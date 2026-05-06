Trump kimondta a fájdalmas igazságot: Ukrajna nyugati fegyverek nélkül nem tudna harcolni

Miközben zajlik az ukrán sikerpropaganda Európában, a kulcsfontosságú Konsztantyinivka városa hamarosan orosz kézre kerül
A kutya ugat, a karaván halad.
Az amerikai elnök fölemlegette, hogy Zelenszkij agresszíven viselkedett a Fehér Házban.
A KárpátHír szemlézte Donald Trump amerikai elnök a Salem News Channelnek adott interjúját. A Fehér Ház vezetője kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is területeket veszít, és nyugati fegyverek nélkül nem tudná fenntartani a harci képességét.
Trump az ukrajnai helyzetről szólva röviden úgy fogalmazott, hogy „területet veszítenek”, majd az amerikai fegyverszállítások rendszeréről is beszélt. Leszögezte:
Washington a fegyvereket a NATO-nak adja el, a szövetség pedig továbbosztja azokat.
Értékelése alapján az ukránok azért képesek harcolni, mert hozzájutnak ezekhez az eszközökhöz.
„Mi eladjuk azt a NATO-nak, ők pedig már elosztják. Úgy mondom: nekik azért van lehetőségük harcolni, mert – akár kiváló a technika, akár nem teljesen az – van lehetőségük háborúzni” – hangsúlyozza Trump.
Mint kiderült, az interjúban az amerikai elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „ravasz embernek” nevezte. Hozzátette: Zelenszkij agresszíven viselkedett a Fehér Házban tartott találkozón 2025 elején.
Az amerikai elnök külön bírálta elődje, Joe Biden ukrajnai támogatási politikáját is, tudjuk meg.
Trump „nevetségesnek” nevezte, hogy a korábbi adminisztráció 350 milliárd dollár értékben adott át fegyvereket Kijevnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A kutya ugat, a karaván halad.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver