s ország kormánya, amely Brüsszelben aláír Ukrajnáért!
Válasz erre
0
0
duro_dorka
2026. május 05. 16:13
Nicusor Dan román elnök Brüsszel embere. Azt fogja megbízni kormányalakítással, aki támogatja Ukrajnát, azaz a háborút.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2026. május 05. 15:25 Szerkesztve
A 2/3 adal ez a mi kormányunk nem fog megbukni csak esetleg a "+kormányfőnk" a vótmán kategória (Bajnai) Két kézzel kapaszkodnak a koncba .nincs koalíciós kényszer, jóval a kétharmad küszöbén feletti képviselő ,és egyéni mandátum, lehet itt akármilyen szar..maradnak a nyakunkon ,mint geri is csak állam kincse illan el .
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
2026. május 05. 14:55
Orbán 16 éve alatt volt vagy 20 román miniszterelnök meg 3 elnök is. Végül is Bolojan után tiszta lappal indulnak, de lehet, hogy a román kormányfők forgási sebessége továbbra is nagyobb lesz mint minálunk...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!