Micsoda meccs! Egy félidő után 3–2-re vezet Münchenben a Real – ÉLŐ

Egy pillanatig nem volt megállás Madridban: nagyszerű meccsen került előnybe a Bayern München
Csoda, hogy csak három gólt láttunk a spanyol fővárosban.
Az idény legjobb csapata a rekordgyőztes ellen. Bayern München–Real Madrid visszavágót rendeznek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, de közben az Arsenal is küzd a Benficával az elődöntőért. Kövesse élő közvetítésünket!
Bayern München–Real Madrid: ennél izgalmasabb párharc nehezen jöhetett volna össze a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az idény legjobb csapata a rekordgyőztes ellen. A madridi odavágón a bajorok hatalmas fölényük ellenére csak 2–1-re nyertek, de így is izgalmas helyzetből várhatták a visszavágót.
A Királyi Gárda ellen persze a BL-ben soha nem lehet biztosra menni, ha valakik, ők tudják, hogyan kell megnyerni egy ilyen párharcot, még akkor is, ha Álvaro Arbeloa személyében egy tapasztalatlan edző ült a kispadon. Vincent Kompany nagyon bízott a bajorok madridi kezdőjében, ugyanis ugyanazt a tizenegyet küldte pályára, mint egy héttel korábban.
Közben a szerdai nap másik negyeddöntőjében is számíthattunk izgalmakra: az Arsenal egygólos előnyben fogadta a Sporting csapatát.
Egészen elképesztő módon kezdődött Madridban a rangadó:
Manuel Neuer az 1. percben eladta a labdát, Arda Güler pedig 30 méterről azonnal az üres kapuba emelt, máris vezetett a Real, és egyenlített a párharcban, 0–1, összesítésen 2–2.
A 6. percben viszont egyenlített is a Bayern: Kimmich szögletét Pavlovic fejelte be gyakorlatilag a gólvonalról a kapuba, Lunyin nagyon elszámította magát, ismét a németek álltak továbbjutásra! 1–1, összesítésben 3–2.
Nem vettek vissza a folytatásban sem a csapatok, ahogy arra számítani lehetett a Bayern volt a kezdeményezőbb, de a Real kontrái sem voltak veszélytelenek. És a 29. percben ismét a spanyolok szereztek gólt:
Güler 20 méteres szabadrúgást tekert a bal felső sarokba, Neuer csak a gólvonal mögött tudott beleérni a labdába. Ezzel lett 1–2, összesítésben 3–3.
De ez sem tartott sokáig a 38. percben jött a menetrendszerű Harry Kane-gól:
Upamecano lőtte be a 16-oson belülre a labdát az angol csatárnak, aki megvárta a megfelelő ütemet, és 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Egyenlített a Bayern, és megint továbbjutásra állt: 2–2, összesítésben 4–3.
Minden sorozatot figyelembe véve ez volt Kane 50. gólja ebben az idényben.
Az ember csak kapkodta a fejét, a 43. percben ugyanis megint megszerezte a vezetést a Királyi Gárda:
Vinícius passzát a gyorsvonatként érkező Mbappé váltotta gólra. Előtte Rüdiger ugyan szabálytalanul szerzett labdát, de ez a VAR-t nem zavarta, ezzel lett 2–3, összesítésben 4–4.
A Bayern–Real első 45 perce tehát 5 találattal, míg az Arsenal–Sportingé gól nélkül ért véget.
Luis Díaz lövésével kezdődött Madridban a második félidő, Lunyin már verve volt, de egy védőről szögletre pattant a labda.
Bajnokok Ligája negyeddöntő, visszavágó
Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (összesítésben 4–4)
Gól: Pavlovic (6.), Kane (38.) ill., Güler (1., 29.), Mbappé (43.)
Arsenal (angol)–Sporting (portugál) 0–0 (összesítésben 1–0)
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP