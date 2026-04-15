„Erőnléti problémákkal küzd” – olyat írtak a Liverpool magyarjáról, amire aztán tényleg nem számítottunk

A szakíró úgy látja: a tavaly elköltött mintegy 446 millió font gyakorlatilag kidobott pénz volt, mindössze két játékos szolgált rá a vételárára. Hat labdarúgó érkezett a Liverpoolhoz Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni és a klubrekordot jelentő Alexander Isak személyében.

Kerkez Milosra nincs panasz

Nem rossz névsor, a Vörösök mégsem a bajnoki címért küzdenek, hanem egyáltalán a BL-indulásért. Paerca a The Athleticnek írt cikkében úgy véli,

csak Kerkez és Etikité szolgálta meg a vételárát, a többiekkel zátonyra futott a Liverpool.

„Wirtz a PSG elleni párharc során nem tudott vezérré válni. Nem az ő hibája, hogy 116 millió fontba került, de ezért az árért nagy elvárások is járnak, amiket még csak meg sem közelített. Frimpong nagyon küszködött, Leoni sérült, Isak pedig erőnléti problémákkal küzd. Csak Kerkez és Ekitike igazolta igazán azt, miért költött el rájuk annyi pénzt tavaly a Liverpool.”