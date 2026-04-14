Donald Trump kijelölte a várva várt időpontot: ekkor kötheti meg a békét Irán és Amerika

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a következő napokban várhatóan folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Az Egyesült Államok elnökének mondatait JD Vance amerikai alelnök nyilatkozata előzte meg, aki úgy fogalmazott, a hétvégi, Pakisztánban tartott egyeztetések nem hozták meg a kívánt áttörést, azonban ha Irán úgy dönt, a jövőben folytatódhatnak béketárgyalások.

Trump a New York Postnak elmondta, újraindítanák a pakisztáni tárgyalásokat, „mivel a következő két napban történhet majd valami”.

A New York Poston felül az amerikai sajtó több szereplője is arról számolt be, hogy Washington és Teherán folytatná az egyeztetést, ugyanakkor az iráni fél ezt egyelőre cáfolja.