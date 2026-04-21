Muszáj azzal kezdenem, hogy talán a kedves jó mamátok virgonc manókáját fenyegessétek, oké? Voltaképpen mit képzeltek ti magatokról? Ti nem vagytok propagandisták, akik más országok budapesti nagykövetségén szövetkeztek össze egy kis pénzért, ösztöndíjért a saját házatok ellen? Ti, akik – szó szerint – külföldi zsoldból éltek hosszú–hosszú évek óta? Ti beszéltek sajtószabadságról, akik nemhogy tartósan ráharaptatok a gazdi véres csontjára, hanem újabban már az életünket, a munkánkat is elvennétek? Ti, akikről egyenként pontosan meg tudom mondani, hogy az azonos neműek imádata, a drog, a szerencsejáték, a nárcisztikus hajlam, a hatalmi kényszer, a törpenövés, a testi–lelki vérszegénység, az irigység vagy a beteges feltűnési vágy fűtötte fel pusztító szándékaitokat, mert nyomorultak, kényszeresek és nem a magatok urai vagytok?

Ahogyan Szentesen mondják: féljen tőletek a kotera! Ebben az országban még mindig többen vannak azok, akik nem a mostani kormányerőre szavaztak. Ennek a sok–sok millió embernek is sajtóra van szüksége, mégpedig pontosan azért, amiről ti is olyan sokat beszéltek: a sajtószabadság miatt. Én a magam részéről soha nem kérdőjeleztem meg, hogy az ellenzéki/baloldali/áljobboldali sajtó ugyanolyan fontos szereplő, mint a kormánypárti. Kifejezetten sajnáltam, amikor kimúlt a Népszabadság, meg néhány más médium, mert kollégákat, ismerősöket, másképp gondolkodó újságírókat, sajtómunkatársakat láttam a vesztes oldalon. Ti most véres, habzó szájjal elszámolást sürgettek, és őszintén mondom: egyelőre hiába várok a köreitekből érdemi, becsületes, emberi megnyilvánulásokat, nemcsak jakobinus ugatást.

Na most az elszámoltatás. Csak a legostobább, legprimitívebb ösztönlények hiszik, hogy lesz majd felcsúti per, hogy a fél Fideszt jól lesittelik, minket meg a véleménycikkeink miatt tesznek előzetesbe. Egyrészt Magyarország – ebben állapodjunk meg – állítólag jogállam, nem úgy működnek a dolgok, hogy te, a hülye gyerek rámutatsz valakire, és azt rögtön elviszik. Másrészt a kampány és a kormányzás nem egészen ugyanaz: ha harminc év elteltével sem érted, miért nem szokta az új kormány lesittelni az előzőt, hogy Magyarországon van a világos tartomány és van a félhomály, továbbá a különféle főszereplők egy része olykor mindkét táborban focizik, akkor tényleg menthetetlenül idióta vagy. Ez politika, ember, nem kívánságműsor. Azt nem zárom ki, hogy néhány főkolompos – mint például Matolcsy fia – megütheti a bokáját, és nyilván Magyarék néhány további címlaphőssel igyekeznek majd az elszántságukat demonstrálni, de amiről te álmodsz, hogy mindenki, de legalábbis a legfontosabb szereplők nagy része megy a börtönbe, álom, álom, édes álom.