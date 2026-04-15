04. 15.
szerda
afd bsw Németország FDP SPD közvélemény-kutatás AfD zöldek Die Linke CSU

Bezuhant a német kormánypártok támogatottsága: ismét az AfD az élen

2026. április 15. 20:07

Hónapok óta az első komoly mozgást produkálta a német belpolitika, és ennek Alice Weidelék örülhetnek a legjobban.

2026. április 15. 20:07
Ismét az Alternatíva Németországért (AfD) párt lett Németország legerősebb politikai alakulata, miközben a válaszadók 79 százaléka elégedetlen a kormány teljesítményével. A kabinetben együttműködő keresztény- és szociáldemokraták támogatottsága is megrendült, írja az MTI.

Az április 10. és 13. között elvégzett közvélemény-kutatás szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

a megkérdezettek 27 százaléka támogatja az AfD-t, ami 1 százalékpontos emelkedést mutat az előző hónaphoz képest.

Ezt is ajánljuk a témában

Az igazán számottevő elmozdulás azonban Friedrich Merz kancellár konzervatív tömbje, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) támogatottságában mutatkozott meg:

a pártszövetség tetszésindexe 3 százalékponttal esett, így jelenleg 23 százalékon áll, ami 2021 decembere óta a legalacsonyabb szint a YouGov-felmérésekben.

A kormánykoalícióban részt vevő Szociáldemokrata Párt (SPD) is gyengült, népszerűsége immár csak 13 százalékon áll, ami 1 százalékpontos csökkenést jelent március közepe óta (januárban még 16 százalékon állt a párt, ami világos és tartós csökkenő tendenciát mutat).

Ezt is ajánljuk a témában

A Zöldek támogatottsága 14 százalékra, a szélsőbaloldali Die Linke-é pedig 10 százalékra nőtt, ami 1-1 százalékpontos emelkedést jelent. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szociáldemokrata szavazók lemorzsolódó része nagy valószínűséggel ezeknél a pártoknál lelhetett új otthonra.

A Szabaddemokrata Pártot (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetséget (BSW) a parlamentbe jutási 4 százalékos küszöb alatt mérték. Az előző hónapok mozgásai azt mutatják, hogy a két formáció próbál megkapaszkodni a bejutási küszöbben, de mindkettő inkább lefelé mozgó tendenciát mutat.

A legfontosabb fokmérő

A YouGov felmérésében az egyik legtanulságosabb adat, hogy

a válaszadók 79 százaléka elégedetlen a kormány teljesítményével, míg ez az arány tavaly júniusban csupán 55 százalék volt.

Más közelmúltbeli közvélemény-kutatások is az AfD erősödését jelezték. Az INSA intézet legújabb felmérése

  • a CDU/CSU-t 25 százalékra,
  • az AfD-t pedig 26 százalékra mérte.

Az Infratest dimap felmérése pedig 26 százalékot jelzett előre a CDU/CSU-nak és 25 százalékot az AfD-nek.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Michael Kappeler / POOL / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. április 15. 21:13
Mi mindig fáziskésésben vagyunk. Nyugaton már régóta erősödik a jobboldali fordulat, birka állampolgár-társaink pedig most hozták vissza azokat, akiktől a Nyugat fokozatosan meg akar szabadulni.
sanya55-2
2026. április 15. 20:58
Máris szomszéd lassan költözni kéne, zavarod a jogállamot
Csigorin
2026. április 15. 20:48
79% elegedetlen, 27% tamogatja az AfDt. A tobbi 52% megis mi a kurva anyjaban remenykedik ?
angie1
2026. április 15. 20:45
Ez nagyon jó, de akkor fog ez valamit is érni, ha már 51% támogatja!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.