gazdaság szélsőségek árnyéka románia

Nem elég a szélsőjobb előretörése, gazdaságilag is komoly bajban Románia

2026. május 24. 06:18

A szélsőjobboldali politikai erők térnyerése Romániában túlmutat a pártpolitikai versenyen. A befektetők, a hitelminősítők és az uniós partnerek számára a legfontosabb kérdés az, hogy az ország képes marad-e fegyelmezett, kiszámítható és Európa-kompatibilis gazdaságpolitikát folytatni.

Veress Csongor Balázs

Magyar Péter felvetése, miszerint Romániával és más közép-európai országokkal is érdemes lenne kibővíteni a visegrádi együttműködés politikai horizontját, önmagában fontos regionális vitát nyit meg. 

Egy nagyobb, összehangoltabb közép-európai blokk elvileg erősebb érdekérvényesítő képességgel léphetne fel Brüsszelben, különösen gazdasági, infrastrukturális, energetikai és biztonságpolitikai kérdésekben. 

Románia bevonása ebből a szempontból kézenfekvőnek tűnhet: népes ország, gyors felzárkózási pályát járt be, stratégiai helyzete kulcsfontosságú, és egyre nagyobb szerepet játszik a térség politikai-gazdasági egyensúlyában.

Csakhogy a kérdés nem csupán az, hogy Romániának helye lehet-e egy szélesebb közép-európai együttműködésben, hanem az is, milyen politikai állapotban lévő Romániáról beszélünk. 

Bukarestben az elmúlt időszak kormányválsága, a pártok közötti bizalmatlanság, az elhúzódó hatalmi alkuk és a szélsőséges erők erősödése azt mutatják, hogy a román belpolitika egyre nehezebben képes stabil és kiszámítható irányt adni az országnak.

Ezért a V4-ek esetleges kibővítéséről szóló diskurzus nem választható el szomszédunk politikai instabilitásától. Egy regionális együttműködés erejét nemcsak a részt vevő országok mérete vagy stratégiai jelentősége adja, hanem az is, hogy kormányai mennyire képesek tartós döntéseket hozni, megbízható partnerekként viselkedni és hosszabb távú politikai irányt képviselni. Románia súlya vitathatatlan, de a jelenlegi kormányválság mellett jogos kérdés, hogy Bukarest stabilizáló tényezőként vagy újabb bizonytalansági forrásként jelenne-e meg egy kibővített közép-európai együttműködésben.

Erőteljesen fékez a román gazdaság 2026-ban

Az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése szerint Románia gazdasága 2026-ban gyakorlatilag stagnálni fog. A közzétett prognózis 

mindössze 0,1 százalékos GDP-növekedéssel számol, miközben az országot továbbra is magas infláció, emelkedő energiaárak, költségvetési kiigazítások és növekvő államadósság terhelik.

A Bizottság megfogalmazása szerint „Románia gazdasága 2026-ban nagyrészt stagnálni fog”. A jelentés arra is rámutat, hogy az év eleje óta tovább romlott a gazdasági bizalom, különösen a fogyasztói bizalom. A magas frekvenciájú mutatók jelentős visszaesést jeleznek a kiskereskedelmi forgalomban, az ipari termelésben és a belföldi turizmusban is.

A Bizottság szerint a fiskális konszolidációs erőfeszítések, valamint az energiaárak emelkedése által fűtött magas infláció érdemben visszafogják majd a belső fogyasztást. 

Az infláció 2026-ban várhatóan 7 százalékra emelkedik a 2025-re becsült 6,8 százalékról, majd 2027-ben 3,7 százalékra mérséklődhet.

