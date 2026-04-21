Sajtóhír: döntött Magyar Péter, egykori fideszes politikus vezetheti a vagyonvisszaszerzési hivatalt

Magyar Péter nyers üzenetet küldött az Operaház főigazgatójának, udvarias választ kapott
„Pár éve még volt nevem, sőt, lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett” – idézte fel Ókovács Szilveszter.
A pénzügyi tárcánál is lett egy új kiszemelt.
Már meg is születhetett a döntés a Tisza Párt egyik kulcsfontosságú intézményének vezetőjéről:
a tervek szerint Császár Dániel irányíthatja a vagyonvisszaszerzési hivatalt
A jogász korábban a Miniszterelnökségen dolgozott, majd a versenyszférában folytatta pályafutását, és az utóbbi időben Magyar Péter környezetében is feltűnt.
Az Index információi szerint a pénzügyi tárcánál is körvonalazódik egy fontos személyi döntés: Kövesdy Attila lehet az új adóügyi államtitkár. A Tisza Pártot megkeresték az ügyben, de egyelőre nem érkezett hivatalos reakció.
A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása a párt egyik központi kampányígérete volt. Az elképzelések szerint egy olyan szervezet jönne létre, amely akár évtizedekre visszamenőleg vizsgálhatná a gyanús meggazdagodásokat, és felléphetne a vitatott eredetű vagyonok ügyében. Az intézmény így meghatározó szerepet tölthet be az új politikai rendszer működésében, különösen a korrupciógyanús esetek feltárásában és az állami vagyon védelmében.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert