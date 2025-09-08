Ft
09. 08.
hétfő
titkosszolgálat Magyarország Ukrajna Szijjártó Péter

Titkosszolgálatok célkeresztjében Magyarország

2025. szeptember 08. 18:01

Itt van, mi lehet az oka a hazánk ellen irányuló befolyásolási kísérleteknek.

2025. szeptember 08. 18:01
null
Jurák Kata
Jurák Kata
Vasárnap

„Szijjártó Péter a magyar kormány nevében rendszeresen felhívja a figyelmet a külföldi befolyásolási kísérletek veszélyeire, amelyek szerinte elsősorban nyugati országokhoz kötődnek, és kiáll a magyar érdekek és szuverenitás mellett a nemzetközi politikai játszmákban. A titkosszolgálatok fontos szerepet játszanak a geopolitikai játszmákban, amelyekben az államok egymás ellen irányuló politikai és katonai befolyásolási kísérleteket folytatnak. 

A politikai és titkosszolgálati akciók egyaránt politikai, propagandisztikus és információgyűjtő elemekből állnak, amelyek célja Magyarország politikai orientációjának formálása, különösen Ukrajna EU-csatlakozásával összefüggésben. A magyar kormány az ilyen fenyegetésekre határozott válaszokat adott, például kiutasításokkal és fokozott belső biztonsági intézkedésekkel. 

Például Magyarország és Ukrajna között az ukrán titkosszolgálatok aktív szerepet vállalnak politikai és katonai információgyűjtésben és befolyásolási műveletekben, amelyek célja a geopolitikai előnyök megszerzése és a politikai stabilitás befolyásolása. Ilyen kémtevékenységek és befolyásolási kísérletek mögött mély geopolitikai érdekharcok húzódnak meg, amelyekben a titkosszolgálatok kulcsszereplők.”

Nyitókép: Képernyőkép

Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
herden100
2025. szeptember 08. 18:08
Földi Laci! Munka van!!! 🥰🥰🥰🥰🥰 ui: Teccetek volna nyerni Mohácsnál...
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 08. 18:07
A Magyar Péter ,,projekt,, például egy ilyen művelet, szerencsére a magyar szolgálatok észnél voltak és rajta tartották a kezüket az események ütőerén. Én egyre biztosabb vagyok benne, hogy ez az egész egy titkosszolgálati művelet. 1. Manfred Weber és a Néppárt azonnal a szárnyai alá vette őket 2. A bennfentes kereskedelem miatt és a mentelmi joga miatt a zsebükben van. 3. A magyar szolgálatok tuti, hogy tudtak arról milyen a kapcsolata Varga Judittal 4. Ez nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényező ezért foglalkozni kell vele 5. Valszeg külföldi szolgálatok (valszeg német) megkörnyékezhették Magyar Pétert és körét 6. Egyébként szerintem MZP is egy ilyen művelet volt a magyar szolgálatok részéről. 7. Szerencsére dolgoznak a magyar szolgálatok és ez jó.
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. szeptember 08. 18:05
„Szijjártó Péter a magyar kormány nevében rendszeresen felhívja a figyelmet a külföldi befolyásolási kísérletek veszélyeire, amelyek szerinte elsősorban nyugati országokhoz kötődnek Az orosz törte fel a külügy rendszerét.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!