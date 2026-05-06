Borulhatnak a Tisza tevei: több jogszabályt is fel kellene rúgni ahhoz, hogy a Kossuth térre vezényeljék a hadsereget

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz és Radnai Márk bejelentette, a Honvédség is részt vesz szombaton a Tisza Kormány beiktatását ünneplő Kossuth téri rendezvényén.

Azonban az Ellenpont cikkéből kiderült, hogy jogszabály tiltja, a katonák pártpolitikai eseményen való részvételét, a május 9-i rendezvényről pedig maga Magyar Péter ismerte el, hogy a Tisza Párt szervezi és finanszírozza majd.

Ugyanezen jogszabály kimondja, hogy a a hivatásos katonák nem folytathatnak politikai tevékenységet és nem lehetnek párttagok sem.