Akkor miért vesztettünk?

Balásy Gyula miatt vesztettünk, és itt a konkrét személy mellett a jelenségre is gondolok.

Balásy korábban két 60 milliós veterán luxusautó mellett pózolva pökhendiskedett a 444 riporterével, most meg a tiszás Kontrollba megy sírni. Előbbi interjúnál egyébként a pökhendiségnél is jobban zavar az elképesztő ostobaság, amit Balásy bemutat. Ezért vesztettünk. A Balásy Gyulákat már nem bírtuk el.

Persze most majd jönnek azzal, hogy »te ezekkel közösséget vállaltál« stb. Erről részletesen beszéltem a Patriótában, itt röviden annyit, hogy én közösséget vállaltam és vállalok a pártommal, úgy gondoltam és most is úgy gondolom, hogy a hibák ellenére az én politikai közösségem tudott és tudna ma is többet tenni Magyarországért. Az elmúlt 16 évnek számos fontos eredménye van, ezeket a választási vereség nem teszi meg nem történtté. A magyar családtámogatási rendszer világszinten páratlan, kimehetsz az utcára este is, mert nincsenek bevándorlók, aztán ott van az Otthon Start, a rezsicsökkentés, 1 millió új munkahely, az édesanyák adómentessége, a 25 éven aluliak adómentessége és a sort lehetne folytatni. Ja, a nemzeti vagyont megkétszereztük.

Persze mindezekkel együtt sem szabadott volna hagyni, hogy a Balásy Gyulák megjelenjenek körülöttünk. A Balásy Gyulák számomra nem a Fideszt jelentik. Valóban a közelünkben voltak, és ez baj, nem szabadott volna megengedni. Ettől még ők nem a Fidesz. Korábban sem tekintettem az ilyeneket a közösségünk részének, és most sem tekintem. Egy remek kollégám mondta ma nekem: »Tamás, milyen emberek voltak körülöttünk?!«

A megújulás számomra azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeni, olyat, amelynek még a közelében sincsenek ilyen alakok. Ez a mi feladatunk.”