Ez a nap is eljött: kedden buktathatják meg a román kormányt, de ami jöhet ezután, az csak rosszabb lehet ennél

A romániai politikai élet ismét forrong, hiszen kedden a parlament a Bolojan-kabinet sorsáról dönt. A bizalmatlansági indítvány körüli számháború és az utolsó pillanatig tartó alkuk miatt az eredmény teljesen kiszámíthatatlan, miközben már most látszik, hogy a lehetséges forgatókönyvek egyike sem ígér nyugalmat. A Maszol beszámolója szerint a kormány megbuktatásához legalább 233 szavazatra van szükség, ám az eredetileg 254 aláíró közül többen visszaléptek vagy eltűntek a szavazás közeléből. A román parlamentben ráadásul sajátos „hagyomány” alakult ki:

a titkos szavazáson jellemzően csak azok a képviselők jelennek meg, akik valóban meg akarják buktatni a kormányt.

Ez azonban most sem jelent biztos kapaszkodót. Egyes politikusok az utolsó órákban pártot váltottak, mások egészségügyi okokra hivatkozva maradnak távol, miközben a háttérben intenzív alkudozás zajlik minden egyes szavazatért. A bizonytalanságot jól mutatja, hogy még a főszereplők is teljesen eltérően látják a helyzetet. A liberális Ciprian Ciucu úgy látja, hogy a helyzet továbbra sem dőlt el, és még néhány szavazat hiányzik ahhoz, hogy az indítvány elbukjon, miközben a PSD főtitkára, Claudiu Manda már biztosra veszi annak elfogadását. Közben az AUR egységesnek mutatkozik, George Simion pedig egyértelmű üzenetet küldött: