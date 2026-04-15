Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt fidesz - kdnp varga balázs nagy bálint Keszthely újraszámolás

Újraszámolták a szavazatokat: itt vannak az eredmények

2026. április 15. 20:50

Lezárult az újraszámlálás a keszthelyi körzetben.

Befejeződött a szavazatok újraszámlálása a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben szerda kora este; az újraszámlálás után nem változott a jelöltek sorrendje, továbbra is Varga Balázs (Tisza Párt) a mandátum várományosa.

A keszthelyi székhelyű választókerületben a leadott voksok vasárnap esti számlálása után az első két helyen végzett jelölt között 59 szavazat volt a különbség: Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 918-at.

A második helyen álló jelölt, Nagy Bálint - a kis különbségre hivatkozva - kérte a voksok újraszámlálását. Az idei választáson ugyanis egy jogszabály-változás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

A voksok újraszámlálását a helyi választási bizottságok végezték el, a munkával pedig szerda kora estére végeztek.

A www.valasztas.hu-n rögzítették az újraszámlálás eredményét, ennek értelmében Varga Balázs (Tisza Párt) 24 969 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 921-et, ez azonban továbbra is előzetes eredmény, a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg legkésőbb szombaton, miután megszámlálták a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksait is.

(MTI)

Nyitókép forrása: Purger Tamás/MTI

pandalala
2026. április 15. 22:11
" VARGA BALÁZS TISZA emblémájaTISZA 46,24% (24 969) NAGY BÁLINT FIDESZ emblémájaFIDESZ 46,15% (24 921) KISS FERENC Mi Hazánk emblémájaMi Hazánk 5,84% (3 151) ...." vtr.valasztas.hu/ogy2026/egyeni-valasztokeruletek/20/02?tab=eredmenyek Sajnos, itt tényleg azon múlt, hogy az MH-soknak _egyéniben_ kompromisszumot kellett volna kötniük .... Tkp. a hasonló helyzetek miatt tudott régebben sok helyen nyerni a Fidesz ... a "jobalsik" nagyon megosztottak voltak régrbbrn egyéniben (is) ...
Dixtroy
2026. április 15. 21:55
Az 59 különbség, az átszámolás után 48 lett. Na, akkor ismételjétek meg még hatszor.
cirmos
•••
2026. április 15. 21:36 Szerkesztve
a tiszánál szükség van pár plusz mandátumra, mert valószínűleg beépült néhány fideszes "időzített bomba".
Csigorin
2026. április 15. 21:34
hogy jott ki mas mint elsore?
