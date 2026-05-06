Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
erdély mircea dăian románia

„Elegem van Romániából!” – szabad Erdélyt követelt és az ezeréves határt emlegette egy vezető román aktivista

2026. május 06. 09:50

Mircea Dăian szerint Erdély önállóságával mindenki jobban járna.

2026. május 06. 09:50
null

Újra Erdély önállósága mellett emelt szót Mircea Dăian román transzilvanista aktivista a Facebook-oldalán.

A meglepően éles hangvételű posztjában azt írja: „Elegem van Romániából, őszintén, elegem van a mitikus Romániából, a korruptokból, a tolvajokból, a hazugokból, a büdösökről, az analfabétákból, a bűnözőkből és a hegyeken túli tolvajokból.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette, szabad Erdélyt akar, azt az Erdélyt, amelyben a tisztelet, a rend, a fegyelem, a korrektség, a kultúra és a szorgalom otthon van.

Éljen a Szabad Transzilvánia! Mi magunknak, ők maguknak, másként nincs nyugalom! A határ álljon vissza oda, ahol több mint 1000 éven keresztül volt!”

– fogalmazott.

Mircea Dăian apai ágon régi szászmedgyesi családból származik, anyai ágon pedig Bukovinából – ott lengyel és német felmenői vannak. Édesanyja családja 1941-ben, a második világháború idején Németországba menekült a szovjet hadsereg elől, később pedig visszatért Romániába. Jelenleg vállalkozóként dolgozik.

A Kolozsvári Táblabíróság 2014 márciusában jegyezte be a Demokratikus Erdély Ligát, amely az erdélyi identitás megőrzéséért és az önrendelkezéséért száll síkra. A szervezet elnöke Tudor Duică, alelnökei: Mircea Dăian és Vincze Zoltán.

Nyitókép forrása: Ionut IORDACHESCU / AFP

***

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nyégé
2026. május 06. 11:43
Hajrá;
Válasz erre
0
0
sziszi-994
2026. május 06. 11:11
Nem ismerem Mircea Daian ur tevekenyseget . Nem hiszen , hogy sokan allnak ki mellette mert szembe talajak magukat azonnal az ultranacionalistakkal es a "halado" globalistakkal is !
Válasz erre
2
0
bannedop03-2
•••
2026. május 06. 11:10 Szerkesztve
Bármennyire hízelgő, de a román transzilvanizmus nem teljesen esik egybe a történelmi magyar dominanciájú Erdélyi Fejedelemség hagyományaival. Nyílván az erdélyi románok a szászokat, a magyarokat, az ezeréves magyar kultúrát és államiságot sokkal inkább tartják civilizációs értéknek, de ettől függetlenül ők még románok maradnak és Erdély népessége még így is 70%-ban román nemzetiségű lenne, ami nagyon rányomná a bélyegét egy független erdélyi államra. Más részről, egy magyarnak sem szabad elfelejtenie, hogy a transzilvanizmus számunkra, mindig csak kényszermegoldás volt. Erdély a szentistváni magyar állam része, csak egy ilyen állapot restaurálhatná a magyar Erdély eszményét. Viszont erre, a jelenlegi folyamatokat elnézve, még a legbiztatóbb megfogalmazással is azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig várni kell. Jelenleg ez a cél, még ha a legtitkosabb fiókokban volt is erre terv, teljes felfüggesztés alatt áll. Az ehhez szükséges nemzeti konszenzus pedig gyakorlatilag egyenlő a 0-al.
Válasz erre
4
0
Halder_1899
•••
2026. május 06. 10:54 Szerkesztve
Egy ilyen Erdély témában, hogy mi lehet a jövője a román államon belül, ha lehetne megkérni a beteg tiszásokat, legalább itt hagyják abba Fideszezést és Orbánozást. Nagyot nyertek, nem kicsit, ennek örüljenek, joggal, de már nem kampány van. ERDÉLY. Ez magyar érdek, nem Fidesz, nem Tisza, nem más párt, EZ MAGYAR ÉRDEK.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!