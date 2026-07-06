„Egy új diktatúrát nem tudok és nem is kívánok támogatni” – nem akar behódolni Magyar Péternek a korábbi képviselő

Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?
Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés. Kovács András írása.
Gyurcsány volt embere kilép a pártból is.
„Számomra a kormányváltás kevés. A demokrácia, a jogállam nélkül nem más, mint koronázás egy újabb őrült királyon. Márpedig egy újabb despotát nem tudok és nem is kívánok támogatni. Ahogy Orbáné sem, úgy Magyar Péter csatlósa sem leszek soha!” – fogalmazott közösségi oldalán Varga Zoltán, DK-s politikus.
Mint írta: „a jelenlegi helyzet és a Tisza politikájának megítélésében, a jogállam és a demokrácia értelmezésében feloldhatatlan, antagonisztikus, elvi nézetkülönbség van köztem és a DK mainstream politikája között, ezért nem tehetek mást, mint bejelentem, hogy a tákolt Alaptörvény 17. módosításának támogatása, a pártom Magyar Péternek tett behódoló nyilatkozata kiadásának pillanatában kilépek a Dk-ból.
Egy új diktatúrát nem tudok és nem is kívánok támogatni”
– szögezte le a politikus. „Sok sikert a DK-nak az új útján” – tette hozzá.
Varga Zoltán teljes bejegyzését itt tekintheti meg:
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP