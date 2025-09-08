Remeghet Zelenszkij: brutális orosz túlerőről vallott az ukrán főparancsnok

Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának, ennek ellenére az ukrán hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést 58 négyzetkilométer terület felett, több települést felszabadított, és meghiúsította Oroszország tervét, hogy áttörést érjen el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében – közölte Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka hétfőn.

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik,

a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is – magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte. „Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret, és elkerülve a közvetlen harcot” – mutatott rá Szirszkij. Hangsúlyozta:

2025 augusztusa a nagy megpróbáltatások hónapja volt hadseregünk számára, de a végére számos pozitív eredményt értünk el.”

„Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken (…) az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen Oroszország belsejébe történő csapásokkal” – emelte ki.