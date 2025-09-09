Összefogtak a magyarok és a románok: nagyon bánhatják a fehéroroszok, Moldova is szóba került

Titkosszolgálatok célkeresztjében Magyarország
Egy moldovai biztonsági exfőnök volt ráadásul a belorusz kémsztori vezéralakja.
Európai együttműködésnek köszönhetően sikerült leleplezni egy Fehéroroszországból irányított kémhálózatot, amely több uniós országban is aktív volt – számolt be az Euractiv.
A cseh hírszerzés (BIS) közlése szerint a fehérorosz KGB európai ügynököket próbált toborozni és érzékeny információkat megszerezni.
A műveletet az Eurojust koordinálta, és Románia, Magyarország, Csehország, valamint Moldova hatóságai vettek részt benne.
A nyomozás során kiderült, hogy a hálózatban szerepet játszott Alexandru Bălan, a Moldovai Hírszerzési és Biztonsági Szolgálat (SIS) egykori helyettes vezetője is.
A gyanú szerint Bălan 2024-től kezdve román államtitkokat adott át a fehérorosz szolgálatoknak.
A román ügyészség tájékoztatása szerint Budapesten két alkalommal is találkozott a KGB embereivel, ahol utasításokat vett át, és kifizetéseket kapott. A moldovai titkosszolgálat megerősítette Bălan őrizetbe vételét.
Közben a cseh külügyminisztérium kiutasított egy olyan fehérorosz diplomatát, akiről kiderült, hogy valójában hírszerzőként működött Prágában.
A cseh elhárítás vezetője, Michael Koudelka hangsúlyozta: a kémhálózat azért tudott zavartalanul működni, mert tagjai szabadon mozoghattak a schengeni térségben.
Szerinte hatékony védekezéshez korlátozni kellene az orosz és fehérorosz diplomaták mozgását az EU-n belül.
Jan Lipavský cseh külügyminiszter ugyanezt az álláspontot képviselte, hozzátéve: nem engedhető meg, hogy diplomáciai státusz mögé bújva idegen hatalmak kémjei korlátlanul járhassanak Európában. Mint mondta, az uniós szinten is kezdeményezni fogja a szükséges korlátozásokat, elsőként az orosz diplomatákkal szemben.
