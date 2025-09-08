Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Oroszország Barátság kőolajvezeték

Most érkezett: az oroszok szerint Ukrajna európai fegyvereket vetett be a magyarok ellen

2025. szeptember 08. 10:23

Az orosz külügyi szóvivő szerint a magyar kormány uniós szolidaritást kért, de csak gúnyt kapott Brüsszelből, míg az elemző azt állítja, Magyarországnak és Szlovákiának határozott választ kell adnia az ukrán támadásra.

2025. szeptember 08. 10:23
null

Lukas Leiros, a Strategic Culture magazin elemzője szerint Szlovákiának és Magyarországnak határozott választ kell adnia az ukrán hadsereg Barátság kőolajvezeték elleni támadásaira, akár gazdasági, vagy szükség esetén energetikai téren is – írja az Izvesztyija.

Szerinte ezek a lépések nemcsak jogszerűek, hanem elengedhetetlenek országuk szuverenitásának védelmében.

A cikk idézi Maria Zaharova orosz külügyi szóvivőt, aki hangsúlyozta, Budapest uniós szolidaritást kért, de csak gúnyt kapott cserébe, és azt állította, az ukránok európai fegyvereket használtak magyar infrastruktúra ellen.

Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

fifi123-2
2025. szeptember 08. 12:25
Azon se ártana elgondolkodni, hogy mi lesz a háború vége után, (mert előbb vagy utóbb véget ér) ha az ukránok ellenünk európaiak ellen fogják használni a fegyvereiket? Egyáltalán miért kell tömeggyilkos terroristákat fegyverrel tömni ( ráadásul a mi pénzünkből )? Európa nyugati fele (legfőképpen az EU jelenlegi vezetői) teljes idiótizmusban szenvednek! Behívták a migránsokat, akik most gyilkolják őket. Beengedték az ukránokat akik segélyekből lopják a napot, meg a pénzt. Európát bűnözők paradicsomává tették, miközben a valódi európai emberek egyre nehezebb körülmények között élnek! Az EU korrupt vezetőit csak a hatalom érdekli, még a III. világháborút is bevállalnák, csak a jólfizető pozíciójuk megmaradjon! El kell söpörni őket, mielőtt ők pusztítanak el minket! BÉKE AKKOR LESZ, HA UKRAJNA NEM LESZ!
B_kanya
2025. szeptember 08. 12:10
"05.09.2025, 15:55 GMT German Foreign Minister Johann Vadefuhl called the bombing of the Nord Streams an act of terror"
gyozobakancsa
2025. szeptember 08. 12:09
Most érkezett: az oroszok szerint Ukrajna európai fegyvereket vetett be a magyarok ellen" Igen ,nálunk a faluban már két ukrán antigravitációs hipernova rakéta csapódott a kocsmába, miközben orbánra koccintottunk,de ez nem tántorít el attól ,hogy2027 ben is rá szavazzunk.
karcos-2
2025. szeptember 08. 12:07
Veszélyes a gyerekekre nézve – mondták ki a Google eszközéről A szexről és a drogokról is beszélgethet a Google Gemini gyerekeknek szánt verziója a kiskorúakkal, mutat rá egy biztonsági elemzés. És ez még nem az összes probléma.
