Esik az olajár, miután Trump blokád alá vette az iráni kikötőket

J. D. Vance Orbánról: Ő volt az egyetlen európai vezető, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával
Az amerikai alelnök hangsúlyozta: a volt miniszterelnök megbízható szövetségese volt az Egyesült Államoknak.
A háború gyors lezárása készül a Közel-Keleten.
A CNBC arról ír, hogy kedden csökkentek az olajárak, miután a befektetők elkezdték beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait. Mindeközben Washington és Teherán között továbbra is nyitott a lehetőség a tárgyalások folytatására – tudósít a Portfolio.
JD Vance amerikai alelnök úgy nyilatkozott, hogy az iráni-amerikai béketárgyalások következő lépése Teheránon múlik, mivel a hétvégi egyeztetések nem hoztak áttörést.
„Sok mindent letettünk az asztalra, a labda most az irániak térfelén pattog”
– mondta Vance a Fox Newsnak adott interjújában. Hozzátette: a megállapodás mindkét fél számára előnyös lehetne, amennyiben az amerikai feltételek teljesülnek.
Hozzáteszik: ez különösen az iráni nukleáris programra vonatkozik.
Emlékeztetnek, hogy
az Egyesült Államok hétfőn blokád alá vette az iráni kikötőket a Perzsa-öbölben.
Donald Trump elnök vasárnap jelentette be a tengeri zárlatot, amely a kéthetes tűzszünetet követően komoly eszkalációt jelent. Később azonban az amerikaiak pontosítottak és kiemelték, hogy a korlátozások kizárólag az iráni kikötőkbe érkező, illetve az onnan induló hajókra vonatkoznak.
A hírekre a WTI hordónkénti jegyzése 2 százalékos mínuszban is volt már, jelenleg azonban mindössze 0,7 százalékos az árcsökkenés mértéke.
A tegnapi 98 dolláros csúcshoz képest azonban így is több mint 6 százalékkal van most lejjebb az árfolyam.
A Brent eközben már 1,5 százalékos mínuszban is volt, jelenleg azonban már a hétfői záróár környékén, de továbbra is 100 dollár alatt mozog a hordónkénti jegyzés. A WTI-hez hasonlóan nagy, közel 6 százalékos csökkenés figyelhető meg a tegnap reggeli 106 dollár környéki csúcsokhoz – tudjuk meg.
Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP