építkezés város ház lakás

Robbanásszerű növekedés indult a magyarokat leginkább foglalkoztató területen

2026. május 06. 10:41

2026 első negyedévében összesen 2821 új lakás épült, ami 4,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az első negyedévben mérsékelt növekedést mutatott az új lakások száma Magyarországon, miközben az építési engedélyek kiugróan megemelkedtek, ami arra utal, hogy a közeljövőben tovább élénkülhet a lakásépítési piac. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a bővülés elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban volt jelentős, és a beruházások továbbra is a főváros néhány kerületére koncentrálódnak.

2026 első negyedévében összesen 2821 új lakás épült, ami 4,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13 százalékkal nőtt az átadott lakások száma, míg a kisebb városokban 1,2 százalékos emelkedés volt tapasztalható. 

Budapesten továbbra is erős a területi koncentráció: a 955 új lakás 87 százaléka három kerületben épült meg. A XIII. kerületben 294, a X. kerületben 278, a XI. kerületben pedig 256 lakást adtak át.

Regionális szinten a közép-magyarországi térségen kívül még két régióban nőtt az új lakások száma, különösen Észak-Alföldön (69 százalék) és Dél-Alföldön (64 százalék).

Az új lakások 54 százaléka családi házként, 42 százaléka többlakásos épületként, 0,7 százaléka pedig lakóparkként épül.

A lakások átlagos alapterülete nőtt: országosan 98,9 négyzetméterre, ami 4,3 négyzetméteres emelkedést jelent. Budapesten az átlagos lakásméret 65,3 négyzetméter volt. Az új lakások 66 százaléka értékesítési céllal, 34 százaléka saját használatra épült.

Kiemelkedő az építési engedélyek számának növekedése: 9291 lakás építésére adtak ki engedélyt, ami 64 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 

A növekedés minden településtípuson megfigyelhető volt.

A kiadott engedélyek számát tekintve Budapest mellett kiemelkedett Kecskemét és Nyíregyháza, Győr, Debrecen és Miskolcon. A megyei jogú városok közül Debrecenben épül a legtöbb lakás, és a tendencia várhatóan 2026-ban is folytatódik. 

Nyitókép: Pexels

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. május 06. 11:28
ezt is tonkreteszi a tisza
bagira004
2026. május 06. 10:53
Ime a mélyszegények építenek a Fidesz támogatásáson kívül telik rá , nem a tisza párt szónoklatából igéreteiből . Közben 2x 25 kilós zsák cement 7000 ft Egy ilyen viskó építéséhet mennyi kell ,cementet tegnap vásároltuk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!