Érettségivel „állt bosszút” Orbán Viktor – Von der Leyen leléphet a színről

Ez is Orbán hibája: a fiatalok szerint az irodalom érettségivel állt rajtuk bosszút a leköszönő kormány (VIDEÓ)
Ez volt a rendszerváltás ára egy lány szerint.
Az érettségi körüli panaszok, brüsszeli hatalmi átrendeződés és háborús fenyegetések is dominálták a hétfőt, miközben egy hazai üzletember váratlan bejelentése és egy művészeti botrány is felkapaszkodtak a ranglétrára.
Az idei magyarérettségi után több diák panaszkodott a feladatsor nehézségére, de akadt, aki egészen sajátos magyarázattal állt elő.
Az Index videójából kiderül, hogy az egyik érettségiző lány úgy véli: a leköszönő Fidesz-kormány bosszúja volt, hogy kihagyták a feladatok közül a novellaelemzést, amiatt, mert a fiatalok akarták leginkább a „rendszerváltást”.
Egyre több elemzés veti fel, hogy változás jöhet az Európai Bizottság élén, és Ursula von der Leyen helyét akár Alexander Stubb finn elnök is átveheti.
A háttérben komoly intézményi feszültségek húzódnak meg: Von der Leyen karrierje állítólag a Mercosur-egyezmény ideiglenes hatályba léptetésén csúszhat el. Ha az Európai Bíróság kifogásokat talál a döntés kapcsán, az „nemcsak a megállapodást, hanem az egész uniós döntéshozatali gyakorlatot is válságba sodorhatja”.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Moszkva „tömeges rakétatámadást” indíthat Kijev központja ellen, ha Ukrajna megpróbálja megzavarni a május 9-ei ünnepségeket.
A tárca egyenesen arra kérte a civileket és a diplomáciai képviseletek munkatársait, hogy „időben hagyják el a várost”, miközben jelezték: eddig humanitárius okokból tartózkodtak hasonló lépésektől.
Meglepő bejelentést tett Balásy Gyula, aki közjegyző előtt tett nyilatkozatban felajánlotta cégeit és jelentős befektetéseit az államnak.
A médiavállalkozó szerint tevékenységeik „túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon”, ezért ezeknek „a legjobb helye az államháztartásban van”. Hozzátette: minden állami megbízásukkal el tudnak számolni.
Komoly felháborodást váltott ki, hogy a Thália Színház több előadását külföldi jogkezelők döntése miatt le kellett venni a műsorról. Kálomista Gábor, a Thália Színház igazgatója szerint részben az váltotta ki a felháborodást, hogy A nagy kézrablás című darabban
előadásunk rendezőjeként Radnai Márk befestette Bán Bálintot feketére”.
A színház vezetése szerint „nem szakmai, hanem ideológiai döntések miatt kellett levenniük darabokat a műsorról”, ami már a művészi szabadságot is érinti. Kálomista Gábor hangsúlyozta: „A színház a művészeké és a közönségé, nem pedig politikai vagy ideológiai érdekek játékszere”, és jelezte, jogi útra terelik az ügyet.
