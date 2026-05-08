Hoppá: addig erősödött a forint, hogy kénytelen volt a Porsche Hungaria is reagálni

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Jó hír a magyar autóvásárlóknak.
Jó hír az autóvásárlóknak: a kedvezőbb euróárfolyamnak köszönhetően a Porsche Hungaria májustól több márkájánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon.
A vállalat legfrissebb közleménye szerint a döntés hátterében a forint euróval szembeni erősödése áll. A cég folyamatosan figyeli a gazdasági környezetet, és a mostani, pozitív irányú árfolyammozgás megteremtette az alapot a vásárlóknak kedvező lépéshez.
Ahogy a közleményükben fogalmaznak: „Az árfolyammozgásból fakadó pozitív hatás lehetővé teszi, hogy a Porsche Hungaria az importált modellek beszerzési költségeiben jelentkező kedvező változást közvetlenül érvényesítse a végfelhasználói árakban.” Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
az importőr a vásárlóknak adja tovább az árfolyamnyereséget, így az ügyfelek kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá a konszern modelljeihez.
A cég egy úgynevezett tranzakciós árcsökkentést hajt végre. Ez a közlemény szerint „a tényleges vásárlási feltételekben megjelenő, ügyféloldalon is érzékelhető kedvezőbb árat jelenti.” Fontos azonban megjegyezni, hogy az áresés mértéke nem egységes: az márkánként, modellenként, sőt, a választott felszereltségtől függően is eltérő lehet.
A lépés kapcsán Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója elmondta: „Célunk, hogy a kedvezőbb piaci környezet előnyeit ügyfeleink számára is kézzelfoghatóvá tegyük. A forint erősödése lehetőséget ad arra, hogy továbbra is versenyképes árakat kínáljunk, ezáltal tovább erősítve márkáink pozícióját a magyar piacon.”
A vállalat hangsúlyozta, hogy a jövőben is felelősen kívánnak reagálni a gazdasági változásokra, hogy stabil és átlátható feltételeket biztosítsanak. Az új, kedvezőbb árakról és a konkrét ajánlatokról a vásárlók a hivatalos márkakereskedésekben, az online konfigurátorokban, valamint a Porsche Hungaria márkáinak „Azonnal elvihető” aloldalain tájékozódhatnak.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP