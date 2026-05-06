A Fidesz vereségének okai, amelyek a Holdról is látszanak

2026. május 06. 08:35

Az első olyan választáson vagyunk túl az új magyar demokrácia történetében, ahol nem számított a tematizáció, csak az érzület.

Schiffer András
Index

„A tőkefrakciók küzdelme megérkezett Magyarországra: a magyar politikai burzsoázia leválthatatlannak tartott politikai képviseletét brutális erővel ütötte ki a hatalomból a globális nagytőke hazai viszonyokra implementált pilot projektje. Az első olyan választáson vagyunk túl az új magyar demokrácia történetében, ahol nem számított a tematizáció, csak az érzület. Ha nem egy valóságshow-ként akarjuk szemlélni a tizenhat év után bekövetkezett hatalomváltás mozgatóit, sorra kell vennünk a politikai felszínen túlmutató rendszerszintű okokat. Nem a Tisza győzelmének, hanem a Fidesz vereségének okait. Azokat, amik a Holdról is látszódnak. Összesen huszonhárom, nem azonos fajsúlyú, de egymással mégis szorosan összefüggő tényezőt tudtam azonosítani. (…)

A közmédia, az óriásplakátok, a nemzeti konzultációk, a Mediaworks, a kormányoldal bulvár- és politikai szekciója, a Megafon, a fideszes influenszerek, beszélő fejek ugyanabban a tónusban, ugyanazokban a témákban tolták tovább a durva politikai indoktrinációt. A másik oldal mindeközben, ha nem is sokszínűen, de legalább több síkon szólt a közönséghez: nem csak az intenzív politikafogyasztókhoz ért el. Az egydimenziósított kormánypárti nyilvánosságból egyszerre tűntek el a véleményformálók befolyásolására alkalmas, propagandán túli elemzések (talán a Mandiner a kivétel), és hiányoztak az apolitikus tömegek számára is hallható hangok.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csandala
•••
2026. május 06. 09:18 Szerkesztve
Nemigen esik szó a Fidesz egyik valóban óriási tipushibájáról. Az érthetőség kedvéért konkrét leszek. Újpest többek szerint még sosem fejlődött annyit, mint Wintermantel Zsolt irányítása alatt - ezt konkrét számszaki adatokkal is alátámasztották. Csupán egy szépséghibája volt a dolognak: a fejlesztések bizonyos körzetekre összpontosultak... (pl. a főpolgi gyerekei által látogatott iskola mindent kapott, volt aki semmit). Ugyanekkor merült fel, a kórház épületéből munkásszállás lesz - ezzel a főpolgi potenciális választói tízezreinek taposott az önérzetébe. Ez csak egy eset, de sok ilyen vagy hasonló volt, amit a választók a Fidesznek könyveltek el és nem pl. itt W. Zs. butaságának. Ha lehetne óva intenék minden jövendő Fideszes politikust, tartózkodjanak, sőt mindent tegyenek meg az olyan hibák elkerüléséért, amelyek a választók önérzetét sértik. Nemigen van olyan "eszköz", amivel az egyszerű választót jobban lehetne hergelni, mint az ilyenek és ezekből sajnos volt bőven.
Válasz erre
0
0
csandala
2026. május 06. 09:12
Nem értem: nemigen látok olyan feltételezést, hogy a Balásy-ügyben sima vádalkuról van szó. Olyanféle elvtársi segítségről, amit a megfelelő előkészítés nyomán Rajk László is megtett a maga idejében -, tudjuk, ő hogy járt, lehet Balásy sokkal jobban fog járni, mindenesetre az eddigi alakítása kiváló, értsd: minden normális, valamennyire is tájékozott egyén számára gyomorforgató.
Válasz erre
2
0
néhai Ch.Pilot
2026. május 06. 09:11
Magyarul: azért volt egysíkú a Fidesz kommunikációja, mert mindenki az igazat mondta, míg az ellentáborban mindenféle - ha úgy tetszik: sokszínű - hazugságok láttak napvilágot. Az egybites lumpenprolik közül mindenki azt és annyit tett a magáévá belőle, ami és amennyire érdekelte, vagy amit és amennyit képes volt felfogni. Ha Schiffer úr így érti, akkor nagyjából egyetértek. Bár még így sem teljesen, mert a "sokszínű", vagy "többsíkú" ellenzéki kommunikáció egy fősodorba futott össze: az orbángyűlöletbe, vagy még pontosabban: a gyűlöletbe. Ne felejtsük el: a Fidesz kommunikációja az ellenzéki hazugsággal szemben NEM a gyűlöletről szólt, hanem a normális emberi életre leselkedő veszélyek ismertetéséről. A gyűlölet az ellenzéknél volt elejétől a végéig, csak épp a "szeretetország" nevű tetszetős sztaniolpapírba csomagolva. Közben verték az jobboldali újságírókat, végig vagyonelkobzásokról, börtönbüntetésekről, akár akasztásokról, egzisztenciális tönkretételekről beszéltek minden szinten.
Válasz erre
2
0
Héja
2026. május 06. 09:10
Kezdem megutálni a temérdek "elemző" okoskodást. A Fidesz vereségét 16 év után a megunás okozta. M. Péterék egy divathullámra ültek fel. Az is szétporlik hamarosan.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!