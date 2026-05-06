„Elegem van Romániából!” – szabad Erdélyt követelt és az ezeréves határt emlegette egy vezető román aktivista

Mircea Dăian szerint Erdély önállóságával mindenki jobban járna.
Újra Erdély önállósága mellett emelt szót Mircea Dăian román transzilvanista aktivista a Facebook-oldalán.
A meglepően éles hangvételű posztjában azt írja: „Elegem van Romániából, őszintén, elegem van a mitikus Romániából, a korruptokból, a tolvajokból, a hazugokból, a büdösökről, az analfabétákból, a bűnözőkből és a hegyeken túli tolvajokból.”
Hozzátette, szabad Erdélyt akar, azt az Erdélyt, amelyben a tisztelet, a rend, a fegyelem, a korrektség, a kultúra és a szorgalom otthon van.
Éljen a Szabad Transzilvánia! Mi magunknak, ők maguknak, másként nincs nyugalom! A határ álljon vissza oda, ahol több mint 1000 éven keresztül volt!”
– fogalmazott.
Mircea Dăian apai ágon régi szászmedgyesi családból származik, anyai ágon pedig Bukovinából – ott lengyel és német felmenői vannak. Édesanyja családja 1941-ben, a második világháború idején Németországba menekült a szovjet hadsereg elől, később pedig visszatért Romániába. Jelenleg vállalkozóként dolgozik.
A Kolozsvári Táblabíróság 2014 márciusában jegyezte be a Demokratikus Erdély Ligát, amely az erdélyi identitás megőrzéséért és az önrendelkezéséért száll síkra. A szervezet elnöke Tudor Duică, alelnökei: Mircea Dăian és Vincze Zoltán.
