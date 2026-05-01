Magyarország következő igazságügyi minisztere a Metát képviselte Toroczkai László ellen
„Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter sógorával kapcsolatban.
Amit látunk, az a jobboldal Európa-kompatibilisre fazonírozott verziója. Eurofidesz.
„Amit látunk, NER-elitharc. Ha ránéznek az alakuló új kormányra, talán igazat adhatnak nekem: a miniszterjelöltek jelentős része valamilyen módon kötődik a NER-hez vagy a Fideszhez, azonban nem használódtak el vagy nem kerültek igazán tűzközelbe az elmúlt tizenhat évben. Amit látunk, az a jobboldal Európa-kompatibilisre fazonírozott verziója.
Eurofidesz.
Annak a társadalomnak a tükörképe, aminek a rendszer lényegi alapvetéseivel ugyan sokáig nem volt különösebb problémája, ám – ahogy azt Nefelejcs Gergő megfogalmazza A Tisza áradása: rendszerváltás vagy újrabrandelés? című remek írásában – a menedzsment magatartásával közben nagyon is sok baja lett. Ahogy Nefelejcs írja, a »Tisza-áradattal tulajdonképpen az történt, hogy a magyar kis- és középburzsoázia felbontotta az eddigi koalícióját a NER-es bárókkal, és új szövetségre lépett a nemzetközi nagytőkével és annak csatolt szervezeteivel (leánykori nevén: Brüsszellel)«, tehát »a középréteg megpuccsolta a menedzsmentet, hátha akkor majd újra dől a lé«. Magyar Péter tehát ilyen értelemben is szimbolikus figura, az abszolút filmszínház főszereplője.”
„Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter sógorával kapcsolatban.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
