Borulhatnak a Tisza tevei: több jogszabályt is fel kellene rúgni ahhoz, hogy a Kossuth térre vezényeljék a hadsereget

Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
Jogszabály tiltja, a katonák pártpolitikai eseményen való részvételét, ráadásul Ruszin-Szendi Romulusz sem adhat parancsot a kivezénylésre.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz és Radnai Márk bejelentette, a Honvédség is részt vesz szombaton a Tisza Kormány beiktatását ünneplő Kossuth téri rendezvényén.
Azonban az Ellenpont cikkéből kiderült, hogy jogszabály tiltja, a katonák pártpolitikai eseményen való részvételét, a május 9-i rendezvényről pedig maga Magyar Péter ismerte el, hogy a Tisza Párt szervezi és finanszírozza majd.
Ugyanezen jogszabály kimondja, hogy a a hivatásos katonák nem folytathatnak politikai tevékenységet és nem lehetnek párttagok sem.
Emellett a honvédek jogállásáról szóló törvény 5. § (1) bekezdés külön kitér az önkéntes tartalékosokra is, akik számára nemcsak a párttagság tiltott, hanem pártrendezvényeken sem jelenhetnek meg.
Az Ellenpont ezen felül rámutatott arra is, hogy nem egyértelmű, hogy ki döntött a Honvédség kivezénylésről, ugyanis Ruszin-Szendi még nem honvédelmi miniszter, és az ő parlamenti meghallgatása nem is május 9-én, hanem a többi miniszterjelölttel együtt csak később történhet meg, így Ruszin-Szendi várhatóan még napokkal az esemény után sem kerül hivatalba.
A vonatkozó honvédségi utasítás szerint ráadásul a hadsereg közreműködési engedélyéről csak a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára jogosult dönteni, amely tisztséget még Czermann János tölti be.
Az Ellenpont mellett a Magyar Nemzet is aggasztó körülményekről számolt be az esemény kapcsán. Mint írták, a rendőrség arról tájékoztatta szerkesztőségüket, hogy az eseményt egy magánszemély jelentette be, amit a Budapesti Rendőr-főkapitányság tudomásul is vett.
Nyitókép: Képernyőmentés
