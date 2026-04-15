Liverpool Bajnokok Ligája Premier League PSG Szoboszlai Dominik

Fájdalmas, új érzés, amivel Szoboszlainak is ismerkednie kell

Eddig még sosem történt vele ilyen. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik a PSG elleni BL-kiesés után konstatálhatja, hogy profi felnőttpályafutása során először trófea nélkül zár egy klubidényt.

Azzal, hogy a címvédő PSG a múlt heti első meccs után a Bajnokok Ligája-negyeddöntő kedd esti visszavágóján is legyőzte a Liverpoolt, végleg eldőlt, hogy a sorozattól tükörsima 4–0-s összesítéssel búcsúzó angol bajnokcsapat idén trófea nélkül zárja a szezont. Ez pedig különösen fájóan érintheti Szoboszlai Dominiket, hiszen a magyar válogatott csapatkapitányának így nem mindennapi sorozata szakad meg. 

A Liverpool az Anfielden rendezett visszavágón is simán kikapott a BL-címvédő PSG-től, Szoboszlai Dominiknek ezzel nagy sorozata szakad meg (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlai számokban

Ahogy arra korábban a külföldi médiumok is számos alkalommal felhívták a figyelmet, Szoboszlai profi felnőttkarrierje kezdete, azaz 2017 óta minden egyes klubidényében nyert legalább egy trófeát: ez a számok nyelvén összesen

  • négy osztrák Bundesliga-címet és három Osztrák Kupát (Red Bull Salzburg), 
  • két Német Kupát (RB Leipzig)
  • és egy angol Ligakupa-győzelmet jelent a tavalyi Premier League-címmel kiegészülve (Liverpool).

Szoboszlai Dominik ezzel az egyik legsikeresebb fiatal futballistává lépett elő, hiszen 25 éves korára már 11 kupa sorakozott a gyűjteményében. A nyolc rendkívül sikeres idény után a mostani lesz tehát az első olyan évad a magyar világklasszis pályafutásában, amelyet trófea nélkül zár, a kellemetlen új érzéssel neki is ismerkednie kell – nagy kérdés, lehet-e ez bármilyen kihatással a folyamatban lévő szerződéshosszabbítási tárgyalásokra a Real Madrid ostroma közepette (azzal együtt, hogy nagyon úgy néz ki, idén a Blancók sem nyernek semmit...).

