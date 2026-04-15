Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt alaptörvény Magyar Péter miniszterelnök orbán viktor

Nem zárhatják ki Orbánt: reagált a jogász arra, hogy a Tisza az Alaptörvény módosításával korlátozná a kormányfői időszakot

2026. április 15. 15:28

Magyar Péter szerint Orbán Viktor már nem lehet miniszterelnök, Lattmann Tamás szerint ez „baromság”.

Ha a köztársasági elnök vagy az Országgyűlés jelölési jogánál helyezik el feltételként a miniszterelnöki poszt valamiféle időkorlátját, akkor az nem visszamenőleges hatályú – reagált röviden és tömören Lattmann Tamás, jogász Magyar Péter azon kijelentésére, hogy Orbán Viktor többet nem lehet kormányfő.„”

„Egy miniszterelnök csak két ciklust, 8 évet szolgálhat majd”

 – mondta Magyar Péter hétfőn, miután kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt a vasárnapi választásokon. Kijelentette, hogy ehhez módosítani fogják az Alaptörvényt.

MAGYAR Péter
Forrás: Hegedüs Róbert

A pártelnök azt is közölte, az elmúlt 36 évből Orbán Viktor 20 évig volt miniszterelnök, így szerinte ebből kifolyólag ő már nem lehet miniszterelnök.

Minderre reagált Lattmann Tamás, aki úgy fogalmazott, „ettől még továbbra is baromság az egész, 

a világon sehol nincs olyan, hogy egy parlamentáris rendszerben a nem saját maga által jelölt, a parlament által megválasztott posztnak hivatali időkorlátja lenne. 

Angela Merkel vagy Helmut Kohl is pont 16 évig volt német miniszterelnök. Tudom, a tények nem számítanak.” 

Nyitókép: Hegedüs Róbert

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Gubbio
2026. április 15. 16:49
Az AI rakta ki azt a sok magyar zászlót az ún. "Magyar" mőgé?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. április 15. 16:42
"aradatisza 2026. április 15. 16:36 Pont úgy ahogy szétbaszta az országot az orbán kormány a 2/3-al." Kérlek fejtsd már ki miben is áll az ország fidesz általi "szétbaszása"? Mit basztak szét?
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. április 15. 16:37
ez hulyeseg, ha valaki alkalmas es ert hozza, akkor miert ne lehetne megtartani?
Válasz erre
1
2
aradatisza
2026. április 15. 16:36
"hurr-durr, ezt nem teheti meg egy 2/3-os országgyűlés". Lófaszt nem. Mondjátok utánam szépen: "bármit megtehet egy 2/3-os országgyűlés" Pont úgy ahogy szétbaszta az országot az orbán kormány a 2/3-al. Más kérdés, hogy ez jó-e. Szerintem sem. Ugyanakkor ez a realitás és most épp egész jó, tekintve, hogy egyszerűen le lehet bontani a NER-t
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!