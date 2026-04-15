Baj van a Facebook Messengerrel

A Downdetector adatai szerint a problémák közép-európai idő szerint délután 4 és este 7 óra között érkeztek – írja a HVG. A hibajelentések közel 60 százaléka az üzenetek küldésével és fogadásával kapcsolatos, 15 százalék nem tudott bejelentkezni, 14 százalék pedig nem tudta elérni a weboldalt sem.

A Meta februárban jelentette be, hogy az asztali alkalmazás után a Messenger saját, webes felületét is megszüntetik április 15-től, azonban azt nem tudni, hogy ennek van-e köze a problémákhoz.