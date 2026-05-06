Az Állami Számvevőszék utólag megerősítette, hogy az ellenzéki kampányt külföldi hálózatokon keresztül, köztük USA-hoz kötődő NGO-kon át finanszírozták illegálisan – ez volt Magyarország demokratikus történetének legnagyobb finanszírozási botránya, nem csupán egy vád, hanem dokumentált tény. Az amerikai pénzek apadásával Brüsszel lépett be, és az Európai Bizottság CERV-programja vált a befolyásolás fő eszközévé. Az Európai Számvevőszék szerint 2021 és 2023 között több mint 7 milliárd eurónyi NGO-szerződést ítéltek oda az EU-ban, amelynek 40 százaléka mindössze 30 szervezethez került. Nem kell sok képzelőerő ahhoz, hogy kitaláljuk, kiknek és milyen célokra mentek ezek a támogatások.

Az Action for Democracy nevű szervezet esete különösen kirívó. Ez az NGO az NED-hez (National Endowment for Democracy) kötődött, amelyet az 1980-as években azért hoztak létre, hogy nyíltan tegye azt, amit a CIA korábban burkoltan végzett. A szervezet saját weboldalának archivált változata szerint kizárólag Magyarországra és Brazíliára koncentrált, és határozottan Orbán-ellenes kampánycélokat jelölt meg. Ami perdöntő: külföldi kampányfinanszírozás elfogadása és felhasználása Magyarországon önmagában is bűncselekmény. Itt valóban tetten érhető a jogállamiság hiánya: ha a jog betűje szerint jártak volna el, ma jónéhányan rács mögött ülnének, másokat pedig kitiltottak volna Magyarországról.”

