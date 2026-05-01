Annak a társadalomnak a tükörképe, aminek a rendszer lényegi alapvetéseivel ugyan sokáig nem volt különösebb problémája, ám – ahogy azt Nefelejcs Gergő megfogalmazza A Tisza áradása: rendszerváltás vagy újrabrandelés? című remek írásában – a menedzsment magatartásával közben nagyon is sok baja lett. Ahogy Nefelejcs írja, a »Tisza-áradattal tulajdonképpen az történt, hogy a magyar kis- és középburzsoázia felbontotta az eddigi koalícióját a NER-es bárókkal, és új szövetségre lépett a nemzetközi nagytőkével és annak csatolt szervezeteivel (leánykori nevén: Brüsszellel)«, tehát »a középréteg megpuccsolta a menedzsmentet, hátha akkor majd újra dől a lé«. Magyar Péter tehát ilyen értelemben is szimbolikus figura, az abszolút filmszínház főszereplője.”