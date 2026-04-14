J. D. Vance Orbánról: Ő volt az egyetlen európai vezető, aki hajlandó volt szembeszállni az amerikai érdekeket sértő brüsszeli bürokráciával

Az amerikai alelnök hangsúlyozta: a volt miniszterelnök megbízható szövetségese volt az Egyesült Államoknak.
Megindokolta az amerikai álláspontot J. D. Vance, aki a Fox Newsnak adott interjúban beszélt arról, miért állt ki Washington a választásokon vereséget szenvedő Orbán Viktor mellett.
Az alelnök szerint az Egyesült Államok döntése nem volt kockázatmentes, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a választás kimenetele bizonytalan. Ennek ellenére egy régi szövetségesük mellett akartak kiállni.
Nem azért mentünk, mert biztosak voltunk abban, hogy Viktor simán megnyeri a választást. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk kiállni valaki mellett, aki nagyon hosszú ideje kiállt mellettünk”
– szögezte le, majd ezt is kihangsúlyozta:
Ez tehát nem Oroszországról szólt, és alapvetően nem is Európáról. Az Egyesült Államokról szólt, és arról, hogy ő jó partner volt számomra és az elnök számára személyesen, de az Egyesült Államok számára is.”
Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta: nem folytatódhatnak a harcok a térségben.
Vance úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „transzformációs vezető” volt, és kiemelte:
az európai viták során gyakran a magyar miniszterelnök volt az egyetlen, aki fellépett az amerikai vállalatokat érő támadásokkal szemben.
Elmondása szerint a támogatás nem általános geopolitikai megfontolásokból, hanem konkrét együttműködésből fakadt, amelyben Orbán Viktor rendszeresen képviselte a tengerentúli gazdasági érdekeket a brüsszeli döntéshozatal során: „Az egyetlen szavazat, amely megvédte az amerikai érdekeket, Orbán Viktor volt”.
Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy nem tartja hibának budapesti látogatását a kampány hajrájában. Hangsúlyozta: egy megbízható partnert támogattak, aki jó kapcsolatban állt Donald Trump politikai vonalával és az Egyesült Államokkal.
Sajnálom, hogy veszített. Biztos vagyok benne, hogy jól fogunk együttműködni Magyarország következő miniszterelnökével is. De ez egyáltalán nem volt rossz út, mert megéri kiállni azok mellett, akik mellettünk álltak – még akkor is, ha nem nyerünk meg minden versenyt.”
Vance ugyanakkor kitért arra is, hogy Washington a jövőben az új magyar kormányfővel, Magyar Péterrel is együtt kíván működni, és normális együttműködésre számít. A választás előtt Donald Trump is nyíltan támogatta Orbán Viktort, „erős és befolyásos vezetőnek” nevezve őt.
Nyitókép forrása: Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP