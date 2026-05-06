Robbanásszerű növekedés indult a magyarokat leginkább foglalkoztató területen

Az első negyedévben mérsékelt növekedést mutatott az új lakások száma Magyarországon, miközben az építési engedélyek kiugróan megemelkedtek, ami arra utal, hogy a közeljövőben tovább élénkülhet a lakásépítési piac.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a bővülés elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban volt jelentős, és a beruházások továbbra is a főváros néhány kerületére koncentrálódnak.

2026 első negyedévében összesen 2821 új lakás épült, ami 4,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13 százalékkal nőtt az átadott lakások száma, míg a kisebb városokban 1,2 százalékos emelkedés volt tapasztalható.