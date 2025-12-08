Erős üzenet az Egyesült Államok budapesti nagykövetségétől: kioktatás helyett elkezdtük meghallgatni Magyarországot

az elmúlt egy év példátlan eredményeket hozott a magyar-amerikai kapcsolatokban.
Hangsúlyozta: a magyar diplomácia képviselőinek feladata és felelőssége, hogy ugyanazt a tiszteletet és szeretet mutassák Amerika felé, mint, ami onnan érkezik Magyarországra.
Lauer-Rice Andrea, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke úgy fogalmazott: szilárdan hisz abban a „varázslatos elegyben”, amit a magyar találékonyság, és szenvedély, valamint amerikai tettre készség, állhatatosság és büszkeség képez.
A diaszpóra szervezet vezetője bejelentette, hogy az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulós évében
az Amerikai Magyar Koalíció áprilisban „szupergálát” szervez a Kongresszusi Könyvtárban,