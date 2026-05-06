Brüsszeli felfedezés: az Orbán Viktor által kialkudott kedvező pozícióból indul Magyar Péter

Olaszországból figyelmeztették Von der Leyent: nem érte el a célját Magyarországon
A pénzügyi zsarolás gyengeséget mutat.
Magyarország a 16 év után leköszönő miniszterelnökének köszönheti, hogy nem kell beszállnia az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönbe, amit vélhetően soha nem fizet vissza Kijev.
Az EU 90 milliárd eurós kölcsönt nyújt Ukrajnának, amelynek visszafizetése az orosz jóvátételhez kötött, így a tényleges törlesztés bizonytalan geopolitikai kimeneteltől függ – írja a Brussels Signal.
A szerző rámutat, hogy
Magyarország – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – kezdetben ellenezte a csomagot, majd energiaügyi alkuk után engedett, és elérte, hogy Magyarország mentesüljön a visszafizetés alól.
A cikk szerint az új magyar kormány várhatóan óvatosabb lesz, de az Orbán által kialkudott kedvező pozícióból indul, miközben az EU inkább halogatja a stratégiai döntéseket pénzügyi eszközökkel, mintsem megoldaná az alapvető problémákat.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.