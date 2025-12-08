Erős üzenet az Egyesült Államok budapesti nagykövetségétől: kioktatás helyett elkezdtük meghallgatni Magyarországot

Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot, a Trump-adminisztráció januári hivatalba lépésével új fejezet nyílt az amerikai-magyar kapcsolatokban – jelentette ki Robert Palladino az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét november végéig vezető diplomata az Amerikai Magyar Koalíció éves gáláján Washington a magyar nagykövetségen.

A diplomata az amerikai magyar szervezetek legnagyobb ernyőszervezetének hétvégi éves ünnepsége, a hagyományos Mikulás Vacsora díszvendégeként azt mondta, a jelenlegi amerikai adminisztráció álláspontja: