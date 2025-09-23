Moldova a Kreml célkeresztjében: botrány és tömeges letartóztatások a választások előtt

Moldova szeptemberben sorsdöntő parlamenti választások elé néz. A tét: folytatódik-e az ország európai integrációja, vagy a Kreml befolyása újra megerősödik. A hatóságok 74 embert tartóztattak le egy orosz befolyási kísérlet miatt, miközben példátlan dezinformációs kampányok zajlanak. A moldovai politikai csatatér az Európai Unió és Oroszország közötti geopolitikai ütközőzóna egyik legforróbb pontja lett.

Moldova a geopolitikai törésvonalban

Moldova földrajzilag és politikailag is két világ határán fekszik: nyugaton Románia, az Európai Unió és a NATO tagja, keleten pedig Ukrajna, ahol évek óta dúl az orosz agresszió elleni háború. Az ország területén belül is érzékelhető a törésvonal: míg a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) és Maia Sandu elnök határozottan az európai integráció felé mozdulna, a társadalom jelentős része – különösen az oroszajkú kisebbségek és a gazdasági nehézségekkel küzdők – nyitottabb Moszkva felé.

Nem véletlen, hogy a szeptember 28-i választást Európa egyik legfontosabb geopolitikai tesztjének tartják.

Amennyiben a PAS elveszíti a többséget, Moldova jövője könnyen kisiklik az uniós pályáról, és visszafordulhat a keleti befolyás irányába.