„NER-esnek tartanak, és úgy érzed, eljött az idő, hogy átállj a másik oldalra? Csókold szemen a szembejövő tiszást, és meséld el, hogy te már hétfő előtt is hozzájuk tartoztál! Megmutatom, hogy Erdős Péter ezt hogyan csinálta.

A helyszín a Magyar Rádió. Az időpont: ötvenhat. Bent a kommunisták és az »ávósok«. Kint a szabadságharcosok. Majd utóbbiak betörnek: Én rögtön óriási csókot nyomtam az egyiknek a szemére, jó nagy nyelves puszit, hogy lehetőleg ne lásson, és az orra alá nyomtam a két szabadulólevelemet. Felkiáltott: akkor te hozzánk tartozol!