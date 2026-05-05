Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Balásy Radnai Márk Alexander Stubb érettségi Ukrajna Ursula von der Leyen Oroszország Orbán Viktor Thália Színház Kálomista Gábor

Érettségivel „állt bosszút” Orbán Viktor – Von der Leyen leléphet a színről

2026. május 05. 05:31

Ezek voltak május 4. legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. május 05. 05:31

Az érettségi körüli panaszok, brüsszeli hatalmi átrendeződés és háborús fenyegetések is dominálták a hétfőt, miközben egy hazai üzletember váratlan bejelentése és egy művészeti botrány is felkapaszkodtak a ranglétrára.

Tanulni kellett volna, erről is Orbán tehet

Az idei magyarérettségi után több diák panaszkodott a feladatsor nehézségére, de akadt, aki egészen sajátos magyarázattal állt elő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Index videójából kiderül, hogy az egyik érettségiző lány úgy véli: a leköszönő Fidesz-kormány bosszúja volt, hogy kihagyták a feladatok közül a novellaelemzést, amiatt, mert a fiatalok akarták leginkább a „rendszerváltást”.

Ezt is ajánljuk a témában

Lecserélhetik Von der Leyent

Egyre több elemzés veti fel, hogy változás jöhet az Európai Bizottság élén, és Ursula von der Leyen helyét akár Alexander Stubb finn elnök is átveheti.

A háttérben komoly intézményi feszültségek húzódnak meg: Von der Leyen karrierje állítólag a Mercosur-egyezmény ideiglenes hatályba léptetésén csúszhat el. Ha az Európai Bíróság kifogásokat talál a döntés kapcsán, az „nemcsak a megállapodást, hanem az egész uniós döntéshozatali gyakorlatot is válságba sodorhatja”.

Ezt is ajánljuk a témában

Rakétacsapással fenyegetik Kijevet

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Moszkva „tömeges rakétatámadást” indíthat Kijev központja ellen, ha Ukrajna megpróbálja megzavarni a május 9-ei ünnepségeket.

A tárca egyenesen arra kérte a civileket és a diplomáciai képviseletek munkatársait, hogy „időben hagyják el a várost”, miközben jelezték: eddig humanitárius okokból tartózkodtak hasonló lépésektől.

Ezt is ajánljuk a témában

Átadja vagyonát az államnak Balásy Gyula

Meglepő bejelentést tett Balásy Gyula, aki közjegyző előtt tett nyilatkozatban felajánlotta cégeit és jelentős befektetéseit az államnak.

A médiavállalkozó szerint tevékenységeik „túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon”, ezért ezeknek „a legjobb helye az államháztartásban van”. Hozzátette: minden állami megbízásukkal el tudnak számolni.

Ezt is ajánljuk a témában

Letiltották a Thália előadását

Komoly felháborodást váltott ki, hogy a Thália Színház több előadását külföldi jogkezelők döntése miatt le kellett venni a műsorról. Kálomista Gábor, a Thália Színház igazgatója szerint részben az váltotta ki a felháborodást, hogy A nagy kézrablás című darabban

előadásunk rendezőjeként Radnai Márk befestette Bán Bálintot feketére”.

A színház vezetése szerint „nem szakmai, hanem ideológiai döntések miatt kellett levenniük darabokat a műsorról”, ami már a művészi szabadságot is érinti. Kálomista Gábor hangsúlyozta: „A színház a művészeké és a közönségé, nem pedig politikai vagy ideológiai érdekek játékszere”, és jelezte, jogi útra terelik az ügyet.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chiron
2026. május 05. 08:57
Minden lúzerségemért, Minden kudarcomért, a szingliségemért, a PCOS-ért, a függőségeimért, a folyton elvesztett állásaimért értsétek már meg, hogy Orbán a hibás! Mert nem volt olyan apa, amilyennek lenni kell..! Ja, várj csak... az egy másik apa volt, (illetve nem volt). Meg a feminista szinglimozgalom. Mindegy. Helyettük könnyebb hibáztatni egy közösen gyűlölthető ellenséget, a Gazdát! Négy láb jó, két láb rossz! Jöjjenek a disznók! Orwell után, szabadon. Mondom ezt úgy, hogy az orbáni rezsim szerintem túl türelmes volt a parazitákhoz és az árulókhoz, azzal a hamis narratívával, hogy ők a "szabadság" demokráciája. Ja, te is fiam Brutus, amúgy demokratikusan, megszedted magad a hátam mögött , aztán onnan szúrod vesémbe a tőrt. De semmi baj, a végén meggyónod a médiának, a szekta tapsol, az a dolga.
Válasz erre
0
1
campesino
2026. május 05. 08:35
Nem tudom melyik fideszes kituno otlete a fiatalok gyalazasa, de biztos segit 1szamjegyuve tenni a fideszt hamarosan Egyebkent se a fiatalok valtottak le Orbant, es nem azert mert rossz volt a kampany meg a hatterhatalom miatt hanem mert hazudik reggel delben meg este.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. május 05. 08:17
Fodorral kezdődött.
Válasz erre
0
0
gbis40
2026. május 05. 08:15
Talán meg kellett volna kérdezni a kedves hölgyet: mond drága mi legyen az érettségi tétel? Orbán Viktor nem ért rá erre, mert elfoglalta a kampány. Most sajnálja is, hogy nem tudott rajta segítrni. Az viszont igaz, hogy tanulni kellett volna és nem tüntizni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!