Bezuhant a német kormánypártok támogatottsága: ismét az AfD az élen

Alice Weidel: Orbánról lehet szavazni, Von der Leyenről nem lehet (VIDEÓ)
Az AfD vezetője egy tévéműsorban beszélt erről.
Hónapok óta az első komoly mozgást produkálta a német belpolitika, és ennek Alice Weidelék örülhetnek a legjobban.
Ismét az Alternatíva Németországért (AfD) párt lett Németország legerősebb politikai alakulata, miközben a válaszadók 79 százaléka elégedetlen a kormány teljesítményével. A kabinetben együttműködő keresztény- és szociáldemokraták támogatottsága is megrendült, írja az MTI.
Az április 10. és 13. között elvégzett közvélemény-kutatás szerint
a megkérdezettek 27 százaléka támogatja az AfD-t, ami 1 százalékpontos emelkedést mutat az előző hónaphoz képest.
Az igazán számottevő elmozdulás azonban Friedrich Merz kancellár konzervatív tömbje, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) támogatottságában mutatkozott meg:
a pártszövetség tetszésindexe 3 százalékponttal esett, így jelenleg 23 százalékon áll, ami 2021 decembere óta a legalacsonyabb szint a YouGov-felmérésekben.
A kormánykoalícióban részt vevő Szociáldemokrata Párt (SPD) is gyengült, népszerűsége immár csak 13 százalékon áll, ami 1 százalékpontos csökkenést jelent március közepe óta (januárban még 16 százalékon állt a párt, ami világos és tartós csökkenő tendenciát mutat).
A CDU nem tudta visszaszerezni az első helyet, az SPD alig jutott át az öt százalékos küszöbön.
A Zöldek támogatottsága 14 százalékra, a szélsőbaloldali Die Linke-é pedig 10 százalékra nőtt, ami 1-1 százalékpontos emelkedést jelent. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szociáldemokrata szavazók lemorzsolódó része nagy valószínűséggel ezeknél a pártoknál lelhetett új otthonra.
A Szabaddemokrata Pártot (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetséget (BSW) a parlamentbe jutási 4 százalékos küszöb alatt mérték. Az előző hónapok mozgásai azt mutatják, hogy a két formáció próbál megkapaszkodni a bejutási küszöbben, de mindkettő inkább lefelé mozgó tendenciát mutat.
A YouGov felmérésében az egyik legtanulságosabb adat, hogy
a válaszadók 79 százaléka elégedetlen a kormány teljesítményével, míg ez az arány tavaly júniusban csupán 55 százalék volt.
Más közelmúltbeli közvélemény-kutatások is az AfD erősödését jelezték. Az INSA intézet legújabb felmérése
Az Infratest dimap felmérése pedig 26 százalékot jelzett előre a CDU/CSU-nak és 25 százalékot az AfD-nek.
Ezzel szemben az AfD tovább erősödik a nyugati tartományokban is.
