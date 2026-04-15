Magyar Iszlám Közösség: Gratulálunk Magyar Péternek!

A Magyar Iszlám Közösség, „mint az 1931-ben alapított jogelődünk által történelmi egyház” gratulál az új magyar miniszterelnöknek Magyar Péternek – közölte a szervezet. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták,

annak ellenére, hogy közösségünk politikamentes, mi minden hazai kormánnyal igyekeztünk együttműködni és jó kapcsolatokat kialakítani.

Jelezték, szerintük a 2010-es évek második felétől Magyarországon megerősödött az iszlamofóbia, és közösségük reméli, hogy ezt az új kormány hasonlóan zéró toleranciával fogja illetni, mint az antiszemitizmust. Hozzátették, remélik, hogy mind a leendő muszlim temető tervét- mely több éve húzódik- és más terveiket is támogatni fogja az új kormány. A Magyar Iszlám Közösség minden, az országgyűlésbe bejutott hazai pártnak is gratulál.