Nem elég a szélsőjobb előretörése, gazdaságilag is komoly bajban Románia

Magyar Péter felvetése, miszerint Romániával és más közép-európai országokkal is érdemes lenne kibővíteni a visegrádi együttműködés politikai horizontját, önmagában fontos regionális vitát nyit meg.

Egy nagyobb, összehangoltabb közép-európai blokk elvileg erősebb érdekérvényesítő képességgel léphetne fel Brüsszelben, különösen gazdasági, infrastrukturális, energetikai és biztonságpolitikai kérdésekben.

Románia bevonása ebből a szempontból kézenfekvőnek tűnhet: népes ország, gyors felzárkózási pályát járt be, stratégiai helyzete kulcsfontosságú, és egyre nagyobb szerepet játszik a térség politikai-gazdasági egyensúlyában.