„Szijjártó Péter a magyar kormány nevében rendszeresen felhívja a figyelmet a külföldi befolyásolási kísérletek veszélyeire, amelyek szerinte elsősorban nyugati országokhoz kötődnek, és kiáll a magyar érdekek és szuverenitás mellett a nemzetközi politikai játszmákban. A titkosszolgálatok fontos szerepet játszanak a geopolitikai játszmákban, amelyekben az államok egymás ellen irányuló politikai és katonai befolyásolási kísérleteket folytatnak.

A politikai és titkosszolgálati akciók egyaránt politikai, propagandisztikus és információgyűjtő elemekből állnak, amelyek célja Magyarország politikai orientációjának formálása, különösen Ukrajna EU-csatlakozásával összefüggésben. A magyar kormány az ilyen fenyegetésekre határozott válaszokat adott, például kiutasításokkal és fokozott belső biztonsági intézkedésekkel.

Például Magyarország és Ukrajna között az ukrán titkosszolgálatok aktív szerepet vállalnak politikai és katonai információgyűjtésben és befolyásolási műveletekben, amelyek célja a geopolitikai előnyök megszerzése és a politikai stabilitás befolyásolása. Ilyen kémtevékenységek és befolyásolási kísérletek mögött mély geopolitikai érdekharcok húzódnak meg, amelyekben a titkosszolgálatok kulcsszereplők.”