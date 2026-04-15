Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Erőnléti problémákkal küzd” – olyat írtak a Liverpool magyarjáról, amire aztán tényleg nem számítottunk

2026. április 15. 20:18

James Pearce angol újságíró szerint a Liverpool nyári igazolásaiból csak két játékos szolgálta meg a vételárát. A jó hír, hogy az egyikük Kerkez Milos.

Kettős vereséggel búcsúzott a Liverpool a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, miután hazai pályán is kikapott a címvédő PSG csapatától. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese így ebben az idényben már nem nyerhet semmit – a Premier League-re ugyan még van matematikai esélye, de reális aligha.

Kerkez Milos
Kerkez Milos megszolgálta a vételárát. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Természetesen mindenki keresi az okokat, hogy miért siklott ennyire félre az angol címvédő évadja, sokan Arne Slot vezetőedzőben látják a problémát. James Pearce liverpooli újságíró szerint az elbaltázott nyári igazolásokban kell keresni a hibát.

A szakíró úgy látja: a tavaly elköltött mintegy 446 millió font gyakorlatilag kidobott pénz volt, mindössze két játékos szolgált rá a vételárára. Hat labdarúgó érkezett a Liverpoolhoz Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni és a klubrekordot jelentő Alexander Isak személyében.

Kerkez Milosra nincs panasz

Nem rossz névsor, a Vörösök mégsem a bajnoki címért küzdenek, hanem egyáltalán a BL-indulásért. Paerca a The Athleticnek írt cikkében úgy véli, 

csak Kerkez és Etikité szolgálta meg a vételárát, a többiekkel zátonyra futott a Liverpool.

„Wirtz a PSG elleni párharc során nem tudott vezérré válni. Nem az ő hibája, hogy 116 millió fontba került, de ezért az árért nagy elvárások is járnak, amiket még csak meg sem közelített. Frimpong nagyon küszködött, Leoni sérült, Isak pedig erőnléti problémákkal küzd. Csak Kerkez és Ekitike igazolta igazán azt, miért költött el rájuk annyi pénzt tavaly a Liverpool.”

Ezután kiemeli: Ekitike 17 góljával az idény legeredményesebb játékosa (bár súlyos sérülése miatt többet már aligha fog szerezni), míg Kerkez a bizonytalan kezdés után szilárd tagjává vált a csapatnak.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pimpa
2026. április 15. 22:10
Mandiner, miért nyomjátok fullban a kretént? Milyen címadás ez?
moliere-0
2026. április 15. 20:30
Biztosan így tanítják a kommunikáció szakon a címadást, de becsületes ember ilyet nem követ el.
