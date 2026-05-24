A csíksomlyói búcsú napján provokált a szélsőséges román aktivista

Román zászlót lengetve üzent a Csíksomlyóra tartó magyar zarándokoknak Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (románul: Calea Neamului) nevű szélsőséges szervezet vezetője. A közösségi médiában közzétett bejegyzés a gyimesbükki Rákóczi-várnál készült, a csíksomlyói búcsú napján.

A helyszín szimbolikus jelentősége miatt az akció különösen érzékeny ponton érinti az erdélyi magyar közösséget, hiszen Gyimesbükköt sokan az ezeréves határ egyik emblematikus pontjaként tartják számon.

Tîrnoveanu bejegyzésében a Csíksomlyóra tartó magyaroknak címzett üzenetet fogalmazott meg. Azt írta: „Minden Csíksomlyóra tartó magyarnak üzenem, aki azt hiszi, hogy elérte a határt a gyimesbükki Rákóczi-várnál, hogy nincs semmilyen határ, ez itt Bákó, Románia. Amúgy jó utat.”