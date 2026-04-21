04. 21.
kedd
császár dániel Magyar Péter vagyon

Sajtóhír: döntött Magyar Péter, egykori fideszes politikus vezetheti a vagyonvisszaszerzési hivatalt

2026. április 21. 09:59

A pénzügyi tárcánál is lett egy új kiszemelt.

2026. április 21. 09:59
Már meg is születhetett a döntés a Tisza Párt egyik kulcsfontosságú intézményének vezetőjéről: 

a tervek szerint Császár Dániel irányíthatja a vagyonvisszaszerzési hivatalt

A jogász korábban a Miniszterelnökségen dolgozott, majd a versenyszférában folytatta pályafutását, és az utóbbi időben Magyar Péter környezetében is feltűnt.

Az Index információi szerint a pénzügyi tárcánál is körvonalazódik egy fontos személyi döntés: Kövesdy Attila lehet az új adóügyi államtitkár. A Tisza Pártot megkeresték az ügyben, de egyelőre nem érkezett hivatalos reakció.

A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása a párt egyik központi kampányígérete volt. Az elképzelések szerint egy olyan szervezet jönne létre, amely akár évtizedekre visszamenőleg vizsgálhatná a gyanús meggazdagodásokat, és felléphetne a vitatott eredetű vagyonok ügyében. Az intézmény így meghatározó szerepet tölthet be az új politikai rendszer működésében, különösen a korrupciógyanús esetek feltárásában és az állami vagyon védelmében.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

 

Összesen 156 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. április 21. 13:44
Ez érdekes sóhivatal lesz. Mert ugyebár demokratikus jogállamban élünk. Vagyonvisszaszerzési hivatal vagy porhintés, vagy pedig a jogállam végleges annullálása. A törvény úgy szól, hogy a gazdasági bűncselekmény 5 év után elévül. Ezért röhöghetett Gyurcsány a parlament szemébe bukása után. Hiába hoznak új törvényeket azok visszamenőlegen nem használhatók. Még! Mert demokratikus jogállamban élünk, aztán lehet hogy mégsem.
Kamcsatka5
2026. április 21. 13:35
Lassan körbeérnek a fitymák, mindenkinek jut, csak hát némelyik szaros!
Kamcsatka5
2026. április 21. 13:32
Lassan elfogynak a belgák, jöhetnek a turbóbelgák, lesz itt még tolongás, a fekete fitymákér!
Squalline
2026. április 21. 13:08
A tiszás trolloknak tényleg nem esik le, hogy a jelölt úriember a pályázati pénzek elosztása körül tevékenykedő felsőközépszintű bürokrata vezető volt a ner egy szakaszában? Nekem ezzel semmi bajom, de a vajon nekik? A bitófa ácsolását még átgondolnám a helyükben. Vagy akkor egymást lógatják fel? Ez is egy opció, volt már ilyen a történelemben.
