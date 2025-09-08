Hatalmas pofon Brüsszelnek: Putyinék megvédték Magyarországot, nem is akárhogyan
Az Európai Unió arra törekszik, hogy alárendelje a tagállamokat, és szigorúan megbüntesse a realizmushoz ragaszkodó országokat.
Az orosz külügyi szóvivő szerint a magyar kormány uniós szolidaritást kért, de csak gúnyt kapott Brüsszelből, míg az elemző azt állítja, Magyarországnak és Szlovákiának határozott választ kell adnia az ukrán támadásra.
Lukas Leiros, a Strategic Culture magazin elemzője szerint Szlovákiának és Magyarországnak határozott választ kell adnia az ukrán hadsereg Barátság kőolajvezeték elleni támadásaira, akár gazdasági, vagy szükség esetén energetikai téren is – írja az Izvesztyija.
Szerinte ezek a lépések nemcsak jogszerűek, hanem elengedhetetlenek országuk szuverenitásának védelmében.
A cikk idézi Maria Zaharova orosz külügyi szóvivőt, aki hangsúlyozta, Budapest uniós szolidaritást kért, de csak gúnyt kapott cserébe, és azt állította, az ukránok európai fegyvereket használtak magyar infrastruktúra ellen.
