Összefogtak a magyarok és a románok: nagyon bánhatják a fehéroroszok, Moldova is szóba került

Európai együttműködésnek köszönhetően sikerült leleplezni egy Fehéroroszországból irányított kémhálózatot, amely több uniós országban is aktív volt – számolt be az Euractiv.

A cseh hírszerzés (BIS) közlése szerint a fehérorosz KGB európai ügynököket próbált toborozni és érzékeny információkat megszerezni.

A műveletet az Eurojust koordinálta, és Románia, Magyarország, Csehország, valamint Moldova hatóságai vettek részt benne.

A nyomozás során kiderült, hogy a hálózatban szerepet játszott Alexandru Bălan, a Moldovai Hírszerzési és Biztonsági Szolgálat (SIS) egykori helyettes vezetője is.