Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
facebook instagram twitter linkedin youtube
ursula von der leyen európai unió magyarország európai bizottság

Meglepődtünk? Így avatkozott be az EU törvénytelenül a magyar belügyekbe

Törvényt sértő módon semmibe vették az ország függetlenségét és szuverenitását.

Anikay Antal
Öt

„Az elmúlt évtizedben az Európai Unió intézményei és az EU-hoz kötődő szereplők számos alkalommal, jól dokumentálható módon avatkoztak be a magyarországi politikai folyamatokba – különösen a 2022-es és a 2026-os parlamenti választások körül.

Az EU-s pénzügyi alapok mint politikai fegyverek

A 2022-es választások után mindössze két nappal Ursula von der Leyen bejelentette, hogy a Bizottság jogállamisági aggályokra hivatkozva megkezdi a magyarországi finanszírozás csökkentését és befagyasztását. A magyar kormány ezt »a magyar szavazók megbüntetéseként« értékelte. 2022-ben az EU precedens nélküli lépéssel 35 milliárd euró értékű kohéziós és helyreállítási alapot fagyasztott be Magyarország esetében a bírói függetlenség és más, a jogállami működéssel kapcsolatos intézményi garancia megsértésére hivatkozva.

Az NGO-hálózatok szerepe

Az Állami Számvevőszék utólag megerősítette, hogy az ellenzéki kampányt külföldi hálózatokon keresztül, köztük USA-hoz kötődő NGO-kon át finanszírozták illegálisan – ez volt Magyarország demokratikus történetének legnagyobb finanszírozási botránya, nem csupán egy vád, hanem dokumentált tény. Az amerikai pénzek apadásával Brüsszel lépett be, és az Európai Bizottság CERV-programja vált a befolyásolás fő eszközévé. Az Európai Számvevőszék szerint 2021 és 2023 között több mint 7 milliárd eurónyi NGO-szerződést ítéltek oda az EU-ban, amelynek 40 százaléka mindössze 30 szervezethez került. Nem kell sok képzelőerő ahhoz, hogy kitaláljuk, kiknek és milyen célokra mentek ezek a támogatások.

Az Action for Democracy nevű szervezet esete különösen kirívó. Ez az NGO az NED-hez (National Endowment for Democracy) kötődött, amelyet az 1980-as években azért hoztak létre, hogy nyíltan tegye azt, amit a CIA korábban burkoltan végzett. A szervezet saját weboldalának archivált változata szerint kizárólag Magyarországra és Brazíliára koncentrált, és határozottan Orbán-ellenes kampánycélokat jelölt meg. Ami perdöntő: külföldi kampányfinanszírozás elfogadása és felhasználása Magyarországon önmagában is bűncselekmény. Itt valóban tetten érhető a jogállamiság hiánya: ha a jog betűje szerint jártak volna el, ma jónéhányan rács mögött ülnének, másokat pedig kitiltottak volna Magyarországról.”

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Teresa Suárez

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dabide
2026. május 06. 08:21
További kellemes vergődést pedofideszesek. A taknyotokon és véreteken át lesztek kihurcolva a parlamentből!
korcsiorsi3
2026. május 06. 07:50
Szeretem ezeket a jó kis konteókat. Maradjunk annyiban, hogy a magyar állam a saját kis eszközeivel (Pegazus, lehallgatások, miegymás) aktívan megpróbált bedönteni egy ellenzéki pártot. Van vaj itt mind a két félnek a füle mögött. Csak tetszik tudni NATO és EU tagok vagyunk, meg keresztények. Ezer évente újra és újra nyugatra szavazunk, ehhez a világhoz kívánunk tartozni. Mikor Orbán hirtelen elkezdte keletre kormányozni a hajót érthető , hogy mindenki mindent megtett, hogy kicsavarja a kezéből a kormányt.
szim-patikus
2026. május 06. 07:26 Szerkesztve
Egy konföderalista Államszövetség végrehajtó szerve akarja Globális állammá átszervezni önmagát. Gyakorlatilag ez olyan puccs, amivel pl. egy állam rendőrsége magához ragadná a hatalmat. (Leyen erőszakolta szerepleosztással, neked migráns, nekünk a piacod, neked kuss, nekünk juss)
gullwing
2026. május 06. 07:13
Szarosgatyás poloska az uniós gazdái, az ukrán patkányok finanszírozásával nyert választást... Ki is fogja szolgálni ezeket maximálisan.
