A budai luxusvilla-tulajdonos, aki imádja a kivagyi veretést, aki luxusautók előtt pózol, aki a Kempinski Hotel teraszán chillez Evelinnel a tünti után, aki életmód-influenszerként quadozik, vízisiel és jachtozik (mindezt videóra veteti a stábjával), aki Ferenc pápa temetéséből is fancy római manökenfotózást csinál, aki a budai várban lévő Hilton Hotel csodás panorámájú teraszán fotózkodik Manfred Weberrel, hogy vizuálisan is lekoppintsa Orbán Viktort, aki a közeli Karmelita erkélyén fogadta a külföldi delegációkat.

Ő tehát a luxust soha nem megvetette, hanem másodvonalbeli NER-esként irigyelte azt az első vonaltól. Ezért zsarolta a feleségét, hogy a válásuk után is tartsa bent a jól fizető NER-es pozícióiban, ezért üvöltözött a telefonban a titkárnővel, hogy az MBH Bank karácsonyi rendezvényén minél közelebb ültessék őt Mészáros Lőrinc asztalához.

A tegnapi karmelitás performansz a sima bosszúvágyon és a napi dopaminfüggősége kielégítésén túl azt mutatja, hogy továbbra is az influenszerpolitizálással, a habveréssel és a médiacirkusszal akarja jóllakatni a rajongótáborát.