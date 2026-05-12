Magyar Péter továbbra is az influenszerpolitizálással, a habveréssel és a médiacirkusszal akarja jóllakatni a rajongótáborát

2026. május 12. 16:46

Ekkora cirkuszt akkor csinál az uralkodó, ha fogytán a kenyér.

null
Mandula Viktor
„Többen kérdeztétek, mi a véleményem a páciens tegnapi, Karmelita kolostorban előadott prolihergelő produkciójáról. 

Nos, lassan 20 éve közélettel foglalkozó újságíróként megtanultam, hogy az ilyen politikai akciókat soha nem nominálértéken kell nézni, helyette mindig a mögöttes szándékokat érdemes felfejteni. 

Magyar Péter nem azért hergelt a Karmelita belsőépítészeti látványával, mert őszintén felháborítaná őt a luxus. Sőt. Afféle Tiborcz-Kismatolcsy hibridként pont ő maga az esszenciája annak a NER-es habitusnak, amit még a normálisabb jobboldaliak is utáltak a Fideszben.

A budai luxusvilla-tulajdonos, aki imádja a kivagyi veretést, aki luxusautók előtt pózol, aki a Kempinski Hotel teraszán chillez Evelinnel a tünti után, aki életmód-influenszerként quadozik, vízisiel és jachtozik (mindezt videóra veteti a stábjával), aki Ferenc pápa temetéséből is fancy római manökenfotózást csinál, aki a budai várban lévő Hilton Hotel csodás panorámájú teraszán fotózkodik Manfred Weberrel, hogy vizuálisan is lekoppintsa Orbán Viktort, aki a közeli Karmelita erkélyén fogadta a külföldi delegációkat. 

Ő tehát a luxust soha nem megvetette, hanem másodvonalbeli NER-esként irigyelte azt az első vonaltól. Ezért zsarolta a feleségét, hogy a válásuk után is tartsa bent a jól fizető NER-es pozícióiban, ezért üvöltözött a telefonban a titkárnővel, hogy az MBH Bank karácsonyi rendezvényén minél közelebb ültessék őt Mészáros Lőrinc asztalához. 

A tegnapi karmelitás performansz a sima bosszúvágyon és a napi dopaminfüggősége kielégítésén túl azt mutatja, hogy továbbra is az influenszerpolitizálással, a habveréssel és a médiacirkusszal akarja jóllakatni a rajongótáborát. 

Ekkora cirkuszt pedig akkor csinál az uralkodó, ha fogytán a kenyér. 

A Tisza-szavazók helyében én nem csak a beígért 480 forintos benzinnek intenék búcsút, de az előző kormány által maximált 595 forintosnak is…”

Nyitókép: Facebook / Mandula Viktor

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. május 12. 19:12
Egy beteg elme tébolykormányzása indul.
somfas
2026. május 12. 18:10 Szerkesztve
Magyar Péter csak azzal nincs tisztában, hogy a Fidesz leváltása miatt nyelték le az utálatukat jópáran. Köszi, megvolt. Most hogy az megtörtént a nézetek szép lassan, vagy rohamosan, de egyre inkább szétválnak.
westend
2026. május 12. 18:07
csak márkcica örökbecsűjét tudom ide is idézni: "a szülei valamit gecire elb@sztak". Az meg törvényszerű volt, hogy poloskánk a prolihergelést nem tudja/fogja abbahagyni. Mert csak abban bízhat.
makapaka2
2026. május 12. 18:04
Ez a modortalan,agresszív nyikhaj, már szinte csak prolihergelést folytat, a saját maga elnevezte agyhalottjainak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!