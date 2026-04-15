Nem zárhatják ki Orbánt: reagált a jogász arra, hogy a Tisza az Alaptörvény módosításával korlátozná a kormányfői időszakot

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Magyar Péter szerint Orbán Viktor már nem lehet miniszterelnök, Lattmann Tamás szerint ez „baromság”.
Ha a köztársasági elnök vagy az Országgyűlés jelölési jogánál helyezik el feltételként a miniszterelnöki poszt valamiféle időkorlátját, akkor az nem visszamenőleges hatályú – reagált röviden és tömören Lattmann Tamás, jogász Magyar Péter azon kijelentésére, hogy Orbán Viktor többet nem lehet kormányfő.„”
„Egy miniszterelnök csak két ciklust, 8 évet szolgálhat majd”
– mondta Magyar Péter hétfőn, miután kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt a vasárnapi választásokon. Kijelentette, hogy ehhez módosítani fogják az Alaptörvényt.
A pártelnök azt is közölte, az elmúlt 36 évből Orbán Viktor 20 évig volt miniszterelnök, így szerinte ebből kifolyólag ő már nem lehet miniszterelnök.
Minderre reagált Lattmann Tamás, aki úgy fogalmazott, „ettől még továbbra is baromság az egész,
a világon sehol nincs olyan, hogy egy parlamentáris rendszerben a nem saját maga által jelölt, a parlament által megválasztott posztnak hivatali időkorlátja lenne.
Angela Merkel vagy Helmut Kohl is pont 16 évig volt német miniszterelnök. Tudom, a tények nem számítanak.”