A munkaerőpiacon mérsékelt romlásra számítanak: a munkanélküliségi ráta a 2025-ös 6,1 százalékról 2026-ban 6,3 százalékra nőhet, 2027-ben pedig 5,9 százalékra csökkenhet. A költségvetési hiány ugyanakkor a Bizottság előrejelzése szerint fokozatosan mérséklődik: a deficit a 2025-ös 7,9 százalékról 2026-ban 6,2 százalékra, 2027-ben pedig 5,8 százalékra csökkenhet a GDP arányában. Ez elsősorban a 2024 decembere és 2025 szeptembere között elfogadott fiskális konszolidációs csomagok következménye, amelyek többek között a bérek és nyugdíjak 2025-re és 2026-ra szóló befagyasztását, valamint adóemeléseket tartalmaztak.

Az államadósság azonban tovább nőhet.

 Az Európai Bizottság becslése szerint Románia államadóssága a 2025-ös 59,3 százalékról 2026-ban 61,6 százalékra, 2027-ben pedig 63,4 százalékra emelkedhet a GDP arányában. A kép tehát kettős: miközben a deficit valamelyest csökkenhet, a gazdasági növekedés szinte teljesen leáll, az infláció magas marad, az államadósság pedig tovább emelkedik. Ez különösen érzékennyé teszi Romániát a politikai bizonytalanságra, hiszen egy elhúzódó kormányzati válság tovább ronthatja a befektetői bizalmat és nehezítheti a gazdasági kiigazítás végrehajtását.

A befektetők hozzászoktak a romániai politikai instabilitáshoz

Pataky István, a Maszol főszerkesztő-helyettese szerint bár az elsősorban Ilie Bolojant és az általa képviselt progresszív irányvonalat támogató elemzők a kormány bukása után akár teljes gazdasági összeomlást is vizionálnak, a helyzet ennél árnyaltabb. 

Úgy látja, a bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kabinetnek valójában nem sikerült érdemi áttörést elérnie sem a költségvetési hiány csökkentésében, sem az infláció leszorításában, sem pedig a gazdasági mutatók javításában.

A szakértő szerint a befektetők Románia esetében már hozzászoktak a politikai instabilitáshoz, ezért egy kormányválság önmagában nem feltétlenül okoz azonnali pénzügyi pánikot. 

A nemzetközi hitelminősítők számára a fő kockázatot inkább a magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) előretörése jelenti. 

Pataky István úgy véli, amíg a George Simion vezette párt nem kerül hatalomra, addig kevéssé valószínű, hogy Romániát a befektetésre nem ajánlott, vagyis „bóvli” kategóriába sorolják.

A politikai bizonytalanság ugyanakkor komoly gyakorlati következményekkel járhat. 

Az uniós helyreállítási alapból érkező pénzeket, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások menetét negatívan érintheti egy elhúzódó kormányválság. 

Ennek oka, hogy a jelenlegi ügyvivő kabinet nem hozhat sürgősségi rendeleteket, miközben bizonyos projektek esetében éppen ezekre lenne szükség a végrehajtás felgyorsításához vagy a szükséges jogi keretek megteremtéséhez.

Pataky arra is rámutatott, hogy a közvélemény-kutatások szerint a romániai lakosságot az infláció és az életszínvonal csökkenése után leginkább a politikai bizonytalanság aggasztja. 

Ez azt mutatja, hogy a kormányválság nem pusztán elitpolitikai ügy, hanem a társadalmi hangulatot is közvetlenül befolyásolja.

A jelenlegi helyzetből politikailag leginkább az ellenzéki AUR profitálhat. Pataky István értékelése szerint a George Simion vezette ultranacionalista párt a lakossági elégedetlenségből építkezik, ezért érdeke volt a bizalmatlansági indítvány támogatása is. Egy elhúzódó politikai válság tovább erősítheti azokat a rendszerellenes üzeneteket, amelyekre az klerikofasiszta AUR politikája épül.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kakukk_madar
2026. május 24. 07:59
És még mindig vannak olyanok, akik hasonlítgatnak és megállapítják, hogy Romániában minden is jobb.
gullwing
2026. május 24. 06:47
A bezzegrománia bajban van?! Nem mondod!🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!