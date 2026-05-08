Hoppá: addig erősödött a forint, hogy kénytelen volt a Porsche Hungaria is reagálni

Jó hír az autóvásárlóknak: a kedvezőbb euróárfolyamnak köszönhetően a Porsche Hungaria májustól több márkájánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon.

A vállalat legfrissebb közleménye szerint a döntés hátterében a forint euróval szembeni erősödése áll. A cég folyamatosan figyeli a gazdasági környezetet, és a mostani, pozitív irányú árfolyammozgás megteremtette az alapot a vásárlóknak kedvező lépéshez.