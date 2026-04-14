jd vance Irán teherán blokád olajár

Esik az olajár, miután Trump blokád alá vette az iráni kikötőket

2026. április 14. 08:30

A háború gyors lezárása készül a Közel-Keleten.

2026. április 14. 08:30
null

A CNBC arról ír, hogy kedden csökkentek az olajárak, miután a befektetők elkezdték beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait. Mindeközben Washington és Teherán között továbbra is nyitott a lehetőség a tárgyalások folytatására – tudósít a Portfolio.

JD Vance amerikai alelnök úgy nyilatkozott, hogy az iráni-amerikai béketárgyalások következő lépése Teheránon múlik, mivel a hétvégi egyeztetések nem hoztak áttörést.

 „Sok mindent letettünk az asztalra, a labda most az irániak térfelén pattog” 

– mondta Vance a Fox Newsnak adott interjújában. Hozzátette: a megállapodás mindkét fél számára előnyös lehetne, amennyiben az amerikai feltételek teljesülnek.

Hozzáteszik: ez különösen az iráni nukleáris programra vonatkozik.

Emlékeztetnek, hogy

 az Egyesült Államok hétfőn blokád alá vette az iráni kikötőket a Perzsa-öbölben. 

Donald Trump elnök vasárnap jelentette be a tengeri zárlatot, amely a kéthetes tűzszünetet követően komoly eszkalációt jelent. Később azonban az amerikaiak pontosítottak és kiemelték, hogy a korlátozások kizárólag az iráni kikötőkbe érkező, illetve az onnan induló hajókra vonatkoznak.

A hírekre a WTI hordónkénti jegyzése 2 százalékos mínuszban is volt már, jelenleg azonban mindössze 0,7 százalékos az árcsökkenés mértéke. 

A tegnapi 98 dolláros csúcshoz képest azonban így is több mint 6 százalékkal van most lejjebb az árfolyam.

A Brent eközben már 1,5 százalékos mínuszban is volt, jelenleg azonban már a hétfői záróár környékén, de továbbra is 100 dollár alatt mozog a hordónkénti jegyzés. A WTI-hez hasonlóan nagy, közel 6 százalékos csökkenés figyelhető meg a tegnap reggeli 106 dollár környéki csúcsokhoz – tudjuk meg.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kamasuka
2026. április 14. 10:39
Miért lenne magas az olajár, ha nincs olaj? Európában NINCS olaj. A benya pedig drága maradt. Ami van, az ruszki olaj. Az van. Iránból addig jön tengeren olaj Kínába, míg teljesen ki nem épül Oroszország és Kína között az összeköttetés. Nem kell már sok neki. Utána amit Iránnak fizetett Kína, azt Oroszország fogja megkapni. Köszönjük NATO!
kamasuka
2026. április 14. 10:36
A CNBC hazudik.
Himiko
•••
2026. április 14. 10:30 Szerkesztve
Irán megállította a forgalmat a Hormuzi szorosban és elszabadultak az árak, benzinkutak fogynak ki, repülő járatokat törölnek. Ha Amerika csinálja pedig esnek az olajárak. Apró ellentmondást vélek felfedezni benne. Jó ez a hír paraszt vakításnak. Jelenleg az iráni kikötőket elhagyó hajók 80%-a Kínába megy, nem Iránt szankcionálták, hanem Kínát. Ezzel akarják elérni, hogy ne legyen támogatása Iránnak. Amit persze nem írtak meg és nem is fognak, hogy most is hagyja el Iránt Kínába tartó szállítmány, csak a Kínai és az Orosz haditengerészet kíséretében.
gullwing
2026. április 14. 09:44
a befektetők elkezdték beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait DE még nem jön az olaj!
