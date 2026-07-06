„Egy új diktatúrát nem tudok és nem is kívánok támogatni” – nem akar behódolni Magyar Péternek a korábbi képviselő

„Számomra a kormányváltás kevés. A demokrácia, a jogállam nélkül nem más, mint koronázás egy újabb őrült királyon. Márpedig egy újabb despotát nem tudok és nem is kívánok támogatni. Ahogy Orbáné sem, úgy Magyar Péter csatlósa sem leszek soha!” – fogalmazott közösségi oldalán Varga Zoltán, DK-s politikus.

Mint írta: „a jelenlegi helyzet és a Tisza politikájának megítélésében, a jogállam és a demokrácia értelmezésében feloldhatatlan, antagonisztikus, elvi nézetkülönbség van köztem és a DK mainstream politikája között, ezért nem tehetek mást, mint bejelentem, hogy a tákolt Alaptörvény 17. módosításának támogatása, a pártom Magyar Péternek tett behódoló nyilatkozata kiadásának pillanatában kilépek a Dk-ból.