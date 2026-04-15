Fájdalmas, új érzés, amivel Szoboszlainak is ismerkednie kell

négy osztrák Bundesliga-címet és három Osztrák Kupát (Red Bull Salzburg),

két Német Kupát (RB Leipzig)

és egy angol Ligakupa-győzelmet jelent a tavalyi Premier League-címmel kiegészülve (Liverpool).

Szoboszlai Dominik ezzel az egyik legsikeresebb fiatal futballistává lépett elő, hiszen 25 éves korára már 11 kupa sorakozott a gyűjteményében. A nyolc rendkívül sikeres idény után a mostani lesz tehát az első olyan évad a magyar világklasszis pályafutásában, amelyet trófea nélkül zár, a kellemetlen új érzéssel neki is ismerkednie kell – nagy kérdés, lehet-e ez bármilyen kihatással a folyamatban lévő szerződéshosszabbítási tárgyalásokra a Real Madrid ostroma közepette (azzal együtt, hogy nagyon úgy néz ki, idén a Blancók sem nyernek semmit...).

