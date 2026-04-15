Alice Weidel: Orbánról lehet szavazni, Von der Leyenről nem lehet (VIDEÓ)

Az AfD vezetője egy tévéműsorban beszélt erről.
Alice Weidel egy interjúban beszélt a magyar választások eredményéről. Az egyre erősödő AfD vezetője elmondta: még nem tudják, Magyar Péter milyen politikát fog folytatni.
Orbán Viktorral kapcsolatban elmondta: rendkívül fontos volt a leköszönő miniszterelnök szerepe Európában.
„Már megköszöntem Orbán Viktor politikáját. Fontos, kritikus hang volt”
– jelentette ki Alice Weidel.
A német politikus utalt arra is, hogy Magyarországon demokrácia van, és bizony Orbánt meg lehetett buktatni.
„Orbánt ki lehet szavazni a hivatalából. Viszont nem szavazhatjuk ki Von der Leyen asszonyt a hivatalából”
– jegyezte meg.
