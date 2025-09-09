Ft
Belarusz titkosszolgálat Magyarország diplomata kémhálózat KGB

Összefogtak a magyarok és a románok: nagyon bánhatják a fehéroroszok, Moldova is szóba került

2025. szeptember 09. 13:18

Egy moldovai biztonsági exfőnök volt ráadásul a belorusz kémsztori vezéralakja.

2025. szeptember 09. 13:18
null

Európai együttműködésnek köszönhetően sikerült leleplezni egy Fehéroroszországból irányított kémhálózatot, amely több uniós országban is aktív volt – számolt be az Euractiv

A cseh hírszerzés (BIS) közlése szerint a fehérorosz KGB európai ügynököket próbált toborozni és érzékeny információkat megszerezni. 

A műveletet az Eurojust koordinálta, és Románia, Magyarország, Csehország, valamint Moldova hatóságai vettek részt benne.

A nyomozás során kiderült, hogy a hálózatban szerepet játszott Alexandru Bălan, a Moldovai Hírszerzési és Biztonsági Szolgálat (SIS) egykori helyettes vezetője is. 

A gyanú szerint Bălan 2024-től kezdve román államtitkokat adott át a fehérorosz szolgálatoknak. 

A román ügyészség tájékoztatása szerint Budapesten két alkalommal is találkozott a KGB embereivel, ahol utasításokat vett át, és kifizetéseket kapott. A moldovai titkosszolgálat megerősítette Bălan őrizetbe vételét.

Közben a cseh külügyminisztérium kiutasított egy olyan fehérorosz diplomatát, akiről kiderült, hogy valójában hírszerzőként működött Prágában. 

A cseh elhárítás vezetője, Michael Koudelka hangsúlyozta: a kémhálózat azért tudott zavartalanul működni, mert tagjai szabadon mozoghattak a schengeni térségben. 

Szerinte hatékony védekezéshez korlátozni kellene az orosz és fehérorosz diplomaták mozgását az EU-n belül.

Jan Lipavský cseh külügyminiszter ugyanezt az álláspontot képviselte, hozzátéve: nem engedhető meg, hogy diplomáciai státusz mögé bújva idegen hatalmak kémjei korlátlanul járhassanak Európában. Mint mondta, az uniós szinten is kezdeményezni fogja a szükséges korlátozásokat, elsőként az orosz diplomatákkal szemben.

Nyitókép: Meryl CURTAT / AFP

