„Ám a migrációs nyomás ma is akut probléma. Két értelemben is az: az Európába vándorolni szándékozók is nyomást gyakorolnak ránk, ahogy Brüsszel pedig az egyes tagállamokra a minél lelkesebb befogadás érdekében. A mi esetünkben immár a Tisza-kormányra.

Ha a magyar, nem pedig a Magyar-érdekből indulnak ki országunk leendő irányítói, akkor nem engednek jottányit sem ebben a kérdésben, akárhány eurót ígért is Ursula von der Leyen Magyar Péternek az alkalmazkodásáért cserébe. Mert a migráció – ellentétben például a védett üzemanyagárral – nem átmeneti dolog, a világpiaci viszonyok függvénye, hanem az LMBTQ-terjeszkedéssel együtt annak a kérdése, milyen országban akarunk élni, milyet akarunk gyermekeinkre, unokáinkra hagyni.