Választás 2026
ifjabb lomnici zoltán Magyar Péter jog választás orbán viktor

Tisztázta az alkotmányjogász: ezért aggályos Magyar Péter terve, amivel meggátolná Orbán Viktor visszatérését

2026. április 15. 20:35

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a miniszterelnöki mandátumot két ciklusban korlátozó jogalkotás közvetlenül korlátozza a választói akarat szabad érvényesülését.

A Magyar Péter által felvetett,

 a miniszterelnöki mandátumot két ciklusban korlátozó alkotmánymódosítás több szempontból is súlyosan aggályos, különösen a népszuverenitás és a demokratikus hatalomgyakorlás elvei alapján 

– mondta ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, mindez első körben felveti a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma elvének sérelmét. – Az alaptörvény rögzíti, hogy a közhatalom forrása a nép, és a nép a hatalmát választott képviselői útján gyakorolja. Ezzel összhangban az alaptörvény kimondja, hogy a választásnak biztosítania kell a választók akaratának szabad kifejezését. Ebből következően 

minden olyan jogalkotói beavatkozás, amely előre meghatározza, hogy egy konkrét politikai szereplő, jelen esetben Orbán Viktor a jövőben nem választható miniszterelnökké, közvetlenül korlátozza a választói akarat szabad érvényesülését 

– magyarázta az alkotmányjogász.

Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatója hétfő Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kiemelte, hogy a múlt vasárnapi országgyűlési választáson 2,3 millió választópolgár szavazott a Fideszre és politikai értelemben ezzel együtt Orbán Viktor személyére is. 

Bár jogilag a választók pártlistákra és egyéni jelöltekre voksolnak, a magyar alkotmányos gyakorlatban a választás de facto miniszterelnök-választási funkcióval is bír. Ennek fényében még akkor is, ha ez a politikai erő a választáson alulmaradt, a több mint 2,3 millió szavazat olyan jelentős társadalmi támogatottságot tükröz, amely nem hagyható figyelmen kívül. Egy ilyen alkotmánymódosítás tehát ténylegesen ezen választói kör politikai akaratának kizárását jelentené a jövőbeni hatalomgyakorlásból – hangsúlyozta ifjabb Lomnici Zoltán.

Szerinte nemzetközi és európai jogi szempontból is az a következtetés vonható le, hogy 

egy ilyen alkotmánymódosítás nem pusztán belső alkotmányos kérdés, hanem a szabad és tisztességes választások lényeges tartalmát érintő beavatkozás lenne. Ez különösen azért aggályos, mert több mint 2,3 millió választópolgár politikai akaratának korlátozását eredményezné, így nemcsak a hazánk alaptörvényében rögzített népszuverenitás elvével, hanem az Emberi jogok európai egyezménye és az uniós jog által megkövetelt demokratikus minimumokkal is nehezen lenne össze egyeztethető.

Ifjabb Lomnici Zoltán arra is kitért, hogy a parlamentáris demokráciák összehasonlító vizsgálata alapján egyértelműen megállapítható: a miniszterelnöki ciklusok számának kifejezett jogi korlátozása nem tekinthető bevett nemzetközi gyakorlatnak. Ennek alkotmányos oka, hogy a parlamentáris rendszerekben a végrehajtó hatalom legitimitása nem időbeli korláthoz, hanem a parlamenti bizalomhoz kötődik. 

A kormányfő addig maradhat hivatalban, amíg a törvényhozás többsége támogatja. Ezzel szemben a cikluskorlátozás intézménye tipikusan elnöki rendszerekhez kapcsolódik, klasszikus példa az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának XXII. kiegészítése, amely két ciklusban maximálja az elnöki mandátumot, azonban ez egy szövetségi elnöki rendszer, nem parlamentáris demokrácia – tette hozzá.

Az alkotmányjogász felhívta a figyelmet, hogy a parlamentáris államokban, így az Egyesült Királyságban vagy Németországban nem létezik jogi korlát a miniszterelnöki ciklusok számára. 

A kormányfő megbízatása kizárólag politikai feltételektől függ, tehát a választási eredményektől, a parlamenti többségtől és a párton belüli erőviszonyoktól.

 Ennek megfelelően a gyakorlatban előfordulhat több egymást követő ciklus: Margaret Thatcher három cikluson át volt brit miniszterelnök, míg Angela Merkel négy cikluson keresztül töltötte be a német kancellári tisztséget – tette hozzá.

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
blackpuli
2026. április 15. 22:10 Szerkesztve
Szerintem törölje el a parlamentet is és csináljon mindent ő.
akitiosz
2026. április 15. 22:06 Szerkesztve
Ha ezt a javaslatot megvalósítja az új országgyűlés, akkor már hasznosabb lesz az országnak, mint az összes többi együttvéve 1990-2026. között. Amúgy közvetlen elnökválasztásról is szó van Sulyok helyett. Hiába volt népszavazás az államfőválasztásról 1990. nyarán, a népakaratot eddig egyetlen országgyűlés sem vette figyelembe. Ez persze szintén nem aggályos az alkotmányjogásznak. Inkább megvett Fidesz ügyvédnek tűnik. Nem is létező jogot talál ki. A de facto éppen azt jelenti, amikor nem a jog érvényesül, hanem a jogtalanság.
yalaelnok
2026. április 15. 22:02
újabb gumicsont
akitiosz
2026. április 15. 22:00
"A kormányfő addig maradhat hivatalban, amíg a törvényhozás többsége támogatja." Tehát nem a választók.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.