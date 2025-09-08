Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború túlerő Ukrajna Oroszország

Remeghet Zelenszkij: brutális orosz túlerőről vallott az ukrán főparancsnok

2025. szeptember 08. 17:23

Drámai nyilatkozat érkezett a frontról.

2025. szeptember 08. 17:23
null

Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának, ennek ellenére az ukrán hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést 58 négyzetkilométer terület felett, több települést felszabadított, és meghiúsította Oroszország tervét, hogy áttörést érjen el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében – közölte Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka hétfőn.

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik,

a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is – magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte. „Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret, és elkerülve a közvetlen harcot” – mutatott rá Szirszkij. Hangsúlyozta: 

2025 augusztusa a nagy megpróbáltatások hónapja volt hadseregünk számára, de a végére számos pozitív eredményt értünk el.

Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken (…) az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen Oroszország belsejébe történő csapásokkal” – emelte ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Példaként hozta Donyeck megyében Dobropillja település térségét, ahol az ellenség támadó csoportosítást hozott létre, az oroszok ugyan elfoglaltak 13,5 négyzetkilométert, de elvesztettek 25,5-et.

„A pokrovszki irányban 5 négyzetkilométert szereztek, míg csapataink visszaszerezték az ellenőrzést 26 négyzetkilométer felett. Az ukrán erők nem engedték területek elvesztését a Zaporizzsja megyei Huljajpilszke és a Pridnyiprovszke irányában, sőt az észak-szlobozsani térségben visszafoglaltak 4 négyzetkilométert” – fejtette ki.

Összegzése szerint az ukrán erők 58 négyzetkilométernyi területet és több települést is visszaszereztek. Szirszkij szavai szerint a fő erőfeszítések az ellenség feltartóztatására és a lehető legnagyobb veszteségek okozására összpontosultak.

„Stabilizálni kellett a helyzetet a legveszélyesebb irányokban, Liman, Dobropillja, Pokrovszk és Novopavlivszk térségében, miközben erőink aktív védelmi taktikát alkalmaztak, visszaszerezték az elvesztett területeket, megvédték a városokat az ellenséges rakéta- és dróntámadásoktól, és csapásokat mértek Oroszország mélyére. Az oroszok áttörést terveztek a Pokrovszk–Mirnohrad agglomeráció térségében, valamint támadást Zaporizzsja felé, azonban ezek a tervek meghiúsultak” – jelentette ki a főparancsnok.

Ezt is ajánljuk a témában

Szirszkij szavai szerint az ukrán fegyveres erők csökkentették az orosz képességeket az üzemanyag-kenőanyagok előállításában a hadsereg számára, valamint légicsapásmérő eszközeik, rakétáik és drónjaik gyártásában, légvédelmi rendszereikben, és megzavarták közlekedési rendszerük működését.

„Összességében drónjaink a múlt hónapban több mint 67 ezer ellenséges objektumot találtak el” – emelte ki, hozzátéve: „Csupán augusztusban az ellenség emberi veszteségei 28 790 főt tettek ki. 2025 eleje óta pedig összesen 297 350 orosz megszállót semmisítettünk meg vagy sebesítettünk meg.”

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy az ukrán hadsereg befejezi az átállást a hadtestszerkezetre.

„Befejezzük az átállást a hadtestrendszerre, a hadtestek megkapják hatáskörüket, átveszik a csapatokat és a felelősségi területeket” – magyarázta. A főparancsnok február 3-án jelentette be a hadtestszerkezetre való áttérés megkezdését. Eddig a hadseregben dandárszerkezet működött.

(MTI) 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szbalint
2025. szeptember 08. 18:09
Egyik nap hülyére nyerik magukat a hoholok, a következő napon pedig fosni kell, hogy a ruszkik meg sem állnak Lisszabonig. Ki érti ezt?
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 08. 18:09
canadian-deplorablekimirszen 2025. szeptember 08. 18:04 El van borulva az agyad, nevetséges orosz szopó csinovnyik. Én orosz szopó. :)))))))))) Magadról beszélsz.
Válasz erre
0
1
kimirszen
2025. szeptember 08. 18:00
A sok okostojás narancsbolseviknak. Sztálingrádnál hányszoris túlerő volt az orosz oldalon mikor Zsukov megindította a bekerítő hadműveletet?
Válasz erre
0
1
kimirszen
2025. szeptember 08. 17:58
canadian-deplorablekimirszen 2025. szeptember 08. 17:54 A köztársasági elnök hatalma szimbólikus és adminisztratív. A miniszterelnök vezeti az országot. A köztársasági elnök beleegyezése nélkül magyar katona nem megy sehova harcolni. Még a taxisblokád felszámolására sem.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!