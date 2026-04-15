Most már nem tudnak kire mutogatni a brüsszeli vezetők, meg kell hozniuk a kemény döntéseket – írja az elemző.
Csókold szemen a szembejövő tiszást, és meséld el, hogy te már hétfő előtt is hozzájuk tartoztál!
„NER-esnek tartanak, és úgy érzed, eljött az idő, hogy átállj a másik oldalra? Csókold szemen a szembejövő tiszást, és meséld el, hogy te már hétfő előtt is hozzájuk tartoztál! Megmutatom, hogy Erdős Péter ezt hogyan csinálta.
A helyszín a Magyar Rádió. Az időpont: ötvenhat. Bent a kommunisták és az »ávósok«. Kint a szabadságharcosok. Majd utóbbiak betörnek: Én rögtön óriási csókot nyomtam az egyiknek a szemére, jó nagy nyelves puszit, hogy lehetőleg ne lásson, és az orra alá nyomtam a két szabadulólevelemet. Felkiáltott: akkor te hozzánk tartozol!
Nevetségesnek tűnik, de jó taktika volt, hogy erre azt mondtam, vigyázz, »én titoista vagyok!« Az nem számít, akkor is hozzánk tartozol. De igen, számít – és hirtelen kis politikai vitát rendeztem, hogy közben lehiggadjanak.
[...] egyszer csak »te is hozzánk tartozol« jelszóval a nyakamba akasztott egy géppisztolyt. Tudsz vele bánni? Tudok, úgyhogy ezeket mindjárt ki is vezethetem az épületből. Persze, vidd ki őket, és aztán jelentkezz… már nem tudom, mit mondott, hogy hol. Felállítottam az ávósokat, és libasorban szépen kivonultattam őket. A géppisztolyt elzártam, nehogy véletlenül elsüljön. Kivittem őket a Bródy Sándor utcáig, onnan pedig újságíróhoz illően visszamentem a Rádió épületébe, újra a Benke szobájába.
Hát így lett forradalmár Erdős Péterből.
Természetesen ez a részlet is szerepelni fog a Szárnyszegő című könyvemben. Megjelenés júniusban. A lényeg: ha bajban vagy, és átállnál, csókold szemen a téged számon kérő tiszást! Aztán jöhet a szabadulólevél. Úgy fest, ennyi az egész.”
