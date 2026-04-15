Micsoda meccs! Egy félidő után 3–2-re vezet Münchenben a Real – ÉLŐ

Vinícius passzát a gyorsvonatként érkező Mbappé váltotta gólra. Előtte Rüdiger ugyan szabálytalanul szerzett labdát, de ez a VAR-t nem zavarta, ezzel lett 2–3, összesítésben 4–4.

A Bayern–Real első 45 perce tehát 5 találattal, míg az Arsenal–Sportingé gól nélkül ért véget.

Luis Díaz lövésével kezdődött Madridban a második félidő, Lunyin már verve volt, de egy védőről szögletre pattant a labda.

Bajnokok Ligája negyeddöntő, visszavágó

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (összesítésben 4–4)

Gól: Pavlovic (6.), Kane (38.) ill., Güler (1., 29.), Mbappé (43.)

Arsenal (angol)–Sporting (portugál) 0–0 (összesítésben 1–0)

