Újraszámolták a szavazatokat: itt vannak az eredmények

A voksok újraszámlálását a helyi választási bizottságok végezték el, a munkával pedig szerda kora estére végeztek.

A www.valasztas.hu-n rögzítették az újraszámlálás eredményét, ennek értelmében Varga Balázs (Tisza Párt) 24 969 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 921-et, ez azonban továbbra is előzetes eredmény, a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg legkésőbb szombaton, miután megszámlálták a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksait is.

(MTI)

Nyitókép forrása: Purger Tamás/MTI