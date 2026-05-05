háború balásy gyula fidesz magyarország vereség Orbán Viktor

Miért vesztettünk?

2026. május 05. 17:24

A megújulás számomra azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeni, olyat, amelynek még a közelében sincsenek ilyen alakok. Ez a mi feladatunk.

2026. május 05. 17:24
Menczer Tamás
Menczer Tamás
„Miért vesztettünk?

Nem, nem a kampány miatt, és nem azért, amit a háborúról mondtunk. Vereség ide vagy oda, azért ne veszítsük el a józan eszünket. A NATO főtitkára mellett az angol és a francia vezérkari főnök mondta azt, hogy Európának olyan háborúra kell felkészülnie, amilyet a nagyszüleink és a szüleink generációja szenvedett el. Olyan háborúra, amelyben a szülők elveszítik a gyerekeiket. Azt, hogy mi fog történni, nem tudhatjuk, de hogy a veszély ebben a pillanatban is nagy, az nyilvánvaló.

Akkor miért vesztettünk?

Balásy Gyula miatt vesztettünk, és itt a konkrét személy mellett a jelenségre is gondolok.
Balásy korábban két 60 milliós veterán luxusautó mellett pózolva pökhendiskedett a 444 riporterével, most meg a tiszás Kontrollba megy sírni. Előbbi interjúnál egyébként a pökhendiségnél is jobban zavar az elképesztő ostobaság, amit Balásy bemutat. Ezért vesztettünk. A Balásy Gyulákat már nem bírtuk el.
Persze most majd jönnek azzal, hogy »te ezekkel közösséget vállaltál« stb. Erről részletesen beszéltem a Patriótában, itt röviden annyit, hogy én közösséget vállaltam és vállalok a pártommal, úgy gondoltam és most is úgy gondolom, hogy a hibák ellenére az én politikai közösségem tudott és tudna ma is többet tenni Magyarországért. Az elmúlt 16 évnek számos fontos eredménye van, ezeket a választási vereség nem teszi meg nem történtté. A magyar családtámogatási rendszer világszinten páratlan, kimehetsz az utcára este is, mert nincsenek bevándorlók, aztán ott van az Otthon Start, a rezsicsökkentés, 1 millió új munkahely, az édesanyák adómentessége, a 25 éven aluliak adómentessége és a sort lehetne folytatni. Ja, a nemzeti vagyont megkétszereztük.

Persze mindezekkel együtt sem szabadott volna hagyni, hogy a Balásy Gyulák megjelenjenek körülöttünk. A Balásy Gyulák számomra nem a Fideszt jelentik. Valóban a közelünkben voltak, és ez baj, nem szabadott volna megengedni. Ettől még ők nem a Fidesz. Korábban sem tekintettem az ilyeneket a közösségünk részének, és most sem tekintem. Egy remek kollégám mondta ma nekem: »Tamás, milyen emberek voltak körülöttünk?!«
A megújulás számomra azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeni, olyat, amelynek még a közelében sincsenek ilyen alakok. Ez a mi feladatunk.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. május 05. 19:29
Te is egy Balásy vagy.
fortissima
2026. május 05. 19:24
Borbás Marcsi miatt... Vége van, kicsi! Nem érted? Te nem fogsz megújítani semmit! Ahogy Pócs János, Szentkirályi Alexandra, vagy Gulyás Gergely sem.
Gubbio
•••
2026. május 05. 18:41 Szerkesztve
A választási törvény szigorításának HIÁNYA miatt veszítettük el ezt a választást, amelyben simán 3/4-del kellett volna beledöngölni a betonba ezt az ún. "Magyar"-féle ellenzéket. Időben észre kellett volna venni, hogy ez a mai fiatalság - az 1., 2. és 3. szavazók 90%-a - szellemileg már NEM BESZÁMÍTHATÓ olyan értelemben, hogy egy ország, egy nemzet jövőjét egy (két) tollvonással eldöntse. A katasztrófa FŐ oka az volt, hogy "demokratikusan" oda KELLETT engedni őket a szavazófülékébe. (Hogy hogyan kellene - kellett VOLNA - átalakítani a szavazathoz való jogot, egy másik bejegyzés témája lenne.)
Obsitos Technikus
2026. május 05. 18:28
De, részben a kampány miatt is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!