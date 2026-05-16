Tényleg ezt sírja vissza a Magyar Péter?
„Nos a Telex javaslatára ugyan pár nap késéssel, de belenéztem én is Magyar Péter Karmelita kolostorban forgatott bosszúvideójába.
Az épületekről várom az építészek véleményét!
Én ezek után a lejárató attrakció után is szurkolok annak, hogy az új kormány ne állítsa le a várban még folyamatban levő építkezéseket.
Szerintem nem baj, ha a második világháború rombolását lassan rendbe hozzuk.
Nem baj, ha a földig rombolt Lovarda és Vöröskereszt székház ismét áll, s nem üres telkek vannak a helyükön a vár legimpozánsabb részén.
Az Ybl bazár is 30 éven át le volt zárva, életveszélyes volt.
A jelenlegi Karmelitának egy részét tudta csak használni a korábbi Várszínház, a többi romokban állt.
A volt Magyar Királyi Pénzügyminisztérium egykor impozáns épületének is csak egy méltatlan torzóját ismerhettük a Mátyás templom mellett.
Tényleg ezt sírja vissza a Magyar Péter?
A budai vár az ország egyik legjelentősebb idegenforgalmi nevezetessége, egyben az államiságunk szimbóluma is.
A prágai várban már a rendszerváltáskor Václav Havel kezdeményezésére elindult az államfői és a kormányzati terek rekonstrukciója, nálunk erre 2010-ig várni kellett.
Drezdában a világháborúban földig rombolt történelmi barokk városközpontot is már több évtizede megépítették.
Mi kezdtünk hozzá legkésőbb a helyreállításhoz. Én személy szerint igazán örülök annak, hogy sok dolog elkészült.
Ezt a munkát most le akarja állítani Magyar Péter, vagy miért hergel vajon? Ez már a kommunista hatalomátvétel időszakát idézi.”
Nyitókép: MTI/ MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
