Németország ébredezik: soha nem látott elégedetlenséget mutatnak a felmérések

Applikációval leplezi le a gombamód szaporodó berlini késeléseket az AfD
Természetesen megint őket kiáltották ki félelemkeltőknek és szélsőségesnek, nem a bűnözőket.
Ezzel szemben az AfD tovább erősödik a nyugati tartományokban is.
Tavaly májusban lépett hivatalba a Friedrich Merz vezette, a CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ből álló kormány. Alig egy hónappal az évforduló előtt a koalíció támogatottsága újabb mélypontra süllyedt – derült ki az ARD nemrég nyilvánosságra hozott kutatásából.
A több német orgánum által is közölt felmérés a koalíció eddigi legrosszabb eredménye. Az infratest-dimap intézet 1316 választópolgár körében felvett reprezentatív mérés szerint a megkérdezettek úgy látják,
Németországnak sürgős reformokra van szüksége.
Eszerint a konzervatív-szociáldemokrata koalíció munkájával mindössze csak a lakosság 15 százaléka elégedett, mi 10 százalékponttal kevesebben, mint egy hónappal korábban. Mindez egyben arra mutatott rá, hogy
a németek legnagyobb része, az adatok szerint 84 százaléka elégedetlen, ami negatív rekordot jelent.
Erre az elégedetlenségre erősít rá az is, hogy a németek egyre kevésbé bíznak a beígért reformok végrehajtásában. Kétharmaduk (66 százalékuk) azon a véleményen van, hogy az adók és a társadalombiztosítási járulékok túlzott terhet jelentenek számukra
Ezt a terhet leginkább a fiatalok érzik, az adatok szerint a 18 és 34 év közöttiek 72 százaléka tartja túl magasnak ezeket a fizetnivalókat. A 65. évüket betöltöttek és a náluk idősebbek körében ez az arány 56 százalék. De kevés a bizalom a kormány cselekvőképességében is. A megkérdezettek mindössze egyötöde vélekedett úgy, hogy a koalíció beváltja ígéreteit, különös tekintettel a gazdaság fellendítésére – derült ki a kutatást készítő intézet közleményéből.
Rámutattak arra is, hogy a kormánykoalíció legtekintélyesebb politikusainak népszerűsége szinte kivétel nélkül csökkent. A konzervatívok táborában a kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellár az „éllovas”:
teljesítményével a megkérdezettek csupán 21 százaléka elégedett, ami 8 százalékpontos visszaesést tükröz az egy hónappal korábbi megítéléshez képest.
Ezzel párhuzamosan az AfD már nem csak az ország keleti, hanem nyugati tartományaiban is növekvő támogatottsággal rendelkezik: az infratest-dimap intézet 25 százalékot mért Alice Weidel pártjának, ami 2 százalékpontos emelkedést jelent az egy hónappal ezelőtti értékekhez képest.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
