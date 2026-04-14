Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 14.
kedd
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
JD Vance fox news egyesült államok washington választás orbán viktor

J. D. Vance Orbánról: Ő volt az egyetlen európai vezető, aki hajlandó volt szembeszállni az amerikai érdekeket sértő brüsszeli bürokráciával

2026. április 14. 06:48

Az amerikai alelnök hangsúlyozta: a volt miniszterelnök megbízható szövetségese volt az Egyesült Államoknak.

Megindokolta az amerikai álláspontot J. D. Vance, aki a Fox Newsnak adott interjúban beszélt arról, miért állt ki Washington a választásokon vereséget szenvedő Orbán Viktor mellett.

Az alelnök szerint az Egyesült Államok döntése nem volt kockázatmentes, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a választás kimenetele bizonytalan. Ennek ellenére egy régi szövetségesük mellett akartak kiállni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Nem azért mentünk, mert biztosak voltunk abban, hogy Viktor simán megnyeri a választást. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk kiállni valaki mellett, aki nagyon hosszú ideje kiállt mellettünk”

 – szögezte le, majd ezt is kihangsúlyozta: 

Ez tehát nem Oroszországról szólt, és alapvetően nem is Európáról. Az Egyesült Államokról szólt, és arról, hogy ő jó partner volt számomra és az elnök számára személyesen, de az Egyesült Államok számára is.”

Vance úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „transzformációs vezető” volt, és kiemelte: 

az európai viták során gyakran a magyar miniszterelnök volt az egyetlen, aki fellépett az amerikai vállalatokat érő támadásokkal szemben.

Elmondása szerint a támogatás nem általános geopolitikai megfontolásokból, hanem konkrét együttműködésből fakadt, amelyben Orbán Viktor rendszeresen képviselte a tengerentúli gazdasági érdekeket a brüsszeli döntéshozatal során: „Az egyetlen szavazat, amely megvédte az amerikai érdekeket, Orbán Viktor volt”.

Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy nem tartja hibának budapesti látogatását a kampány hajrájában. Hangsúlyozta: egy megbízható partnert támogattak, aki jó kapcsolatban állt Donald Trump politikai vonalával és az Egyesült Államokkal.

Sajnálom, hogy veszített. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk együttműködni Magyarország következő miniszterelnökével is. De ez egyáltalán nem volt rossz út, mert megéri kiállni azok mellett, akik mellettünk álltak – még akkor is, ha nem nyerünk meg minden versenyt.”

Vance ugyanakkor kitért arra is, hogy Washington a jövőben az új magyar kormányfővel, Magyar Péterrel is együtt kíván működni, és normális együttműködésre számít. A választás előtt Donald Trump is nyíltan támogatta Orbán Viktort, „erős és befolyásos vezetőnek” nevezve őt. 

Nyitókép forrása: Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsideszkoennyek
2026. április 14. 07:50
Jd vance mehet haza curryt zabalni a rusnya indiai feleségéhez, még az anyja is inkább a drogot választotta vance helyett. Szánalmas balfék
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. április 14. 07:47
Szerintembekeev-2025 2026. április 14. 07:45 Mit nem értesz ezen?, Ha egyszer vannak közös érdekeink, ez fordítva is elmondható. Ezt úgy hívják, hogy kölcsönösen előnyös együttműködés. Hát hogyne, közös érdekek. Ugye a világbéke is egy ilyen projekt volt? Trumpli nem látogatott el a Karmelitába pénzügyi védőpajzsért kuncsorogni.
Válasz erre
0
0
horvata
•••
2026. április 14. 07:42 Szerkesztve
Nem jó az, ha valakit azért dicsérnek, mert hajlandó szembe szállni az USA érdekeit sértő EU-va. Ez önmagában egy olyan kritikája Orbán Viktornak, ami okolja a vereségét. Az EU-nak sértenie kell az USA érdekeit és Magyarország ennek az EU-nak a része kell legyen. Az EU-nak fel kell ismernie az érdekeit és ki kell állnia értük. Vannak velünk szemben ellenérdekelt felek és vannak barátaink. De a család az család, a testvérek, rokonok azok szoros szövetségesek. A barátainkkal viszont nem szükségszerűen azonosak mindig az érdekeink. Az érdekeket ütköztetni kell, különösen, ha már a barátunk ezt a maga részéről meg is tette korábban. Ne legyünk az USA, Kína, vagy éppen Oroszország pincsi kutyája. Legyünk az EU harcos tagja.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. április 14. 07:41
"Kerezs 2026. április 14. 07:18 "Vance ugyanakkor kitért arra is, hogy Washington a jövőben az új magyar kormányfővel, Magyar Péterrel is együtt kíván működni, és normális együttműködésre számít." Mert még nem találkoztál vele. :)" Nem mondhat mást, diplomatikusan kell fogalmaznia. Viszont hogy Magyarország ezennel besorolt az EU balfasz országai közé, azoknak is az alárendeltjének, ugyanarra a megvető bánásmódra számíthatunk, mint azok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!