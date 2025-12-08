Ft
12. 08.
hétfő
Robert Palladino Magyarország diplomata nagykövetség adminisztráció Egyesült Államok

Erős üzenet az Egyesült Államok budapesti nagykövetségétől: kioktatás helyett elkezdtük meghallgatni Magyarországot

2025. december 08. 06:01

Robert Palladino biztosította hazánkat arról, hogy új fejezet nyílott a két ország történetében.

2025. december 08. 06:01
null

Az Egyesült Államok kormánya elkezdte meghallgatni Magyarországot, a Trump-adminisztráció januári hivatalba lépésével új fejezet nyílt az amerikai-magyar kapcsolatokban – jelentette ki Robert Palladino az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét november végéig vezető diplomata az Amerikai Magyar Koalíció éves gáláján Washington a magyar nagykövetségen.

A diplomata az amerikai magyar szervezetek legnagyobb ernyőszervezetének hétvégi éves ünnepsége, a hagyományos Mikulás Vacsora díszvendégeként azt mondta, a jelenlegi amerikai adminisztráció álláspontja:

 „befejezni a kioktatást és elkezdeni meghallgatni”.

A volt ügyvivő az MTI-nek adott nyilatkozatban megtisztelőnek nevezte, hogy részt vehetett az amerikai magyar diaszpóra eseményén, amelyen azt ünnepelték, 

ami közös az amerikaiakban és magyarokban. 

Hozzátette, hogy ez „tökéletes megtestülése volt annak a szellemiségnek”, amit az elmúlt 9 hónapban az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét vezetve tapasztalt.

Robert Palladino a közelmúltban tért vissza Washingtonba, ahol az amerikai külügyminisztérium közel-keleti ügyekkel foglalkozó magas rangú diplomatájaként folytatja munkáját.

Takács Szabolcs magyar nagykövet az esemény házigazdájaként kijelentette, hogy az amerikai magyarok számára is pozitív fejlemény a két ország közötti kapcsolatok gyökeres megváltozása, és hozzátette, hogy 

az elmúlt egy év példátlan eredményeket hozott a magyar-amerikai kapcsolatokban. 

Hangsúlyozta: a magyar diplomácia képviselőinek feladata és felelőssége, hogy ugyanazt a tiszteletet és szeretet mutassák Amerika felé, mint, ami onnan érkezik Magyarországra.

Lauer-Rice Andrea, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke úgy fogalmazott: szilárdan hisz abban a „varázslatos elegyben”, amit a magyar találékonyság, és szenvedély, valamint amerikai tettre készség, állhatatosság és büszkeség képez.

A diaszpóra szervezet vezetője bejelentette, hogy az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulós évében 

az Amerikai Magyar Koalíció áprilisban „szupergálát” szervez a Kongresszusi Könyvtárban,

 amelyen a tervek szerint az amerikai adminisztráció több tagja is részt vesz.

Az eseményen magas állami kitüntetést vehetett át a floridai Daytona Beach-en élő Pazaurek Piros, Magyarország tiszteletbeli konzulja, a Hungarian Summit és HungarianHub alapítója. A magyar érdemrend kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnök adományozta a magyar közösségi vezetőnek, és azt Takács Szabolcs nagykövet adta át.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

