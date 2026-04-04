Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
afd cdu friedrich merz alice weidel koalíció intézet németország

Németország ébredezik: soha nem látott elégedetlenséget mutatnak a felmérések

2026. április 04. 15:59

Ezzel szemben az AfD tovább erősödik a nyugati tartományokban is.

2026. április 04. 15:59
null

Tavaly májusban lépett hivatalba a Friedrich Merz vezette, a CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ből álló kormány. Alig egy hónappal az évforduló előtt a koalíció támogatottsága újabb mélypontra süllyedt – derült ki az ARD nemrég nyilvánosságra hozott kutatásából.

A több német orgánum által is közölt felmérés a koalíció eddigi legrosszabb eredménye. Az infratest-dimap intézet 1316 választópolgár körében felvett reprezentatív mérés szerint a megkérdezettek úgy látják,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

 Németországnak sürgős reformokra van szüksége.

Eszerint a konzervatív-szociáldemokrata koalíció munkájával mindössze csak a lakosság 15 százaléka elégedett, mi 10 százalékponttal kevesebben, mint egy hónappal korábban. Mindez egyben arra mutatott rá, hogy

a németek legnagyobb része, az adatok szerint 84 százaléka elégedetlen, ami negatív rekordot jelent.

Erre az elégedetlenségre erősít rá az is, hogy a németek egyre kevésbé bíznak a beígért reformok végrehajtásában. Kétharmaduk (66 százalékuk) azon a véleményen van, hogy az adók és a társadalombiztosítási járulékok túlzott terhet jelentenek számukra

Ezt a terhet leginkább a fiatalok érzik, az adatok szerint a 18 és 34 év közöttiek 72 százaléka tartja túl magasnak ezeket a fizetnivalókat. A 65. évüket betöltöttek és a náluk idősebbek körében ez az arány 56 százalék. De kevés a bizalom a kormány cselekvőképességében is. A megkérdezettek mindössze egyötöde vélekedett úgy, hogy a koalíció beváltja ígéreteit, különös tekintettel a gazdaság fellendítésére – derült ki a kutatást készítő intézet közleményéből.

A politikusok mutatói is visszaestek

Rámutattak arra is, hogy a kormánykoalíció legtekintélyesebb politikusainak népszerűsége szinte kivétel nélkül csökkent. A konzervatívok táborában a kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellár az „éllovas”

teljesítményével a megkérdezettek csupán 21 százaléka elégedett, ami 8 százalékpontos visszaesést tükröz az egy hónappal korábbi megítéléshez képest.

Ezzel párhuzamosan az AfD már nem csak az ország keleti, hanem nyugati tartományaiban is növekvő támogatottsággal rendelkezik: az infratest-dimap intézet 25 százalékot mért Alice Weidel pártjának, ami 2 százalékpontos emelkedést jelent az egy hónappal ezelőtti értékekhez képest.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
LevEDIa
2026. április 04. 22:43
Még mindig nem eléggé elégedetlenek. Majd akkor lesznek azok, ha a jelenlegi vezetést elzavarják.
Válasz erre
2
0
Lilyana2
2026. április 04. 22:30
Ébredeznek??? Belepállott a valaguk a kanapéba, agysejtjeik működtetés híján elsorvadtak! Észre se veszik, hogy elvették a szabadságukat, megszűnt az országuk, a kultúrájuk, az élhető lakókörnyezetük!
Válasz erre
2
0
csulak
2026. április 04. 18:57
dajcsisztan agyhalott
Válasz erre
3
0
orokkuruc-2
2026. április 04. 18:55
Jajmán, ki is lett megválasztva? Milófasz, hülyegyerekek?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!