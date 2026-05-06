„A tőkefrakciók küzdelme megérkezett Magyarországra: a magyar politikai burzsoázia leválthatatlannak tartott politikai képviseletét brutális erővel ütötte ki a hatalomból a globális nagytőke hazai viszonyokra implementált pilot projektje. Az első olyan választáson vagyunk túl az új magyar demokrácia történetében, ahol nem számított a tematizáció, csak az érzület. Ha nem egy valóságshow-ként akarjuk szemlélni a tizenhat év után bekövetkezett hatalomváltás mozgatóit, sorra kell vennünk a politikai felszínen túlmutató rendszerszintű okokat. Nem a Tisza győzelmének, hanem a Fidesz vereségének okait. Azokat, amik a Holdról is látszódnak. Összesen huszonhárom, nem azonos fajsúlyú, de egymással mégis szorosan összefüggő tényezőt tudtam azonosítani. (…)

A közmédia, az óriásplakátok, a nemzeti konzultációk, a Mediaworks, a kormányoldal bulvár- és politikai szekciója, a Megafon, a fideszes influenszerek, beszélő fejek ugyanabban a tónusban, ugyanazokban a témákban tolták tovább a durva politikai indoktrinációt. A másik oldal mindeközben, ha nem is sokszínűen, de legalább több síkon szólt a közönséghez: nem csak az intenzív politikafogyasztókhoz ért el. Az egydimenziósított kormánypárti nyilvánosságból egyszerre tűntek el a véleményformálók befolyásolására alkalmas, propagandán túli elemzések (talán a Mandiner a kivétel), és hiányoztak az apolitikus tömegek számára is hallható hangok.”