Nem zárhatják ki Orbánt: reagált a jogász arra, hogy a Tisza az Alaptörvény módosításával korlátozná a kormányfői időszakot

Ha a köztársasági elnök vagy az Országgyűlés jelölési jogánál helyezik el feltételként a miniszterelnöki poszt valamiféle időkorlátját, akkor az nem visszamenőleges hatályú – reagált röviden és tömören Lattmann Tamás, jogász Magyar Péter azon kijelentésére, hogy Orbán Viktor többet nem lehet kormányfő.„”

„Egy miniszterelnök csak két ciklust, 8 évet szolgálhat majd”

– mondta Magyar Péter hétfőn, miután kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt a vasárnapi választásokon. Kijelentette, hogy ehhez módosítani fogják az Alaptörvényt.