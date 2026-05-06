Borulhatnak a Tisza tevei: több jogszabályt is fel kellene rúgni ahhoz, hogy a Kossuth térre vezényeljék a hadsereget

2026. május 06. 10:15

Jogszabály tiltja, a katonák pártpolitikai eseményen való részvételét, ráadásul Ruszin-Szendi Romulusz sem adhat parancsot a kivezénylésre.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz és Radnai Márk bejelentette, a Honvédség is részt vesz szombaton a Tisza Kormány beiktatását ünneplő Kossuth téri rendezvényén.

Azonban az Ellenpont cikkéből kiderült, hogy jogszabály tiltja, a katonák pártpolitikai eseményen való részvételét, a május 9-i rendezvényről pedig maga Magyar Péter ismerte el, hogy a Tisza Párt szervezi és finanszírozza majd.

Ugyanezen jogszabály kimondja, hogy a a hivatásos katonák nem folytathatnak politikai tevékenységet és nem lehetnek párttagok sem.

Emellett a honvédek jogállásáról szóló törvény 5. § (1) bekezdés külön kitér az önkéntes tartalékosokra is, akik számára nemcsak a párttagság tiltott, hanem pártrendezvényeken sem jelenhetnek meg.

Az Ellenpont ezen felül rámutatott arra is, hogy nem egyértelmű, hogy ki döntött a Honvédség kivezénylésről, ugyanis Ruszin-Szendi még nem honvédelmi miniszter, és az ő parlamenti meghallgatása nem is május 9-én, hanem a többi miniszterjelölttel együtt csak később történhet meg, így Ruszin-Szendi várhatóan még napokkal az esemény után sem kerül hivatalba.

A vonatkozó honvédségi utasítás szerint ráadásul a hadsereg közreműködési engedélyéről csak a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára jogosult dönteni, amely tisztséget még Czermann János tölti be.

Az Ellenpont mellett a Magyar Nemzet is aggasztó körülményekről számolt be az esemény kapcsán. Mint írták, a rendőrség arról tájékoztatta szerkesztőségüket, hogy az eseményt egy magánszemély jelentette be,  amit a Budapesti Rendőr-főkapitányság tudomásul is vett.

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
evpus
2026. május 06. 11:56 Szerkesztve
Poloska a külsőségekért él, hal! A bukott tokatábornok majd segít! Mi kell a népnek? Cirkusz és kenyér. Cirkusz lesz, kenyér nem biztos.
néhai Ch.Pilot
2026. május 06. 11:47 Szerkesztve
@bubu2003 2026. május 06. 11:44 Miért tenné? Meg kell védenie a külső és BELSŐ ellenséggel szemben, legyen az akár a hadsereg másik fele!
bubu2003
2026. május 06. 11:44
egy valamire való hazáját szerető és Magyarországot tisztelő katona már leszerelt ill. ezután le fog szerelni!!!
Ernest01
2026. május 06. 11:42
Gondolom az a rengeteg kiváló jogász az pont hiányzott az óráról mikor erről kellett volna tanulni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!