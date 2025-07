Zelenszkij hatalmasat koppanhat: nagy dilemmát okoz Brüsszelben az ukránok gyors EU-csatlakozásának ügye

Moldova pénteken rendezi meg első csúcstalálkozóját az EU-val – ez egy szimbolikus mérföldkő, amely aláhúzza az ország gyorsuló brüsszeli fordulatát, írja az Euractiv. „A csúcstalálkozó teljesen új szintre emeli a kapcsolatot, elismerve Moldova stratégiai jelentőségét az EU számára” – mondta Cristina Gherasimov, Moldova miniszterelnök-helyettese az Euractivnak Brüsszelben.

A legfontosabb eredmény várhatóan Moldova bevonása az EU roamingpolitikájába, az EU-s előfinanszírozás felszabadítása és az infrastrukturális projektekre szánt pénzeszközök lesznek, derül ki az Euractiv által megismert legfrissebb csúcstalálkozói nyilatkozattervezetből.

A találkozó mögött azonban egy nehéz politikai kérdés húzódik meg:

képes-e Moldova önállóan előrelépni, megszakítva az Ukrajnával fenntartott párhuzamosságot, amióta mindkét ország 2022-ben tagjelölti státuszt kapott?

A csúcstalálkozó segít megteremteni a tárgyalások előrehaladásához szükséges lendületet azáltal, hogy mind a politikai akaratot, mind a reformok terén elért előrelépést demonstrálja – mondta Geraszimov.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyértelmű volt Ukrajnával kapcsolatban – az ő hivatali ideje alatt nem fognak csatlakozni. Mindkét ország végső kilátásai továbbra is Budapest jóváhagyásától függenek, amely határozott vétójoggal rendelkezik az EU-csatlakozási folyamat felett, emlékeztet az Euractiv.

Brüsszel úgy tűnik, készen áll arra, hogy engedélyezze Moldova számára az előrelépést,

derül ki az Euractiv által megtekintett legfrissebb csúcstalálkozói nyilatkozattervezetből. A csúcstalálkozón ígéretet tehetnek az úgynevezett „alapvető klaszter” tárgyalásainak megkezdésére – a jogállamisági, igazságszolgáltatási és korrupcióellenes reformok csomagjára, amelyet az országoknak végre kell hajtaniuk, mielőtt más területeken igazodnának az EU szabálykönyvéhez.

Az EU-tisztviselők szerint azonban a nyelvezet észrevehetően visszafogottabbá vált. Egy korábbi változat mind a hat tárgyalási klaszter megnyitására tett ígéretet, de ezt a kötelezettségvállalást eltávolították, ami tükrözi az EU-országok azon tétovázását, hogy óvakodnak a túl gyors lépésektől. Kijev és Kisinyov politikai paktumot kötöttek egymás támogatására és reformjaik összehangolt előmozdítására. De ez semmiképpen sem kötelező érvényű.

A háború sújtotta Ukrajna gyorsított eljárásának megszüntetésével kapcsolatos aggodalmak azonban zavaros üzeneteket eredményeztek Brüsszelből,

többek között Marta Kos bővítési biztostól is. „Sokan úgy érzik, nem kelthetjük azt a benyomást, hogy valahogy lemaradunk Ukrajnáról, különösen nem azután, hogy a legrosszabb háborús körülmények között elkötelezték magukat a reformok mellett” – mondta egy EU-diplomata. Dánia, amely nemrég vette át az EU hat hónapos elnökségét, továbbra sem biztos abban, hogy mikor tud továbblépni a következő csatlakozási lépésekkel.

Maia Sandu, Moldova elnöke számára még egy ilyen részleges előrelépés is politikai nyereség lenne. Az EU-tagság széles körű támogatottságot élvez Moldovában, és Sandu hírnevét arra alapozta, hogy országát közelebb hozza Brüsszelhez. EU-párti platformja révén újraválasztották, és tavaly ősszel EU-tagsági népszavazást is tartottak neki, annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatásokat az állítólagos orosz beavatkozás beárnyékolta.

Az orosz beavatkozás ismét szerepet játszhat Moldova szeptemberi parlamenti választásain.

A csúcstalálkozó nyilatkozata várhatóan határozottan elítéli Moszkva „állandó hibrid fenyegetéseit”, az energiazsarolástól a moldovai demokrácia destabilizálását célzó dezinformációs kampányokig. Felszólítják majd Oroszországot, hogy vonja ki csapatait az oroszbarát szeparatista Transznisztria régióból, ahol Moszkva az 1990-es évek óta tart fenn katonai jelenlétét.

„Már most is látjuk Oroszország erőfeszítéseit, hogy lekicsinyelje a kapcsolataink csúcstalálkozójának jelentőségét; teljes körű információs háborút indítottak Moldova ellen, és a stratégia meglehetősen világos” – mondta egy EU-tisztviselő az Euractivnak. A csúcstalálkozóval „az EU azt szeretné megmutatni a moldovai polgároknak és azoknak is, akik megpróbálják aláásni a választásaikat, hogy az EU létezik, az EU támogatja Moldovát, és Moldova nem áll egyedül” – mondta egy másik uniós tisztviselő.

