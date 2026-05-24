05. 24.
vasárnap
csíksomlyóra tartó mihai tîrnoveanu rákóczi - vár nemzet útja románia

A csíksomlyói búcsú napján provokált a szélsőséges román aktivista

2026. május 24. 08:30

Újabb figyelemfelkeltő, sokak által provokatívnak tartott akcióval jelentkezett Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja nevű román szervezet vezetője.

null

Román zászlót lengetve üzent a Csíksomlyóra tartó magyar zarándokoknak Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (románul: Calea Neamului) nevű szélsőséges szervezet vezetője. A közösségi médiában közzétett bejegyzés a gyimesbükki Rákóczi-várnál készült, a csíksomlyói búcsú napján. 

A helyszín szimbolikus jelentősége miatt az akció különösen érzékeny ponton érinti az erdélyi magyar közösséget, hiszen Gyimesbükköt sokan az ezeréves határ egyik emblematikus pontjaként tartják számon.

Tîrnoveanu bejegyzésében a Csíksomlyóra tartó magyaroknak címzett üzenetet fogalmazott meg. Azt írta: „Minden Csíksomlyóra tartó magyarnak üzenem, aki azt hiszi, hogy elérte a határt a gyimesbükki Rákóczi-várnál, hogy nincs semmilyen határ, ez itt Bákó, Románia. Amúgy jó utat.” 

A Calea Neamului neve nem először kerül elő hasonló ügyben. 

A szervezet pár nappal ezelőtt ismét az úzvölgyi katonatemetőben vonult fel, ahol korábban is több magyarellenes hangulatú akcióval hívták fel magukra a figyelmet. 

Tîrnoveanu, akit a romániai magyar közvélemény elsősorban szélsőséges kijelentéseiről és provokatív megmozdulásairól ismer, az érkezésről rövid videót is közzétett.

Az incidens időzítése azért is kapott különös hangsúlyt, mert pénteken adták át a felújított gyimesbükki Rákóczi-várat, amely építésének 400. évfordulójára újult meg.

 A széles körű összefogással, valamint az Országos Beruházási Társaság támogatásával helyreállított műemlék hivatalosan immár Bethlen-Rákóczi-vár néven ismert. Az erődítmény megújulását több száz érdeklődő, egyházi és világi méltóságok jelenlétében ünnepelték, majd megnyitották a látogatók előtt.

Nyitókép: Tirnoveanu Facebook oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevas-reglas
2026. május 24. 09:57
Fideszes volt
massivement6
2026. május 24. 09:32
De hát ezek igaz nemzethy patrióták, az elvbarátaitok. Nem kígyóvállú brüsszeli buzi lipsik. Mi bajotok van velük, kedves fidernyák honfitársak? (Szakadtak volna anyjukba ezek a román kretének is...)
grenki-2
2026. május 24. 09:13
Mocskos aljas gazemberek...ezekkel soha nem lesz jó viszony mert amellett hogy bitrolják a történelmi Magyarország harmadát, még nekik ál fejjebb még ők patkánykodnak...aljas egy csürhe
cutcopy
2026. május 24. 09:01
Paranoia..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!