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facebook diktatúra Magyar Péter Varga Zoltán

„Egy új diktatúrát nem tudok és nem is kívánok támogatni” – nem akar behódolni Magyar Péternek a korábbi képviselő

2026. július 06. 07:44

Gyurcsány volt embere kilép a pártból is.

2026. július 06. 07:44
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„Számomra a kormányváltás kevés. A demokrácia, a jogállam nélkül nem más, mint koronázás egy újabb őrült királyon. Márpedig egy újabb despotát nem tudok és nem is kívánok támogatni.  Ahogy Orbáné sem, úgy Magyar Péter csatlósa sem leszek soha!” – fogalmazott közösségi oldalán Varga Zoltán, DK-s politikus.

Mint írta: „a jelenlegi helyzet és a Tisza politikájának megítélésében, a jogállam és a demokrácia értelmezésében feloldhatatlan, antagonisztikus, elvi nézetkülönbség van köztem és a DK mainstream politikája között, ezért nem tehetek mást, mint bejelentem, hogy a tákolt Alaptörvény 17. módosításának támogatása, a pártom Magyar Péternek tett behódoló nyilatkozata kiadásának pillanatában kilépek a Dk-ból. 

Egy új diktatúrát nem tudok és nem is kívánok támogatni”

– szögezte le a politikus. „Sok sikert a DK-nak az új útján” – tette hozzá.

Varga Zoltán teljes bejegyzését itt tekintheti meg:

Forrás: Képernyőkép/Facebook

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 2 komment

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Sorrend:
states-2
2026. július 06. 07:58
Minden idők legundorítóbb fejű politikusa ez a rákosista gazember. A szem a lélek tükre, a fej a jellemé.
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2
0
states-2
2026. július 06. 07:47
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
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3
0
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