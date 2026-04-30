05. 01.
péntek
Magyarország Facebook Meta Magyar Péter Toroczkai László

Magyarország következő igazságügyi minisztere a Metát képviselte Toroczkai László ellen

2026. április 30. 22:56

„Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter sógorával kapcsolatban.

2026. április 30. 22:56


„Magyar Péter igazságügyi minisztert csinál a saját sógorából, Melléthei-Barna Mártonból” – írta X-oldalán Toroczkai László.

„Ő ráadásul annak az Oppenheim Ügyvédi Irodának volt a munkatársa, amely a Metát képviselte ellenem abban a perben, amelyet a Facebook és Instagram platformok cenzúrája miatt indítottam a szilícium-völgyi globális cég ellen.

Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján”

– tette hozzá a Mi Hazánk elnöke.

Ahogy arról a Madiner is beszámolt, Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy kormánya igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz.

Van azonban a leendő tárcavezetővel kapcsolatban a párton belüli beosztásánál érdekesebb tény is, amelyről az Orbán-kormányok alatt a nepotizmusra igen érzékeny 444 meglehetősen szűkszavúan, mindenféle kommentár nélkül számolt be.

Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.”

fogalmazott cikkében a portál.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. május 01. 00:31
miért, valaki azt hitte (poloska szektatagjait agyhalottként ne számoljuk be) hogy a neobolsi-globalista eu vezetés nyalonca nem a globáltőkét fogja itthon képviselni?
Atti bá
2026. május 01. 00:15
Családi szokásnak látszik a családtámogatás, hiszen már a volt igazságügyi miniszterasszony is helyzetbe hozta az akkor még férjecskét. Ez van.
pipa89
2026. április 30. 23:46
Sógor, koma, jóbarát! Na, indulhatnak a mémek a Telexnek és a 444-nek, de a Facebookra!!!!
Kanmacska
2026. április 30. 23:43
Úgy látom, jó lesz a műsor!
