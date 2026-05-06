Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fehér ház nato orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij donald trump ukrajna

Trump kimondta a fájdalmas igazságot: Ukrajna nyugati fegyverek nélkül nem tudna harcolni

2026. május 06. 06:26

Az amerikai elnök fölemlegette, hogy Zelenszkij agresszíven viselkedett a Fehér Házban.

2026. május 06. 06:26
null

A KárpátHír szemlézte Donald Trump amerikai elnök a Salem News Channelnek adott interjúját. A Fehér Ház vezetője kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is területeket veszít, és nyugati fegyverek nélkül nem tudná fenntartani a harci képességét.

Trump az ukrajnai helyzetről szólva röviden úgy fogalmazott, hogy „területet veszítenek”, majd az amerikai fegyverszállítások rendszeréről is beszélt. Leszögezte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Washington a fegyvereket a NATO-nak adja el, a szövetség pedig továbbosztja azokat.

 Értékelése alapján az ukránok azért képesek harcolni, mert hozzájutnak ezekhez az eszközökhöz.

„Mi eladjuk azt a NATO-nak, ők pedig már elosztják. Úgy mondom: nekik azért van lehetőségük harcolni, mert – akár kiváló a technika, akár nem teljesen az – van lehetőségük háborúzni” – hangsúlyozza Trump.

Mint kiderült, az interjúban az amerikai elnök

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „ravasz embernek” nevezte. Hozzátette: Zelenszkij agresszíven viselkedett a Fehér Házban tartott találkozón 2025 elején.

Az amerikai elnök külön bírálta elődje, Joe Biden ukrajnai támogatási politikáját is, tudjuk meg. 

Trump „nevetségesnek” nevezte, hogy a korábbi adminisztráció 350 milliárd dollár értékben adott át fegyvereket Kijevnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
2026. május 06. 09:17
Ukrajna nyugati fegyverek nélkül nem tudna harcolni. Aminek nagy részét az amcsi kormányok adtak/adnak az ukránok kezébe.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2026. május 06. 08:29 Szerkesztve
Ezt is rá testalja Eu NATO-ra ..ögyes. Épp elég idióta van a NYEU-ban hogy átadja, ukránoknak és fizessen az USA-nak érte . De megszületet a közös fegyver gyártás ,de védelmi rakétákat nem tudnak patrióták szintjén előállítani. A Nato meg elpufogtatja Ukrajnába.
Válasz erre
0
0
lynx
2026. május 06. 08:22
Mi eladjuk azt a NATO-nak,…… a NATO legnagyobb befizetője Egyesült Államok. Elnök úr.
Válasz erre
0
0
blancoagilon
2026. május 06. 07:54
Mióta mondom ezt... és még amerikai elnök sem vagyok.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!