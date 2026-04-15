04. 15.
szerda
04. 15.
szerda
háború irán donald trump

Trump váratlan bejelentése: fordulóponthoz ért az iráni háború – erre várt az egész világ

2026. április 15. 06:58

Az amerikai elnök derűlátóan nyilatkozott.

2026. április 15. 06:58
Donald Trump amerikai elnök egy szerdán adásba kerülő interjúban azt nyilatkozta, hogy „nagyon közel van” az Irán elleni háború vége.

Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez”

– mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy vége van-e a háborúnak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Előzőleg Bartiromo egy Instagram-videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra, mire az újságíró rákérdezett: „Vége van?” Erre azt válaszolta: 

„Vége van.” 

A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai-izraeli háború végleges lezárásáról, de nem sikerült megállapodni. Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására. 

Donald Trump kedden derűlátóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások újraindításának kilátásaival kapcsolatban. Szerinte azok két napon belül Pakisztánban újraindulhatnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

António Guterres, az ENSZ főtitkára kedden azt nyilatkozta, hogy nagy valószínűséggel folytatódnak a tárgyalások Washington és Teherán között. A világszervezet vezetője az ENSZ székházában újságíróknak elmondta: „A jelek szerint nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a tárgyalások újraindulnak.” Közölte továbbá, hogy kedden találkozott Muhammad Isak Dár pakisztáni miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel, de a megbeszélésről részleteket nem árult el. 

(MTI)

Nyitókép: Kent Nishimura / AFP

 


 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
MaBaker
•••
2026. április 15. 09:20 Szerkesztve
Ezt mondja vagy egy hónapja. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban meg több mint egy éve.
Dixtroy
2026. április 15. 09:12
Amilyen huszárosan megoldotta Venezuela és Kuba ügyét, most végtelenül sokat balfaszkodik. Akkor van vége, mikor Irán azt mondja, addig csak joviális fontoskodás az egész.
Hobby024
2026. április 15. 08:40
Trump : Magyar Péterről: "Úgy gondolom, az új ember jó munkát fog végezni – ő egy jó ember” : Forrás Reuters Az idiótáknak, akik nem látnak és nem láttak a szemüktől.
bekeev-2025
2026. április 15. 08:37
Trump bejelentései olyanok, mint a Fidesz-közeli felmérések: mindig kudarcba fulladnak. Szánalmas ez a vén hülye narancsbohóc. Minden egyes döntésével csak rátesz még egy lapáttal. Eddig úgy volt megnyerték a háborút, majd közel a vége, aztán NATO-országoknál kuncsorgott segítségért (elküldték a francba, Magyarország megfontolta - elvégre nyalni kellett a gazdinak), most meg itt az újabb "mesterterv".
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!