Ruff Bálint: Nem vagyok elszámoltató, nem is fogok elszámoltatni
„A legkeményebb szabályok lesznek, amit Magyarország valaha látott” – jelentette ki bizottsági meghallgatásán a Miniszterelnökség miniszterjelöltje.
Ekkora cirkuszt akkor csinál az uralkodó, ha fogytán a kenyér.
„Többen kérdeztétek, mi a véleményem a páciens tegnapi, Karmelita kolostorban előadott prolihergelő produkciójáról.
Nos, lassan 20 éve közélettel foglalkozó újságíróként megtanultam, hogy az ilyen politikai akciókat soha nem nominálértéken kell nézni, helyette mindig a mögöttes szándékokat érdemes felfejteni.
Magyar Péter nem azért hergelt a Karmelita belsőépítészeti látványával, mert őszintén felháborítaná őt a luxus. Sőt. Afféle Tiborcz-Kismatolcsy hibridként pont ő maga az esszenciája annak a NER-es habitusnak, amit még a normálisabb jobboldaliak is utáltak a Fideszben.
A budai luxusvilla-tulajdonos, aki imádja a kivagyi veretést, aki luxusautók előtt pózol, aki a Kempinski Hotel teraszán chillez Evelinnel a tünti után, aki életmód-influenszerként quadozik, vízisiel és jachtozik (mindezt videóra veteti a stábjával), aki Ferenc pápa temetéséből is fancy római manökenfotózást csinál, aki a budai várban lévő Hilton Hotel csodás panorámájú teraszán fotózkodik Manfred Weberrel, hogy vizuálisan is lekoppintsa Orbán Viktort, aki a közeli Karmelita erkélyén fogadta a külföldi delegációkat.
Ő tehát a luxust soha nem megvetette, hanem másodvonalbeli NER-esként irigyelte azt az első vonaltól. Ezért zsarolta a feleségét, hogy a válásuk után is tartsa bent a jól fizető NER-es pozícióiban, ezért üvöltözött a telefonban a titkárnővel, hogy az MBH Bank karácsonyi rendezvényén minél közelebb ültessék őt Mészáros Lőrinc asztalához.
A tegnapi karmelitás performansz a sima bosszúvágyon és a napi dopaminfüggősége kielégítésén túl azt mutatja, hogy továbbra is az influenszerpolitizálással, a habveréssel és a médiacirkusszal akarja jóllakatni a rajongótáborát.
Ekkora cirkuszt pedig akkor csinál az uralkodó, ha fogytán a kenyér.
A Tisza-szavazók helyében én nem csak a beígért 480 forintos benzinnek intenék búcsút, de az előző kormány által maximált 595 forintosnak is…”
