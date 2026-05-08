Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
porsche porsche hungaria közlemény magyar forint

Hoppá: addig erősödött a forint, hogy kénytelen volt a Porsche Hungaria is reagálni

2026. május 08. 14:59

Jó hír a magyar autóvásárlóknak.

2026. május 08. 14:59
null

Jó hír az autóvásárlóknak: a kedvezőbb euróárfolyamnak köszönhetően a Porsche Hungaria májustól több márkájánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon.

A vállalat legfrissebb közleménye szerint a döntés hátterében a forint euróval szembeni erősödése áll. A cég folyamatosan figyeli a gazdasági környezetet, és a mostani, pozitív irányú árfolyammozgás megteremtette az alapot a vásárlóknak kedvező lépéshez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy a közleményükben fogalmaznak: „Az árfolyammozgásból fakadó pozitív hatás lehetővé teszi, hogy a Porsche Hungaria az importált modellek beszerzési költségeiben jelentkező kedvező változást közvetlenül érvényesítse a végfelhasználói árakban.” Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

az importőr a vásárlóknak adja tovább az árfolyamnyereséget, így az ügyfelek kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a konszern modelljeihez. 

A cég egy úgynevezett tranzakciós árcsökkentést hajt végre. Ez a közlemény szerint „a tényleges vásárlási feltételekben megjelenő, ügyféloldalon is érzékelhető kedvezőbb árat jelenti.” Fontos azonban megjegyezni, hogy az áresés mértéke nem egységes: az márkánként, modellenként, sőt, a választott felszereltségtől függően is eltérő lehet. 

A lépés kapcsán Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója elmondta: „Célunk, hogy a kedvezőbb piaci környezet előnyeit ügyfeleink számára is kézzelfoghatóvá tegyük. A forint erősödése lehetőséget ad arra, hogy továbbra is versenyképes árakat kínáljunk, ezáltal tovább erősítve márkáink pozícióját a magyar piacon.”

A vállalat hangsúlyozta, hogy a jövőben is felelősen kívánnak reagálni a gazdasági változásokra, hogy stabil és átlátható feltételeket biztosítsanak. Az új, kedvezőbb árakról és a konkrét ajánlatokról a vásárlók a hivatalos márkakereskedésekben, az online konfigurátorokban, valamint a Porsche Hungaria márkáinak „Azonnal elvihető” aloldalain tájékozódhatnak.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. május 08. 15:22
én még megvárom, hogy az EU betiltsa a benzint s ha fizetnek, hogy hazatoljak egyet akkor bevállalom
Válasz erre
0
0
nemturista
2026. május 08. 15:16
Mindjárt indulok és veszek hármat:-)
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. május 08. 15:12
Az lenne a jó, ha a forint hosszú távon is felértékelődne az euróhoz képest, mint a svájci frank, és akkor nem lenne jó lecserélni.
Válasz erre
0
0
Mimre
•••
2026. május 08. 15:10 Szerkesztve
Talán a japán és kínai autók térnyerése is közrejátszott.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!