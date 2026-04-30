Magyarország következő igazságügyi minisztere a Metát képviselte Toroczkai László ellen

Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
„Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter sógorával kapcsolatban.
„Magyar Péter igazságügyi minisztert csinál a saját sógorából, Melléthei-Barna Mártonból” – írta X-oldalán Toroczkai László.
„Ő ráadásul annak az Oppenheim Ügyvédi Irodának volt a munkatársa, amely a Metát képviselte ellenem abban a perben, amelyet a Facebook és Instagram platformok cenzúrája miatt indítottam a szilícium-völgyi globális cég ellen.
Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján”
– tette hozzá a Mi Hazánk elnöke.
Ahogy arról a Madiner is beszámolt, Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy kormánya igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz.
Van azonban a leendő tárcavezetővel kapcsolatban a párton belüli beosztásánál érdekesebb tény is, amelyről az Orbán-kormányok alatt a nepotizmusra igen érzékeny 444 meglehetősen szűkszavúan, mindenféle kommentár nélkül számolt be.
Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.”
Ezt is ajánljuk a témában
