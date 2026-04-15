george friedman Brüsszel európai unió nato vereség orbán viktor

Friedman figyelmeztetett: Orbán veresége után „nincs több kifogás” Európában

2026. április 15. 20:05

Most már nem tudnak kire mutogatni a brüsszeli vezetők, meg kell hozniuk a kemény döntéseket – írja az elemző.

null

A magyarországi választás eredményéről és annak európai következményeiről írt George Friedman, aki egy Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott: Orbán Viktor veresége után az Európai Unió elveszítette azt a szereplőt, akire korábban gyakran hivatkozott különböző döntések elmaradása esetén. Megfogalmazása szerint „nincs már kifogás”, így az uniós vezetőknek közvetlenebbül kell szembenézniük saját döntéseikkel – számolt be a Világgazdaság.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elmúlt években a magyar kormány több alkalommal került konfliktusba az uniós többségi állásponttal, ami egyes ügyekben – különösen külpolitikai és gazdasági kérdésekben – lassította vagy módosította a közös döntéseket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Friedman szerint ezek a viták részben elfedték a tagállamok közötti mélyebb nézetkülönbségeket.

A választási eredmény következtében a korábban egyhangúságot igénylő döntések egy részében gyorsulás következhet be, ugyanakkor az is láthatóvá válhat, hogy a késlekedések mögött nem kizárólag egyetlen tagállam állt.

Gazdasági szempontból az elemző szerint mindez azért lényeges, mert az uniós döntések hatással vannak a költségvetési politikára, az energiastratégiára és a beruházási környezetre. A döntéshozatal felgyorsulása növelheti a kiszámíthatóságot, ugyanakkor felszínre hozhatja a tagállamok közötti érdekellentéteket, különösen az energiaimport, az iparpolitika és a közös hitelfelvétel területén.

Ezt is ajánljuk a témában

George Friedman korábban is foglalkozott a magyar belpolitikai helyzettel: egy 2024-es elemzésében „magyar válságként” írta le a folyamatokat, utalva a kormányellenes tüntetésekre és az ellenzék állapotára.

Az elemző szerint a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos politikája – beleértve az orosz kapcsolatok fenntartását és a NATO katonai jelenlétéhez való viszonyt – szintén feszültségeket okozott a szövetségi rendszerben. Úgy vélte, hogy egy esetleges politikai fordulat Magyarországon ezt a viszonyt is átalakíthatja.

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 15. 21:48
"A döntéshozatal felgyorsulása növelheti a kiszámíthatóságot, ugyanakkor felszínre hozhatja a tagállamok közötti érdekellentéteket, különösen az energiaimport, az iparpolitika és a közös hitelfelvétel területén." Lefordítom: Akik eddig Orbán árnyékában sunnyogtak, most exponálniuk kell magukat, mert már senki nem fog helyettük pofozózsák lenni.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 21:32
Most mélytorokra kapták a faszt. 🤣🤣🤣🤣
Ízisz
•••
2026. április 15. 20:39 Szerkesztve
Z. Mennyi pénzbe került 2010 óta OV megbuktatása a nyugati globalista Deep State-nek??? Ennyi pénzt és időt még senkire nem adtak!!! 💯❗
Palatin
2026. április 15. 20:32
Die feigen westlichen Politiker können jedenfalls nicht mehr damit rechnen, dass Orbán die schwachsinnigen Resolutionen der EU auch anstatt ihrer eh blockieren wird, und so können sie sich weiter entspannen. Das wird wohl die härteste Folge Orbáns Niederlage für der Union sein.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!