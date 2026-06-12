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Általában senki nem mer szembemenni egy ilyen populista javaslattal

2026. június 12. 08:56

Íratlan szabálynak számított, hogy egyik politikai erő sem áll elő egyoldalúan ilyen indítvánnyal, hiszen a nyilvánosság előtt rendkívül nehéz racionális érvekkel megvédeni a parlamenti díjazásokat.

2026. június 12. 08:56
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„Bár a jelenlegi hangulatban a felszínen egyetértés alakult ki a képviselői fizetések visszavágása körül, azt azért érdemes leszögeznünk, hogy általában senki nem mer szembemenni egy ilyen populista javaslattal. A rendszerváltás utáni parlamenti kultúrában kialakult egy konszenzusos gyakorlat arra vonatkozóan, hogy a képviselői tiszteletdíjak ügyében a pártok mindig közös megegyezésre törekednek. Íratlan szabálynak számított, hogy egyik politikai erő sem áll elő egyoldalúan ilyen indítvánnyal, hiszen a nyilvánosság előtt rendkívül nehéz racionális érvekkel megvédeni a parlamenti díjazásokat, miközben a felajzott választókörnyezet – sokszor érthető módon – fogékony a demagóg szólamokra. 

A mostani döntés átlép egy alapvető illendőségi szabályt. Nem előzetes egyeztetések alapján, konszenzussal került az asztalra, hanem egyetlen párt önálló, egyoldalú politikai akciójaként vetették be a köztudatba. Ebben a helyzetben a többi politikai szereplő kényszerpályára kerül, hiszen senki sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy nemet mondjon a fizetések csökkentésére. Pedig a parlamenti képviselőknek normális, tisztes díjazást kell kapniuk. A normális fizetés mércéje pedig az, hogy juttatások az átlagkeresethez képest igazodjanak az európai szokásokhoz. Ez a nemzetközi gyakorlatban azt jelenti, hogy a parlamenti képviselők tiszteletdíja körülbelül az országos átlagbér két-négyszerese között mozog az Unióban, ami biztosítja a törvényhozói munka méltóságát és függetlenségét. Mi most lementünk a kettes szám, tehát az uniós gyakorlat alsó korlátja alá, ami nem jó. A képviselőktől nem gyalázkodó, olcsó Facebook videók tömkelegét kellene elvárnunk, hanem a szakértők háttérmunkájával alátámasztott minőségi teljesítményt, ami így nem fog menni, hiszen ez jóval költségesebb műfaj.”

Nyitókép: MTI/Veres Nándor

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. június 12. 10:36
+Is-is kufár!
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0
0
zakar zoltán béla
2026. június 12. 10:35
Kósza szdsz bébi,ki a Horn gépezetet szépen éltette, HESS!
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0
1
indaniso
2026. június 12. 10:14
Mióta érdeklik ezt a barmot az íratlan szabályok? Sajnos az írottak sem.
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1
1
states-2
2026. június 12. 09:53
Minden idők legvisszataszítóbb fejű, lelkületi politikusa. Ennél többet erről a drogos pszichopatáról nem érdemes tudni. A demagógiája pedig Rákosiékat is veri.
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