Moldova a Kreml célkeresztjében: botrány és tömeges letartóztatások a választások előtt

Brutális beismerés Kulebától: Ukrajna EU-csatlakozása „megölné” az európai gazdákat
A szeptemberi választások előtt Moldovában minden eddiginél élesebb információs háború zajlik, miközben az ország az Európai Unió felé közeledne.
Moldova szeptemberben sorsdöntő parlamenti választások elé néz. A tét: folytatódik-e az ország európai integrációja, vagy a Kreml befolyása újra megerősödik. A hatóságok 74 embert tartóztattak le egy orosz befolyási kísérlet miatt, miközben példátlan dezinformációs kampányok zajlanak. A moldovai politikai csatatér az Európai Unió és Oroszország közötti geopolitikai ütközőzóna egyik legforróbb pontja lett.
Moldova földrajzilag és politikailag is két világ határán fekszik: nyugaton Románia, az Európai Unió és a NATO tagja, keleten pedig Ukrajna, ahol évek óta dúl az orosz agresszió elleni háború. Az ország területén belül is érzékelhető a törésvonal: míg a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) és Maia Sandu elnök határozottan az európai integráció felé mozdulna, a társadalom jelentős része – különösen az oroszajkú kisebbségek és a gazdasági nehézségekkel küzdők – nyitottabb Moszkva felé.
Nem véletlen, hogy a szeptember 28-i választást Európa egyik legfontosabb geopolitikai tesztjének tartják.
Amennyiben a PAS elveszíti a többséget, Moldova jövője könnyen kisiklik az uniós pályáról, és visszafordulhat a keleti befolyás irányába.
A moldovai rendvédelmi szervek nemrég 74 embert vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy orosz érdekeket szolgáló akcióban vettek részt. A hatóságok szerint az összeesküvés célja zavargások szítása, szavazatvásárlás és a választások legitimitásának aláásása volt.
Ez nem egyedi jelenség:
Moldova korábbi választásait is rendre kísérte a szavazatvásárlás, kenőpénzek és szervezett bűnözői hálózatok jelenléte.
Sandu elnök már tavaly is arról beszélt, hogy „bűnszervezetek 300 ezer szavazat megvásárlását tervezték”, sőt a hatóságok 150 ezer esetet dokumentáltak. A mostani őrizetbe vételek tehát egy hosszabb trend részei: Moszkva évek óta kísérletezik Moldova destabilizálásával.
A legújabb orosz eszköz a hibrid hadviselésben a „Matrjoska” fedőnevű dezinformációs művelet. A NewsGuard elemzése szerint április óta, amióta hivatalosan kiírták a választásokat, a kampány 39 hamis történetet terjesztett Moldovában – míg tavaly egyet sem.
A hamis hírek célzottan Sandu elnök ellen irányultak: elterjedt például, hogy 24 millió dollárt sikkasztott el, illetve hogy „pszichotróp szerek rabja”.
Ezeket a történeteket professzionális formában, legitim sajtóanyagok stílusában jelentették meg, ami különösen veszélyessé teszi őket.
Az álhírek célja kettős: egyrészt megrendíteni a bizalmat az EU-párti vezetésben, másrészt erősíteni az oroszbarát tábor narratíváját, miszerint a Nyugat képmutató és korrupt.
Moldova jövője nem belpolitikai kérdés, hanem európai biztonsági ügy – vélik sokan Brüsszelben.
Az Európai Unió tavaly decemberben hivatalosan is megnyitotta a csatlakozási tárgyalásokat Moldovával,
így a mostani választás közvetlen hatással lesz az ország integrációs folyamatára.
Moszkva számára Moldova elvesztése – Ukrajna és a Fekete-tenger térségének nyugati orientációja mellett – újabb stratégiai vereséget jelentene.
Éppen ezért az orosz hibrid hadviselés itt is teljes eszköztárát beveti: álhíreket, belső zavargásokat, bűnszervezeteket és korrupciót.
Moldova társadalma mélyen megosztott. A fiatalabb generációk és a városi lakosság nagy része egyértelműen az EU-tagság mellett áll, míg a vidéki, idősebb és oroszajkú lakosság körében erős a szimpátia Oroszország iránt.
A szegénység, a korrupció és az elvándorlás szintén olyan problémák,
amelyeket Moszkva ügyesen használ fel a propagandában: a Nyugatot hibáztatják a nehéz gazdasági helyzetért, miközben Oroszországot „stabil partnerként” mutatják be.
A közelgő moldovai parlamenti választásokat Victor Chirilă, a Moldovai Köztársaság bukaresti nagykövete, döntő jelentőségűnek nevezte az országa európai integrációjának szempontjából. Oroszország „totális, kíméletlen hibrid hadviselést” folytat az országa ellen. A diplomata szerint Moszkva a támadásaihoz számos olyan intézményt is felhasznál, amelyeknek Moldova érdekeit kellene szolgálniuk: az ortodox egyház egy részét és bizonyos politikai pártokat.
