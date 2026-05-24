A csíksomlyói búcsú napján provokált a szélsőséges román aktivista

Újabb figyelemfelkeltő, sokak által provokatívnak tartott akcióval jelentkezett Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja nevű román szervezet vezetője.
Román zászlót lengetve üzent a Csíksomlyóra tartó magyar zarándokoknak Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (románul: Calea Neamului) nevű szélsőséges szervezet vezetője. A közösségi médiában közzétett bejegyzés a gyimesbükki Rákóczi-várnál készült, a csíksomlyói búcsú napján.
A helyszín szimbolikus jelentősége miatt az akció különösen érzékeny ponton érinti az erdélyi magyar közösséget, hiszen Gyimesbükköt sokan az ezeréves határ egyik emblematikus pontjaként tartják számon.
Tîrnoveanu bejegyzésében a Csíksomlyóra tartó magyaroknak címzett üzenetet fogalmazott meg. Azt írta: „Minden Csíksomlyóra tartó magyarnak üzenem, aki azt hiszi, hogy elérte a határt a gyimesbükki Rákóczi-várnál, hogy nincs semmilyen határ, ez itt Bákó, Románia. Amúgy jó utat.”
A Calea Neamului neve nem először kerül elő hasonló ügyben.
A szervezet pár nappal ezelőtt ismét az úzvölgyi katonatemetőben vonult fel, ahol korábban is több magyarellenes hangulatú akcióval hívták fel magukra a figyelmet.
Tîrnoveanu, akit a romániai magyar közvélemény elsősorban szélsőséges kijelentéseiről és provokatív megmozdulásairól ismer, az érkezésről rövid videót is közzétett.
Az incidens időzítése azért is kapott különös hangsúlyt, mert pénteken adták át a felújított gyimesbükki Rákóczi-várat, amely építésének 400. évfordulójára újult meg.
A széles körű összefogással, valamint az Országos Beruházási Társaság támogatásával helyreállított műemlék hivatalosan immár Bethlen-Rákóczi-vár néven ismert. Az erődítmény megújulását több száz érdeklődő, egyházi és világi méltóságok jelenlétében ünnepelték, majd megnyitották a látogatók előtt.
Nyitókép: Tirnoveanu Facebook oldala