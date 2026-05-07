Ez lett Nápolyból 2026-ra: apokaliptikus állapotokat idéztek elő az utcákat ellepő migránsok (VIDEÓ)

Nápolyban készült videót osztott meg közösségi oldalán Déri Stefi, aki szerint az olasz város az elmúlt években jelentős demográfiai átalakuláson ment keresztül.

A felvételen nagy számban láthatók afrikai migránsok az utcákon és tereken.

A publicista bejegyzésében azt írta: szerinte a város több pontját ma már migráns árusok lepték el, akik olcsó termékeket kínálnak vagy turistákat próbálnak megtéveszteni. Úgy fogalmazott, hogy „az EU migrációs politikájának köszönhetően” a baloldali olasz kormányok tízezreket telepítettek be egy olyan városba, amely korábban is súlyos munkanélküliséggel küzdött. Déri Stefi szerint Nápoly jelenlegi állapota „az ellenőrizetlen földközi-tengeri migráció eredménye”.